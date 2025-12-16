iOS 26.2 có nâng cấp gì đáng chú ý?

Nâng cấp kết nối AirDrop

Apple vừa tung ra iOS 26.2 với loạt sửa lỗi và nâng cấp bảo mật, khắc phục nhiều lỗ hổng, trong đó có những điểm được cảnh báo có thể bị kẻ xấu lợi dụng trong các cuộc tấn công tinh vi. Đáng chú ý nhất ở bản cập nhật này là cách xác thực mới của AirDrop khi chia sẻ dữ liệu với người không có trong danh bạ và cải thiện khả năng hiển thị cho Liquid Glass.

Trước iOS 26.2, AirDrop có ba chế độ quen thuộc: Không nhận, Chỉ danh bạ và Mọi người trong 10 phút. Cách chia này tiện dụng, nhưng vẫn khiến nhiều người dùng lăn tăn vì khi để "Mọi người" bạn có thể vô tình nhận yêu cầu từ thiết bị lạ, còn khi chọn "Chỉ danh bạ" thì việc gửi tài liệu trong những lần gặp gỡ ngắn hạn lại trở nên bất tiện do phải lưu liên hệ hoặc đổi cài đặt tạm thời.

Để giải quyết mối bận tâm này, iOS 26.2 đưa ra lời giải bằng mã xác nhận AirDrop. Khi một thiết bị không có trong danh bạ muốn gửi tệp, hệ thống sẽ yêu cầu một mã xác nhận. Người nhận sẽ thấy mã xuất hiện trên màn hình và chia sẻ lại cho người gửi nhập vào. Sau bước này, việc chuyển dữ liệu mới được thực hiện.

Mã xác thực mới khi AirDrop giúp hai bên kết nối nhanh hơn mà không cần thêm vào danh bạ. Ảnh: iDrop News.

Ưu điểm của nâng cấp này là thay vì "mở" AirDrop cho mọi người xung quanh, Apple thêm một lớp xác thực thủ công giữa hai bên. Mã cũng có hiệu lực trong 30 ngày, cho phép thiết bị đó được xem như một liên hệ AirDrop "đã biết" (một dạng danh sách tạm thời) ngay cả khi bạn vẫn đang để chế độ "Chỉ danh bạ". Nếu không muốn tiếp tục cho thiết bị đó gửi/nhận, người dùng có thể vào phần cài đặt AirDrop để quản lý và thu hồi quyền với thiết bị đã cho phép trước đó.

Với cách làm này, AirDrop trở nên phù hợp hơn cho các bối cảnh như tác nghiệp, công việc hiện trường, sự kiện, du lịch, lớp học… nơi bạn cần trao đổi ảnh/tài liệu nhanh nhưng không muốn đánh đổi bằng việc lưu liên hệ hoặc bật chế độ nhận rộng.

Liquid Glass có thể tùy chỉnh độ trong, ưu tiên khả năng đọc

Bên cạnh AirDrop, iOS 26.2 tiếp tục điều chỉnh Liquid Glass - nâng cấp mới từ iOS 26 với các lớp giao diện bán trong suốt, tạo cảm giác có chiều sâu. Dù hiện đại và bắt mắt, Liquid Glass cũng gây tranh cãi vì trong một số tình huống, độ trong suốt khiến chữ và chi tiết bị chìm vào hình nền, làm người dùng khó đọc thông tin quan trọng.

Sau những thay đổi trước đó nhằm giảm độ trong theo hướng tùy biến, iOS 26.2 bổ sung thêm một tuỳ chọn rất thực tế: cho phép điều chỉnh độ trong suốt của đồng hồ trên Màn hình khóa. Đây là khu vực tiếp xúc với người dùng nhiều nhất trong ngày. Khi có thanh chỉnh riêng, bạn có thể làm đồng hồ đậm và rõ hơn để phù hợp với hình nền nhiều chi tiết, hoặc tăng độ trong nếu thích phong cách trong trẻo.

Người dùng có thể tùy biến độ trong suốt của màn hình, giúp tránh tình trạng chữ và chi tiết bị chìm vào hình nền. Ảnh: CNET.

Điều này cho thấy Apple vẫn coi Liquid Glass là phong cách thiết kế chính, nhưng thay vì bắt mọi người dùng một kiểu giống nhau, hãng cho phép người dùng tự chỉnh để phù hợp với thói quen và nhu cầu của mình.

Ngoài AirDrop và Liquid Glass, iOS 26.2 còn bổ sung một số tính năng mới cho các ứng dụng hệ thống như Reminders, Apple Music, Podcasts và điều chỉnh giao diện Apple News. Bản cập nhật cũng cải thiện độ ổn định và vá khoảng 20 lỗ hổng để iPhone hoạt động mượt, an toàn hơn.