Tin nóng công nghệ 24/11: Pin xe điện thể rắn của Trung Quốc ra lò, hứa hẹn tăng phạm vi hoạt động

VietTimes - Pin xe điện thể rắn của Trung Quốc đã ra lò, hứa hẹn phạm vi hoạt động gấp đôi; Các mẫu EV dưới 21.000 USD đổ bộ thị trường quốc tế;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Pin xe điện thể rắn của Trung Quốc đã ra lò, hứa hẹn phạm vi hoạt động gấp đôi

Pin xe điện thể rắn của Trung Quốc đã ra lò. Ảnh: Interesting Engineering.

Tập đoàn GAC của Trung Quốc vừa đạt cột mốc quan trọng khi xây dựng thành công dây chuyền sản xuất thử nghiệm đầu tiên trong nước có khả năng chế tạo pin thể rắn (all-solid-state) dung lượng lớn (trên 60 Ah) dành cho xe điện (EV).

Dù đây mới chỉ là dây chuyền thử nghiệm, sự tồn tại của nó đã đưa Trung Quốc vào giai đoạn công nghiệp hóa sớm công nghệ pin thể rắn, lĩnh vực mà các đối thủ như Toyota (Nhật Bản) đã theo đuổi nhiều năm.

Pin thể rắn sử dụng chất điện phân rắn thay vì lỏng, hứa hẹn mật độ năng lượng cao hơn và an toàn nhiệt tốt hơn (giảm nguy cơ cháy nổ). GAC tuyên bố pin mới có thể đạt mật độ năng lượng gần gấp đôi hiện tại. Nếu thành công, điều này có thể giúp một chiếc EV đi được 1.000 km với cùng kích thước bộ pin 500 km hiện tại. GAC dự kiến thử nghiệm xe năm 2026 và thương mại hóa trong giai đoạn 2027-2030.

2. Công ty Trung Quốc ra mắt sân bay trực thăng eVTOL trên mặt nước, thúc đẩy vận tải tầm thấp

Nền tảng eVTOL của AutoFlight. Ảnh: Interesting Engineering.

AutoFlight vừa giới thiệu hệ thống tích hợp đột phá kết hợp sân bay thủy phi cơ không phát thải (zero-carbon water vertiport) với máy bay cất/hạ cánh thẳng đứng bằng điện (eVTOL), nhằm mở rộng giao thông hàng không tầm thấp qua các khu vực mặt nước lớn. Giải pháp này giúp giải quyết các thách thức về địa điểm và triển khai cơ sở hạ tầng chậm chạp.

Sân bay nổi này hoạt động hoàn toàn bằng điện, có thể triển khai nhanh chóng và được trang bị các tấm pin mặt trời để cung cấp điện năng cho việc cất cánh, hạ cánh và sạc eVTOL. Hệ thống hỗ trợ nhiều mô hình eVTOL của AutoFlight, bao gồm máy bay chở hàng và máy bay chở khách sáu chỗ ngồi.

Các thử nghiệm cho thấy hệ thống có thể giảm hơn một nửa thời gian phản ứng cứu hộ hàng hải và cho phép eVTOL tiếp cận các giàn khoan ngoài khơi cách xa 150 km trong vòng chưa đầy một giờ, nhanh hơn gấp 10 lần phương tiện thông thường.

3. Các mẫu EV dưới 21.000 USD đổ bộ thị trường quốc tế

Thương hiệu Aion của Tập đoàn GAC đã giữ giá thấp cho các loại xe năng lượng mới được ra mắt trong tháng này. Ảnh: Nikkei Asia.

Cuộc chiến giá xe điện (EV) tại Trung Quốc đang có dấu hiệu lan ra ngoài biên giới, khi nhiều nhà sản xuất ô tô tại Triển lãm Quảng Châu giới thiệu các mẫu xe có giá dưới 150.000 nhân dân tệ (khoảng 21.000 USD) và lên kế hoạch xuất khẩu.

Điển hình, công ty khởi nghiệp Leapmotor đã ra mắt mẫu SUV điện A10 với giá dự kiến khoảng 100.000 nhân dân tệ, khẳng định đây sẽ là mẫu xe chủ lực trên toàn thế giới. Với sự hợp tác cùng Stellantis, A10 và mẫu hatchback Lafa 5 của Leapmotor được kỳ vọng sẽ sớm có mặt ở thị trường nước ngoài.

Sự sụt giảm giá xe năng lượng mới (NEV) tại Trung Quốc đang gây lo ngại về cạnh tranh quá mức, làm giảm lợi nhuận của các hãng lớn như BYD. Trong bối cảnh khó kiếm lợi nhuận trong nước, các công ty đang đẩy mạnh xuất khẩu, với NIO cũng ra mắt mẫu xe Firefly tay lái nghịch để chuẩn bị tiến vào 17 thị trường quốc tế.

4. UBTech tăng sản lượng Robot hình người gấp 10 lần

UBTech cho biết họ đang trên đà cung cấp 500 robot hình người cho mục đích công nghiệp vào cuối năm nay. Ảnh: SCMP.

UBTech Robotics, công ty có trụ sở tại Thâm Quyến, thông báo kế hoạch mở rộng hoạt động lắp ráp robot hình người lên tới 5.000 đơn vị vào năm tới và tăng gấp đôi lên 10.000 vào năm 2027. Cuối năm nay, công ty dự kiến cung cấp 500 robot cho ngành công nghiệp, tăng mạnh so với 10 robot vào năm ngoái.

Michael Tam, Giám đốc Thương hiệu của UBTech, cho biết chi phí sản xuất dự kiến sẽ giảm 20 đến 30% mỗi năm nhờ quy mô kinh tế và sự chuyển dịch nhanh chóng của chuỗi cung ứng Trung Quốc. Ông ước tính chi phí sản xuất mỗi robot có thể giảm xuống dưới 20.000 USD vào khoảng năm 2027-2030.

Hơn 90% linh kiện robot hình người hiện được sản xuất tại Trung Quốc, với chất lượng đang bắt kịp các đối thủ toàn cầu, được thúc đẩy bởi sức mạnh chuỗi cung ứng xe điện trong nước.

5. Xiaomi mở mã nguồn mô hình nền tảng mới MiMo-Embodied

Xiaomi công bố mã nguồn mô hình AI. Ảnh: SCMP.

Xiaomi vừa công bố mở mã nguồn mô hình nền tảng mới mang tên MiMo-Embodied, nhằm tăng cường khả năng AI của hãng, đặc biệt trong lĩnh vực lái xe tự hành và trí tuệ vật lý (Embodied AI). Đây được mô tả là "mô hình thị giác-ngôn ngữ mã nguồn mở đầu tiên" kết hợp cả hai nhiệm vụ này.

MiMo-Embodied đã đạt hiệu suất dẫn đầu trong việc lập kế hoạch nhiệm vụ và hiểu không gian cho AI vật lý, đồng thời vượt trội trong nhận thức môi trường và lập kế hoạch lái xe tự hành.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Xiaomi đang đầu tư mạnh vào AI và robot hình người. Sự tham gia của các nhà nghiên cứu hàng đầu như Luo Fuli, củng cố cam kết của Xiaomi về một tương lai nơi "trí thông minh sẽ vượt ra khỏi ngôn ngữ để bước vào thế giới vật lý". Xiaomi cũng vừa đạt cột mốc sản xuất chiếc EV thứ 500.000, chỉ 19 tháng sau khi giao hàng lô đầu tiên.

Theo Interesting Engineering, Nikkei Asia, SCMP