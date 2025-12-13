Startup Đà Nẵng đoạt Giải Á Quân tại Techfest Việt Nam 2025

Volterra, nền tảng AI cho hạ tầng sạc xe điện, giúp giảm 40% chi phí vận hành và góp phần vào mục tiêu Net Zero 2050 của Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia - Techfest Việt Nam 2025, giải Quán quân, với phần thưởng trị giá 20.000 USD hiện kim cùng tấm vé đại diện Việt Nam tham dự Start-up World Cup 2026 tại San Francisco (Mỹ), đã thuộc về đội Growla. “Volterra-giải pháp AI và nền tảng PaaS” của Startup Đà Nẵng đã xuất sắc đạt Giải Á quân với phần thưởng trị giá 7.000 USD tại Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2025.

Nền tảng AI và PaaS dành cho hạ tầng sạc xe điện, hỗ trợ tối ưu chi phí vận hành, tích hợp năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ năng lượng, đóng góp thiết thực cho mục tiêu chuyển dịch năng lượng và Net Zero 2050.

Thông qua Digital Twin, AI Optimization và Dynamic Load Management, nền tảng này tích hợp năng lượng tái tạo (gió, mặt trời) và hệ thống lưu trữ BESS nhằm giúp đơn vị vận hành trạm sạc giải quyết bài toán chi phí điện cao, rút ngắn thời gian hoàn vốn và mở rộng mạng lưới nhanh hơn tại Việt Nam, đồng thời đóng góp vào mục tiêu Net Zero 2050.

Giải pháp Volterra giúp giảm 40% chi phí vận hành và cải thiện tỷ suất đầu tư gấp 3 lần, dựa trên các giả định áp dụng cho mạng lưới sạc EV tại Việt Nam.

Chung kết Cuộc thi năm nay quy tụ 10 đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn từ hàng trăm hồ sơ trong và ngoài nước. Cuộc thi do Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC), Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ (NATEC) phối hợp cùng các đối tác là Startup World Cup Việt Nam, Impact Square, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững – MSD United Way Việt Nam đồng tổ chức.

Với chủ đề “Tăng trưởng xanh và Chuyển đổi số: Đổi mới sáng tạo vì một Việt Nam bền vững”, Cuộc thi TECHFEST Việt Nam 2025 được xây dựng trên định hướng thúc đẩy các mô hình khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội, môi trường và tầm nhìn dài hạn, đồng thời đề cao những dự án ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường và gắn kết chặt chẽ với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) – nền tảng cho kinh tế số và tương lai xanh của Việt Nam.

Lần đầu tiên, Cuộc thi TECHFEST Việt Nam 2025 chào đón các đội thi quốc tế, cùng tham gia giải quyết những bài toán thực tiễn tại Việt Nam. Điều này không chỉ nâng cao tính hội nhập và chất lượng chuyên môn của cuộc thi mà còn tạo nền tảng cho hợp tác đa phương, kết nối tri thức và công nghệ toàn cầu vào quá trình xử lý các thách thức phát triển của đất nước.

Sau phần thi thuyết trình và phản biện, Hội đồng Giám khảo đã tiến hành đánh giá độc lập, dựa trên các tiêu chí về mức độ đổi mới, khả năng triển khai, chất lượng mô hình vận hành, tiềm năng phát triển mở rộng cũng như giá trị tác động của từng dự án. Trên cơ sở đó, các giải thưởng chính của Cuộc thi TECHFEST Việt Nam 2025 đã được công bố, phản ánh nỗ lực và sự trưởng thành của các đội thi trong suốt hành trình vừa qua.