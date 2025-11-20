Tin nóng công nghệ 20/11: Google AI giúp Nhật Bản tăng tốc sản xuất tế bào gốc an toàn và hiệu quả

VietTimes - Apple Watch với thiết kế mới sẽ bị trì hoãn tới năm 2028; iPhone cho phép thay thế Siri bằng trợ lý AI bên thứ ba; Google AI giúp Nhật Bản tăng tốc sản xuất tế bào gốc an toàn và hiệu quả... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Apple Watch với thiết kế mới sẽ bị trì hoãn tới năm 2028

Apple Watch với thiết kế mới sẽ bị trì hoãn 3 năm nữa. Ảnh: BGR.

Dù có nhiều đồn đoán về một chiếc Apple Watch được thiết kế lại hoàn toàn vào năm 2026, các nguồn tin rò rỉ trên Weibo cho biết mẫu Apple Watch năm sau sẽ giữ nguyên thiết kế hiện tại. Apple được cho là đã đẩy lùi kế hoạch đại tu thiết kế lớn này thêm vài năm nữa.

Theo nguồn tin này, thiết kế mới hoàn toàn có thể không xuất hiện cho đến "năm sau kỷ niệm 20 năm iPhone", tức là không sớm hơn năm 2028.

Apple Watch thiết kế lại dự kiến sẽ tương thích với các dây đeo hiện có và có thể bao gồm màn hình microLED sáng hơn.

Việc trì hoãn này có thể liên quan đến các tính năng tham vọng, chẳng hạn như cảm biến theo dõi đường huyết không xâm lấn, một "chén thánh" mà Apple đã nghiên cứu hơn 15 năm và hiện tại tính năng này vẫn chưa được ra mắt.

2. iPhone cho phép thay thế Siri bằng trợ lý AI bên thứ ba

iPhone cho phép sử dụng trợ lý AI bên thứ ba. Ảnh: BGR.

Apple được cho là đang chuẩn bị cho phép người dùng iPhone tại Nhật Bản thay thế trợ lý giọng nói mặc định Siri bằng các công cụ AI mạnh mẽ hơn như Gemini của Google. Tính năng này có thể được triển khai ngay khi bản cập nhật iOS 26.2 ra mắt.

Động thái này xuất phát từ việc Apple phải tuân thủ quy định mới của Nhật Bản, buộc các nhà sản xuất điện thoại thông minh phải mở thiết bị của mình cho các dịch vụ cạnh tranh.

Sau khi tính năng được kích hoạt, người dùng tại Nhật Bản có thể truy cập trợ lý AI mới bằng cách nhấn giữ Nút nguồn (Side Button), thay vì Siri. Tuy nhiên, các nhà phát triển ứng dụng (như Google) cần phải cập nhật ứng dụng của họ để cho phép chức năng này. Đây là bước đi quan trọng nhằm tăng tính cạnh tranh, tương tự như các yêu cầu pháp lý ở Liên minh Châu Âu.

3. Google AI giúp Nhật Bản tăng tốc sản xuất tế bào gốc an toàn và hiệu quả

Đại học Kyoto đang hợp tác với Google để sử dụng AI trong nghiên cứu sản xuất tế bào gốc. Ảnh: Nikkei Asia.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Kyoto (Nhật Bản) sẽ hợp tác với Google DeepMind, bộ phận nghiên cứu AI của Alphabet, nhằm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát triển các phương pháp sản xuất tế bào gốc đa năng cảm ứng (iPS) hiệu quả và an toàn hơn. Mục tiêu là đẩy nhanh ứng dụng y tế của loại tế bào này.

Đại học Kyoto sẽ sử dụng công cụ AI co-scientist của Google, được thiết kế để giúp các nhà khoa học xây dựng giả thuyết và phân tích dữ liệu thực nghiệm. Giáo sư Hirohide Saito, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết sự hợp tác này sẽ giúp phát triển công nghệ sản xuất tế bào hiệu quả và an toàn hơn.

Tế bào iPS, được phát hiện bởi người đoạt giải Nobel Shinya Yamanaka, có thể biến đổi thành tế bào của bất kỳ mô hoặc cơ quan nào. Việc cải thiện quy trình sản xuất là rất quan trọng để ứng dụng rộng rãi trong điều trị bệnh tiểu đường và các bệnh khác.

4. Đài Loan chi 3,2 tỷ USD biến hòn đảo thành "Trung tâm AI"

Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức (ở giữa) tạo dáng chụp ảnh tại một triển lãm AI được tổ chức tại Đài Bắc. Ảnh: Nikkei Asia.

Đài Loan (Trung Quốc) đang xúc tiến kế hoạch đầy tham vọng nhằm phát triển ngành công nghiệp Trí tuệ Nhân tạo (AI), với tổng vốn đầu tư khoảng 100 tỷ Đài tệ (3,2 tỷ USD). Kế hoạch này, được gọi là "10 Dự án AI trọng điểm", nhằm biến Đài Loan thành một "đảo AI" và tạo ra một hạt nhân công nghiệp có khả năng cạnh tranh.

Đài Loan cũng đặt mục tiêu lọt vào top 5 thế giới về năng lực tính toán AI, với kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu lớn tại Đài Nam. Tuy nhiên, tham vọng này có thể đối mặt với thách thức lớn về việc đảm bảo nguồn cung điện sau khi nhà máy điện hạt nhân cuối cùng ngừng hoạt động.

5. Gemini 3.0 có tính năng mới giúp phát hiện hình ảnh do AI tạo ra

Google vừa ra mắt Gemini 3, tăng cường khả năng của chatbot AI này. Một trong những cập nhật quan trọng nhất là khả năng xác định xem một hình ảnh có được tạo ra bằng AI hay không, một công cụ ngày càng cần thiết trong bối cảnh nội dung giả mạo bùng nổ.

Tính năng mới này là sự phát triển của SynthID Detector mà Google đã giới thiệu trước đó. SynthID là một dấu mờ kỹ thuật số vô hình (invisible watermark) được nhúng vào siêu dữ liệu (metadata) của các hình ảnh, video, âm thanh và văn bản do AI tạo ra.

Người dùng hiện có thể sử dụng tính năng này trực tiếp trong Gemini bằng cách tải ảnh lên và gắn tag @SynthID. Hệ thống có thể phát hiện dấu mờ ẩn này, thậm chí cả khi hình ảnh đã được chỉnh sửa. Mặc dù tính năng này chỉ hoạt động với nội dung sử dụng SynthID, Google đang nỗ lực thúc đẩy các đối tác áp dụng công nghệ này.

Theo Nikkei Asia, BGR