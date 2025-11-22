Tin nóng công nghệ 22/11: Robot hình người của Trung Quốc lập kỷ lục Guinness thế giới

1. Robot hình người của Trung Quốc lập kỷ lục Guinness thế giới

Robot Trung Quốc lập kỷ lục Guinness thế giới. Ảnh: Interesting Engineering.

Robot hình người A2 của công ty Trung Quốc AgiBot vừa lập kỷ lục Guinness Thế giới cho "Hành trình đi bộ dài nhất của robot hình người" sau khi hoàn thành chuyến đi bộ xuyên tỉnh dài 106,286 km. Cuộc hành trình kéo dài từ Hồ Kim Kê (Tô Châu, Giang Tô) đến Bến Thượng Hải (Thượng Hải) trong ba ngày (10-13/11) mà không bị tắt nguồn.

Thành tích này đạt được nhờ hệ thống pin hoán đổi nóng, cho phép robot hoạt động liên tục trên nhiều bề mặt đường khác nhau, tuân thủ luật giao thông. Ông Wang Chuang, Phó Chủ tịch AgiBot, khẳng định chuyến đi bộ nhằm minh họa độ bền, tính ổn định của phần cứng và khả năng kiểm soát cân bằng của A2.

A2, một robot thương mại đại trà cao 175 cm và nặng 55 kg, đã chứng minh sự sẵn sàng triển khai trên quy mô lớn, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của ngành robot Trung Quốc.

2. EU đề xuất giảm bớt pop-up cookie và đơn giản hóa luật AI

EU đề xuất giảm bớt pop-up cookie. Ảnh: BGR.

Ủy ban Châu Âu (EC) vừa công bố kế hoạch hiện đại hóa Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) nhằm giảm tần suất xuất hiện của các pop-up cookie gây phiền toái. Theo đề xuất, người dùng sẽ có thể lưu tùy chọn cookie thông qua trình duyệt hoặc hệ điều hành, cho phép họ đồng ý chỉ bằng một cú nhấp chuột và không cần lặp lại trên mỗi trang web.

Bên cạnh đó, EC cũng muốn tạo ra một "gói luật kỹ thuật số tổng hợp" (digital omnibus package) để đơn giản hóa các quy tắc hiện hành về AI, an ninh mạng và dữ liệu trong Liên minh Châu Âu. Mục tiêu là giúp doanh nghiệp tiết kiệm tới 5 tỷ euro chi phí hành chính vào năm 2029 và thúc đẩy việc áp dụng AI nhanh hơn.

Đối với hệ thống AI rủi ro cao, các công ty sẽ có thời gian ân hạn lên tới 16 tháng để tuân thủ các quy định mới. Đề xuất này hiện đang chờ Nghị viện và Hội đồng Châu Âu thông qua.

3. OpenAI triển khai tính năng chat nhóm toàn cầu cho ChatGPT

OpenAI triển khai tính năng chat nhóm toàn cầu. Ảnh: BGR.

OpenAI vừa công bố triển khai tính năng chat nhóm cho ChatGPT trên phạm vi toàn cầu, cho phép người dùng thêm gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp vào các cuộc trò chuyện với AI. Sau thời gian thử nghiệm giới hạn ở một số thị trường châu Á, tính năng này sẽ sớm đến tay tất cả người dùng, kể cả những người sử dụng gói miễn phí.

OpenAI nhấn mạnh tính năng này lý tưởng cho việc lập kế hoạch dự án hoặc tổ chức sự kiện nhóm, vì lịch sử trò chuyện cá nhân của mỗi người dùng sẽ không bị chia sẻ trong nhóm. Để bắt đầu, người dùng chỉ cần nhấn vào biểu tượng "Mọi người" và chia sẻ liên kết mời tối đa 20 người tham gia. Các cuộc trò chuyện nhóm này được hỗ trợ bởi mô hình GPT-5.1 Auto, có khả năng tự động chọn mô hình AI tốt nhất tùy thuộc vào yêu cầu.

4. Nokia công bố đầu tư 4 tỷ USD vào Mỹ tập trung nghiên cứu và sản xuất mạng AI

Nokia công bố đầu tư 4 tỷ USD vào Mỹ. Ảnh: Reuters.

Tập đoàn viễn thông Phần Lan Nokia vừa thông báo kế hoạch đầu tư 4 tỷ USD vào Mỹ, nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển (R&D) và sản xuất, tập trung vào công nghệ kết nối mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).

Khoảng 3,5 tỷ USD sẽ được dành cho các nỗ lực R&D. Phần còn lại (500 triệu USD) sẽ được chi cho sản xuất và chi phí vốn tại các bang như Texas, New Jersey và Pennsylvania. Nokia hiện đã vận hành hơn một chục cơ sở tại Bắc Mỹ, bao gồm cả Bell Labs lịch sử ở New Jersey.

Thông báo này được đưa ra sau khi Nokia giới thiệu chiến lược mới nhằm tinh gọn hoạt động với trọng tâm là AI. Việc tăng cường đầu tư và sản xuất tại Mỹ giúp Nokia giảm thiểu rủi ro thương mại, trong bối cảnh Mỹ thiếu vắng một nhà sản xuất thiết bị viễn thông nội địa lớn.

5. Foxconn và OpenAI hợp tác thiết kế hạ tầng AI thế hệ mới tại Mỹ

Chủ tịch Foxconn Young Liu. Ảnh: Nikkei Asia.

Foxconn, nhà sản xuất máy chủ AI lớn nhất thế giới và là nhà cung cấp chính của Nvidia, vừa công bố hợp tác chiến lược với OpenAI để cùng phát triển các thế hệ giá đỡ (racks) trung tâm dữ liệu AI tiếp theo. Các hệ thống này sẽ được sản xuất tại Hoa Kỳ.

Chủ tịch Foxconn, ông Young Liu, cho biết OpenAI, với tư cách là đơn vị sử dụng AI tạo sinh lớn nhất, đã gặp phải một số thách thức kỹ thuật với kiến trúc trung tâm dữ liệu hiện tại, thúc đẩy sự hợp tác này. Mục tiêu là cải thiện kiến trúc máy chủ và mở rộng nguồn cung linh kiện nội địa Mỹ.

CEO OpenAI, Sam Altman, nhấn mạnh sự hợp tác nhằm củng cố chuỗi cung ứng, đáp ứng nhu cầu tăng cao đối với các thành phần hạ tầng AI. Mặc dù thỏa thuận ban đầu chưa có cam kết mua hàng, hai bên sẽ thiết lập phòng thí nghiệm R&D chuyên dụng tại California, với việc sản xuất có thể diễn ra ở Ohio.

Theo Reuters, Nikkei Asia, Interesting Engineering