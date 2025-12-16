Tin nóng công nghệ 16/12: Máy bay không người lái tàng hình CH-7 của Trung Quốc lần đầu cất cánh

Thử nghiệm thành công tàu điện chạy pin lớn nhất thế giới; máy bay không người lái tàng hình CH-7 của Trung Quốc lần đầu cất cánh; Samsung tăng giá DRAM gấp đôi… là những tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Australia thử nghiệm thành công tàu điện chạy pin lớn nhất thế giới

Con tàu Hull 096 của Tasmania. Ảnh: Interesting Engineering.

Công ty đóng tàu Incat Tasmania của Australia vừa đạt cột mốc lịch sử khi chiếc tàu điện chạy bằng pin lớn nhất thế giới, Hull 096 (dài 130 mét), đã hoàn thành thành công cuộc thử nghiệm động cơ điện đầu tiên tại Hobart.

Chủ tịch Incat, Robert Clifford, cho biết đây là lần đầu tiên một con tàu có kích thước này được thử nghiệm với hệ thống động cơ hoàn toàn bằng điện, đánh dấu bước ngoặt đối với ngành đóng tàu toàn cầu.

Nguồn năng lượng của tàu là một hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) khổng lồ, chứa hơn 275 tấn pin lithium-ion với công suất lắp đặt vượt 40 megawatt/giờ (MWh) - gấp bốn lần kỷ lục trước đó. Con tàu được đóng cho hãng vận tải Buquebus của Nam Mỹ, thể hiện vai trò tiên phong của Tasmania trong công nghệ vận tải biển bền vững.

2. Đột phá robot vi sinh vật - cỗ máy tự hành nhỏ nhất thế giới ra đời

Mẫu robot được đặt trên đầu ngón tay. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Pennsylvania và Đại học Michigan vừa công bố robot tự hành, có thể lập trình được nhỏ nhất thế giới, với kích thước chỉ bằng vi khuẩn (khoảng 0,2 x 0,3 milimét). Đây là một bước đột phá đã được chờ đợi từ lâu trong lĩnh vực robot siêu nhỏ.

Những cỗ máy bơi lội này có khả năng cảm nhận môi trường (như thay đổi nhiệt độ), đưa ra quyết định và hoạt động độc lập trong nhiều tháng. Thay vì cánh quạt, chúng tạo ra lực đẩy bằng cách đẩy các ion trong chất lỏng, cho phép di chuyển mà không cần bộ phận chuyển động.

Robot được vận hành bằng ánh sáng và sở hữu bộ vi xử lý cực nhỏ do Đại học Michigan phát triển, chỉ tiêu thụ 75 nanowatt công suất. Với chi phí sản xuất chỉ khoảng một xu cho mỗi đơn vị, chúng mở ra một quy mô hoàn toàn mới cho các ứng dụng tiềm năng trong y học và sản xuất vi mô.

3. Samsung tăng giá DRAM gấp đôi gây thêm áp lực lên thị trường thiết bị công nghệ tiêu dùng

Bộ nhớ RAM DDR5 của Samsung. Ảnh: Interesting Engineering.

Theo các nguồn tin thị trường, Samsung đã tăng gấp đôi giá hợp đồng của bộ nhớ DDR5, đẩy chi phí lên gần 20 USD mỗi đơn vị. Động thái này được đưa ra sau khi Samsung thông báo với khách hàng về tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng.

Tình trạng tăng giá này còn có thể thể tiếp tục bị thổi phồng đến tận năm 2026. Các nhà sản xuất thiết bị (OEM) đang phải đối mặt với chi phí linh kiện tăng cao và dự kiến sẽ chuyển gánh nặng này sang người tiêu dùng thông qua việc tăng giá điện thoại, máy tính xách tay và máy tính để bàn.

Các nhà phân tích dự đoán tình hình sẽ dẫn đến việc các hãng điện thoại thông minh phải hạn chế dung lượng RAM, thậm chí tái giới thiệu các mẫu cơ bản với chỉ 4GB RAM để kiểm soát chi phí.

4. Nhật Bản hợp tác mở rộng sản xuất chip tại Ấn Độ

Tập đoàn Tata đang xây dựng một nhà máy sản xuất chip tại bang Gujarat, miền tây Ấn Độ. Ảnh: Nikkei Asia.

Công ty thương mại Nagase & Co và công ty vận chuyển Nippon Express đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác, thiết lập một liên doanh nhằm hỗ trợ hậu cần cho các công ty Nhật Bản và Đài Loan mở rộng sang lĩnh vực sản xuất chip đang phát triển mạnh mẽ của Ấn Độ.

Liên doanh sẽ nhắm mục tiêu vào khu vực đầu tư đặc biệt Dholera, nơi đang hình thành trung tâm sản xuất chất bán dẫn. Dịch vụ này sẽ cung cấp giải pháp trọn gói, bao gồm nhập khẩu, đăng ký pháp lý phức tạp, lưu trữ, và vận chuyển vật liệu bán dẫn.

Nippon Express sẽ đầu tư vào các phương tiện và trung tâm hậu cần chuyên dụng để xử lý vật liệu nhạy cảm. Động thái này diễn ra khi Tata Electronics đang xây dựng nhà máy chất bán dẫn tiên tiến đầu tiên của Ấn Độ tại Dholera, tạo ra cơ hội lớn cho các nhà cung cấp toàn cầu.

5. Máy bay không người lái tàng hình CH-7 của Trung Quốc lần đầu cất cánh

Máy bay không người lái tàng hình CH-7 của Trung Quốc. Ảnh: Interesting Engineering.

Máy bay không người lái tàng hình trinh sát tầm cao CH-7 của Trung Quốc đã hoàn thành thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại Tây Bắc Trung Quốc. Đây là bước chuyển quan trọng từ giai đoạn phát triển trên mặt đất sang thử nghiệm bay chính thức cho một trong những chương trình UAV được theo dõi sát sao nhất của quốc gia này.

Được phát triển bởi Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, CH-7 được thiết kế không có đuôi máy bay nhằm tối ưu hóa khả năng bay đường dài và tàng hình.

Chuyến bay đầu tiên này xác nhận thiết kế khí động học cơ bản và hệ thống điều khiển cốt lõi. CH-7 được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát tàng hình và hỗ trợ dữ liệu liên tục trong không phận tranh chấp, tương tự mẫu máy bay RQ-180 của Mỹ.

Theo Nikkei Asia, Interesting Engineering