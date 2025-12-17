Tin nóng công nghệ 17/12: OpenAI ra mắt GPT-Image 1.5

1. OpenAI ra mắt GPT-Image 1.5

Hình ảnh được tạo bằng GPT Image 1.5. Ảnh: Interesting Engineering.

OpenAI vừa phát hành GPT-Image Model 1.5, mô hình tạo ảnh mới nhất, ngay lập tức có sẵn cho tất cả người dùng ChatGPT trên toàn thế giới. Mô hình này hứa hẹn hiệu suất nhanh hơn gấp bốn lần so với phiên bản tiền nhiệm, khả năng làm theo hướng dẫn mạnh mẽ hơn và các công cụ chỉnh sửa chính xác hơn.

Bản cập nhật đánh dấu sự chuyển đổi từ giao diện chat đơn thuần sang một quy trình làm việc ưu tiên hình ảnh, với việc giới thiệu một không gian sáng tạo chuyên biệt bên trong thanh bên của ChatGPT. OpenAI tuyên bố GPT-Image 1.5 giải quyết điểm yếu lâu nay của các công cụ tạo sinh: người dùng giờ đây có thể thêm hoặc xóa đối tượng, thay đổi phong cách và tinh chỉnh các khu vực cụ thể mà không cần tạo lại toàn bộ hình ảnh. Mô hình cũng cải thiện đáng kể khả năng hiển thị văn bản bên trong ảnh.

2. Rapidus thách thức TSMC với công nghệ chip AI mới

Cơ sở Chitose của công ty ở Hokkaido. Ảnh: Nikkei Asia.

Công ty sản xuất chip Rapidus của Nhật Bản vừa phát triển công nghệ đột phá nhằm giảm đáng kể chi phí sản xuất chất bán dẫn cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tạo lợi thế cạnh tranh với Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).

Rapidus đã tạo ra nguyên mẫu interposer (bộ phận kết nối) đầu tiên trên thế giới được cắt từ tấm nền kính lớn thay vì từ tấm wafer Silicon tròn truyền thống. Việc sử dụng tấm nền kính vuông 600 mm giúp giảm lãng phí vật liệu và tăng năng suất lên gấp 10 lần trên một tấm duy nhất. Kính cũng mang lại hiệu suất điện tốt hơn Silicon.

Interposer là nền tảng để gắn các chip xử lý đồ họa (GPU) và bộ nhớ băng thông cao cho chip AI. Rapidus dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt công nghệ này vào năm 2028, đồng thời với việc sản xuất chip 2 nanomet. Công nghệ này được Rapidus phát triển bằng cách áp dụng công nghệ xử lý kính màn hình tinh thể lỏng (LCD) của Nhật Bản, giúp giảm bớt rào cản kỹ thuật cho một công ty đi sau như Rapidus.

3. Tesla đẩy mạnh đầu tư vào sản xuất pin tại nhà máy khổng lồ ở Đức

Toàn cảnh nhà máy Gigafactory Berlin-Brandenburg của Tesla. Ảnh: Reuters.

Tesla vừa công bố kế hoạch đầu tư thêm hàng trăm triệu Euro vào nhà máy Gigafactory tại Gruenheide gần Berlin, Đức, nâng tổng mức đầu tư vào sản xuất pin lên gần 1 tỷ Euro. Mục tiêu là sản xuất tới 8 gigawatt giờ pin mỗi năm, bắt đầu từ năm 2027.

Hãng xe Mỹ cho biết việc này nhằm tăng cường chuỗi giá trị: mọi thứ từ pin đến xe điện sẽ được sản xuất tại một địa điểm duy nhất. Đây là điều độc đáo ở Châu Âu và củng cố khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng Tesla.

Dù đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, Tesla kỳ vọng nếu các điều kiện thị trường phù hợp, toàn bộ chuỗi giá trị pin sẽ được thực hiện tại Gruenheide. Hiện tại, việc sản xuất pin ở Châu Âu vẫn còn khó khăn về mặt kinh tế khi cạnh tranh với Trung Quốc và Mỹ.

4. Trung Quốc mở cửa công nghệ lái tự hành L3

Xpeng và Li Auto được cấp phép thử nghiệm công nghệ tự hành L3. Ảnh: SCMP.

Hai nhà sản xuất xe điện hàng đầu Trung Quốc, Xpeng và Li Auto, vừa được cấp phép thử nghiệm công nghệ lái tự hành cấp độ 3 (L3) tại các khu vực đô thị được chỉ định. Đây là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang khuyến khích sử dụng rộng rãi các hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) trong bối cảnh thị trường ô tô đang chậm lại.

Việc bật đèn xanh này diễn ra chỉ một ngày sau khi Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT) phê duyệt cho hai hãng xe khác là Changan Automobile và BAIC bắt đầu lắp ráp các mẫu xe mới trang bị hệ thống L3.

Xpeng sẽ thử nghiệm tại Quảng Châu, trong khi Li Auto sẽ thử nghiệm tại các khu vực được chỉ định ở Bắc Kinh. Hệ thống L3 cho phép người lái "bỏ tay" khỏi vô lăng nhưng vẫn yêu cầu phải luôn tỉnh táo để can thiệp kịp thời. Các nhà phân tích nhận định việc hợp pháp hóa công nghệ L3 là một bước tiến lớn nhằm thương mại hóa lái tự hành tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.