Dòng phụ kiện máy tính Microsoft trở lại dưới tên gọi và thương hiệu đối tác mới

Tập đoàn công nghệ Microsoft bắt đầu sản xuất mẫu chuột máy tính đầu tiên vào năm 1983 và nhanh chóng mở rộng danh mục sản phẩm để giúp người dùng điều khiển con trỏ màn hình dễ dàng hơn. Đến năm 1994, khi ngành công nghiệp máy tính cá nhân bùng nổ, doanh nghiệp này ra mắt mẫu bàn phím đầu tiên mang tên Microsoft Natural Keyboard. Sản phẩm được quảng bá như một giải pháp công nghệ công thái học giúp giảm áp lực cho bàn tay và cổ tay khi gõ phím liên tục trong thời gian dài. Mẫu bàn phím này gây ấn tượng mạnh nhờ thiết kế tách đôi uốn lượn độc đáo và từng đạt doanh số ấn tượng hơn 600.000 đơn vị mỗi tháng vào thời kỳ đỉnh cao.

Tuy nhiên đến mùa xuân năm 2023, gã khổng lồ công nghệ đã xác nhận ngừng sản xuất các dòng chuột và bàn phím mang thương hiệu riêng. Doanh nghiệp muốn tập trung nguồn lực phát triển phụ kiện cho dòng máy tính xách tay và máy tính bảng cao cấp Surface. Quyết định này khiến không ít người dùng cảm thấy tiếc nuối cho những thiết bị ngoại vi vốn đã trở nên quen thuộc trong nhiều thập kỷ.

Dù vậy niềm vui đã quay trở lại với những người yêu thích dòng phụ kiện này chỉ hơn một năm sau đó. Vào đầu năm 2024, thông tin về hợp đồng nhượng quyền thương hiệu giữa Microsoft và tập đoàn Incase của Mỹ đã chính thức được công bố. Sự hợp tác này cho phép đối tác tái sản xuất các phụ kiện nằm trong danh mục thiết bị ngoại vi của tập đoàn công nghệ.

Đến cuối năm 2024, nhiều sản phẩm quen thuộc đã được hồi sinh như bàn phím Ergonomic, chuột Modern Mobile và bộ bàn phím chuột không dây Desktop 850. Các sản phẩm này mang nhãn hiệu của đơn vị sản xuất nhưng trên trang web và bao bì đều ghi rõ dòng chữ được thiết kế bởi Microsoft.

Hiện tại trang chủ của đơn vị sản xuất đã có riêng một chuyên mục dành cho các sản phẩm thiết kế bởi Microsoft với mức giá đa dạng. Danh mục sản phẩm bao gồm các mẫu bàn phím, chuột, tai nghe và camera ghi hình. Người dùng có thể tìm thấy lại mẫu bàn phím ergonomically thiết kế cong độc đáo từng ra mắt vào năm 2013 nhằm mang lại trải nghiệm gõ phím thoải mái nhất. Bên cạnh việc tái sản xuất các mẫu phụ kiện quen thuộc, đối tác này cũng cam kết ra mắt thêm các sản phẩm mới dựa trên tiêu chuẩn thiết kế của thương hiệu công nghệ lớn.

Thành lập từ năm 1997 tại bang California, doanh nghiệp đối tác ban đầu tập trung sản xuất phụ kiện bảo vệ cho các thiết bị Apple trước khi mở rộng sang đồ du lịch và phụ kiện công nghệ cao cấp. Doanh nghiệp này cũng chú trọng đến yếu tố bảo vệ môi trường khi ưu tiên sử dụng vật liệu tái chế và bền vững trong quy trình sản xuất, đồng thời đưa ra hướng dẫn giúp người dùng xử lý các thiết bị điện tử cũ một cách có trách nhiệm.

Theo BGR