Tin nóng công nghệ 25/11: Apple tìm ra "lời giải" lỗi thiết kế trên dòng điện thoại gập?

VietTimes - Apple giải quyết được lỗi thiết kế lớn nhất trên dòng điện thoại gập; Donald Trump xây dựng nền tảng khai thác dữ liệu của chính phủ ;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Apple giải quyết được lỗi thiết kế lớn nhất trên dòng điện thoại gập

Apple giải quyết được lỗi thiết kế lớn nhất trên dòng điện thoại gập. Ảnh: BGR.

Apple nổi tiếng với việc không cần là người đầu tiên tham gia thị trường, mà thay vào đó tập trung phát hành sản phẩm tốt nhất. Điều này có thể lặp lại với thị trường điện thoại thông minh gập. Trong khi các đối thủ như Samsung đã có sản phẩm nhiều năm, một điểm yếu cố hữu là màn hình dễ phát sinh nếp gấp.

Theo báo cáo từ chuỗi cung ứng, Apple dường như đã giải quyết được vấn đề này. iPhone gập, được đồn đoán có tên là iPhone Fold, sẽ ra mắt với thiết kế "không nếp gấp". Công nghệ này được cho là đã chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang quy trình xác minh kỹ thuật và tiền sản xuất hàng loạt.

Giải pháp của Apple được cho là sử dụng một tấm kim loại tích hợp vào màn hình để phân tán và kiểm soát áp lực uốn cong. Đối tác sản xuất Foxconn cũng đã dành riêng một dây chuyền sản xuất cho thiết bị này. Dự kiến, iPhone Fold có thể ra mắt vào tháng 9 năm 2026.

2. Ông Donald Trump xây dựng nền tảng khai thác dữ liệu của chính phủ

Tổng thống Mỹ - Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh "Chiến thắng trong cuộc đua AI". Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một sắc lệnh hành pháp nhằm khởi động nỗ lực của chính phủ để xây dựng một nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp. Dự án, có tên gọi Genesis Mission, nhằm khai thác các tập dữ liệu khoa học khổng lồ của liên bang để huấn luyện các mô hình nền tảng khoa học thế hệ mới.

Ông Donald Trump chỉ đạo Bộ Năng lượng và các Phòng thí nghiệm Quốc gia hợp nhất các siêu máy tính, dữ liệu khoa học và nhân lực thành một hệ thống hợp tác duy nhất. Mục tiêu là chuyển đổi nghiên cứu, tự động hóa quy trình làm việc và rút ngắn thời gian khám phá khoa học từ nhiều năm xuống chỉ còn vài ngày hoặc thậm chí vài giờ.

Michael Kratsios, người đứng đầu Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng, cho biết nỗ lực này nhằm "tăng tốc đáng kể tốc độ đột phá khoa học", đặc biệt chú trọng đến an ninh quốc gia, kinh tế và y tế, bao gồm công nghệ sinh học và chất bán dẫn.

3. Ấn Độ và Nhật Bản tăng cường hợp tác phát triển AI và chip

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bắt tay người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Nikkei Asia.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi đã nhất trí thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực công nghệ chủ chốt như trí tuệ nhân tạo (AI) và chất bán dẫn. Cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi.

Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh mong muốn "thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng bằng cách khai thác thế mạnh của nhau", đặc biệt trong an ninh quốc gia và kinh tế. Việc tăng cường quan hệ với Ấn Độ là bước đi chiến lược của Nhật Bản nhằm đối trọng với ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc.

Hai nước cũng cam kết thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Cam kết chung bao gồm việc đẩy mạnh đầu tư tư nhân của Nhật Bản vào Ấn Độ lên 10 nghìn tỷ yên (63,9 tỷ USD) trong thập kỷ tới, nhằm xây dựng chuỗi cung ứng chất bán dẫn và khoáng sản quan trọng không phụ thuộc vào Trung Quốc.

4. Ngành công nghệ tài chính Đông Nam Á đón đầu làn sóng mã hóa và AI

Thanh toán bằng Stablecoin cho máy bán hàng tự động được giới thiệu tại sự kiện Singapore. Ảnh: Nikkei Asia.

Tài sản kỹ thuật số được mã hóa, đặc biệt là stablecoin, cùng với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành tâm điểm tại Lễ hội FinTech Singapore thường niên. Sự kiện thu hút hơn 65.000 lượt khách và khoảng 600 đơn vị triển lãm.

Ông Chia Der Jiun, Giám đốc điều hành Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), khẳng định AI và token hóa là hai chủ đề có tính chuyển đổi lớn nhất trong thập kỷ tới.

MAS kêu gọi ban hành các quy định chặt chẽ để đảm bảo sự ổn định của stablecoin, đồng thời công bố Hướng dẫn quản lý rủi ro AI cho các tổ chức tài chính. Trong khi đó, các công ty như StraitsX đang giới thiệu dịch vụ thanh toán bằng stablecoin tại máy bán hàng tự động, cho phép du khách nước ngoài sử dụng ví điện tử quốc gia để thanh toán xuyên biên giới với chi phí thấp hơn 50% so với phương thức truyền thống.

5. Alphabet cán mốc định giá 4 nghìn tỷ USD

Alphabet trở thành công ty thứ 4 cán mốc định giá 4 nghìn tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Alphabet, công ty mẹ của Google, đã đạt mức định giá 4 nghìn tỷ USD vào đầu tuần này, trở thành công ty thứ tư đạt được cột mốc này. Cổ phiếu công ty đã tăng hơn 5%, đạt mức cao kỷ lục, với mức tăng trưởng gần 70% từ đầu năm đến nay, vượt trội so với các đối thủ như Microsoft và Amazon.

Sự tăng trưởng này phản ánh sự đảo ngược đáng kinh ngạc sau những lo ngại rằng Alphabet đã mất lợi thế về AI vào tay OpenAI sau khi ChatGPT ra mắt năm 2022. Công ty đã lấy lại đà bằng cách biến mảng kinh doanh đám mây thành động lực tăng trưởng chính và nhận được đánh giá tích cực ban đầu cho mẫu AI mới, Gemini 3.

Các nhà phân tích tin rằng Google đang có vị thế tốt trong cuộc đua AI nhờ dòng tiền mạnh mẽ, việc phát triển chip nội bộ thay thế bộ xử lý đắt tiền của Nvidia, và việc tích hợp AI vào hoạt động kinh doanh tìm kiếm đang phát triển.