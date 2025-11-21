Tin nóng công nghệ 21/11: Mỹ truy tố 4 người xuất khẩu Chip AI Nvidia trái phép sang Trung Quốc

Foxconn và OpenAI bắt tay chế tạo hạ tầng AI; Verizon tái cơ cấu cắt giảm hơn 13.000 việc làm;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Foxconn và OpenAI bắt tay chế tạo hạ tầng AI

Foxconn và OpenAI hợp tác. Ảnh: Reuters.

Foxconn, nhà sản xuất điện tử hợp đồng lớn nhất thế giới, vừa công bố hợp tác với OpenAI (Mỹ) để thiết kế và chế tạo các thành phần phần cứng và giá đỡ (racks) trung tâm dữ liệu AI. Sự hợp tác này nhằm tận dụng nhu cầu bùng nổ đối với cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Mặc dù thỏa thuận ban đầu chưa bao gồm cam kết mua hàng, OpenAI sẽ có quyền truy cập sớm để đánh giá và tùy chọn mua các hệ thống này. Điều này giúp Foxconn nắm bắt rõ hơn nhu cầu tính toán ngày càng tăng của các mô hình ngôn ngữ lớn tiên tiến.

Foxconn sẽ sản xuất các linh kiện trung tâm dữ liệu, bao gồm cáp và hệ thống điện, tại các cơ sở của mình ở Mỹ. Thỏa thuận này cũng mở rộng vai trò của OpenAI trong thiết kế phần cứng, trong bối cảnh CEO Sam Altman cam kết chi 1,4 nghìn tỷ USD để phát triển 30 gigawatt tài nguyên tính toán AI.

2. Mỹ truy tố 4 người xuất khẩu Chip AI Nvidia trái phép sang Trung Quốc

Vụ buôn lậu chip AI sang Trung Quốc khiến Mỹ kêu gọi theo dõi chip. Ảnh: Reuters.

Bộ Tư pháp Mỹ vừa truy tố 4 người liên quan đến âm mưu xuất khẩu trái phép chip Trí tuệ Nhân tạo (AI) của Nvidia sang Trung Quốc. Vụ việc này nhấn mạnh thách thức lớn của Washington trong việc thực thi các lệnh hạn chế xuất khẩu công nghệ cao nhằm kiềm chế sự phát triển quân sự của Bắc Kinh.

Theo cáo trạng, 2 công dân Mỹ và 2 công dân Trung Quốc đã âm mưu tạo ra các hợp đồng giả mạo và cung cấp tài liệu sai lệch để vận chuyển 400 GPU Nvidia A100 tới Trung Quốc qua Malaysia từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025.

Ông John Moolenaar, Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt Hạ viện về Trung Quốc, đã kêu gọi thông qua gấp Đạo luật An ninh Chip để yêu cầu xác minh vị trí chip và ngăn chặn công nghệ Mỹ bị xuất khẩu trái phép.

3. Verizon tái cơ cấu cắt giảm hơn 13.000 việc làm

Verizon cắt giảm hơn 13.000 việc làm khi tái cấu trúc. Ảnh: Reuters.

Nhà mạng không dây lớn của Mỹ, Verizon, vừa thông báo sẽ cắt giảm hơn 13.000 việc làm trong đợt sa thải lớn nhất từ trước đến nay, nhằm mục đích giảm chi phí và tái cơ cấu hoạt động. Ngoài ra, Verizon cũng có kế hoạch chuyển đổi 179 cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu công ty thành các cơ sở nhượng quyền.

CEO Dan Schulman cho biết cơ cấu chi phí hiện tại đang hạn chế khả năng đầu tư vào trải nghiệm khách hàng, do đó công ty cần phải đơn giản hóa hoạt động. Việc cắt giảm diễn ra trong bối cảnh Verizon phải đối mặt với áp lực thị trường ngày càng tăng do sự cạnh tranh từ các đối thủ cung cấp gói cước rẻ hơn.

Mặc dù việc cắt giảm không phải do AI, Verizon vẫn thành lập quỹ trị giá 20 triệu USD để hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho các nhân viên bị sa thải, giúp họ tập trung vào các kỹ năng cần thiết trong kỷ nguyên AI.

4. Lenovo và Xiaomi cảnh báo tăng giá sản phẩm

Nhu cầu về AI đang gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung linh kiện và tác động đến biên lợi nhuận. Ảnh: Nikkei Asia.

Các nhà sản xuất điện tử lớn của Trung Quốc là Lenovo Group và Xiaomi vừa cảnh báo về khả năng tăng giá sản phẩm do tình trạng thiếu hụt chip nhớ dùng trong điện thoại thông minh và máy tính xách tay.

Lenovo, nhà sản xuất PC lớn nhất thế giới, ghi nhận lợi nhuận ròng quý 3 giảm 5%, bất chấp doanh thu kỷ lục 20,45 tỷ USD. CEO Yang Yuanqing cho biết sự thiếu hụt nguồn cung và chi phí linh kiện cao là "hậu quả tự nhiên" của nhu cầu AI đang tăng tốc. Lenovo dự định điều chỉnh giá để duy trì lợi nhuận, nhờ các hợp đồng dài hạn với nhà cung cấp.

Trong khi đó, Xiaomi cho rằng sự tăng chi phí chip nhớ sẽ kéo dài do nhu cầu mạnh mẽ đối với bộ nhớ băng thông cao (HBM) dùng trong trung tâm dữ liệu AI. Công ty có kế hoạch bù đắp bằng cách tăng giá và phát triển thêm các mẫu điện thoại thông minh cao cấp.

5. Foxconn công bố đầu tư 3 tỷ USD/năm vào AI

Foxconn, nhà sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới, sẽ đầu tư từ 2 đến 3 tỷ USD mỗi năm vào AI, chiếm hơn một nửa tổng chi phí vốn hàng năm của công ty. Chủ tịch Young Liu cho biết phần lớn khoản đầu tư này sẽ đổ vào cơ sở hạ tầng và phát triển công nghệ AI trong 3 đến 5 năm tới.

Sự thay đổi này phản ánh tốc độ chuyển đổi cơ cấu doanh thu nhanh chóng của công ty, khi mảng mạng lưới và đám mây (bao gồm máy chủ AI) đã vượt qua mảng điện tử tiêu dùng trong hai quý liên tiếp.

Về thị trường ô tô điện (EV), ông Liu dự đoán Trung Quốc sẽ sớm chứng kiến sự hợp nhất mạnh mẽ. Ông cho rằng nhiều công ty khởi nghiệp không có lợi nhuận sẽ biến mất khi sự hỗ trợ của chính phủ giảm dần, khiến thị trường EV trở nên "ổn định hơn nhiều" sau giai đoạn củng cố.

Theo Reuters, Nikkei Asia