Unitree Robotics chính thức niêm yết cổ phiếu với định giá kỷ lục cho ngành Robot hình người

Thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng được chờ đợi từ lâu của tập đoàn Unitree Robotics đã định giá doanh nghiệp tại thành phố Hàng Châu ở mức hơn 60 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 9 tỷ USD. Đây được xem là cột mốc định giá tiêu chuẩn cho toàn bộ ngành trí tuệ nhân tạo thể hiện đang bùng nổ tại Trung Quốc, trong bối cảnh thị trường nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư cá nhân cùng sự đồng hành của các tập đoàn công nghệ hàng đầu như DeepSeek.

Là doanh nghiệp được ví như cổ phiếu robot hình người đầu tiên của Trung Quốc đại lục, Unitree đã định giá mức phát hành trên sàn giao dịch công nghệ Thượng Hải là 150 nhân dân tệ (22,2 USD) cho mỗi cổ phiếu. Doanh nghiệp sẽ chào bán hơn 40 triệu cổ phiếu mới nhằm huy động khoảng 6 tỷ nhân dân tệ (890 triệu USD), vượt qua mục tiêu ban đầu là 4 tỷ nhân dân tệ (590 triệu USD).

Đợt phát hành thu hút sự tham gia của nhiều cổ đông chiến lược bao gồm kỳ lân công nghệ DeepSeek, tập đoàn Tencent cùng nhiều tập đoàn kinh tế và quỹ đầu tư nhà nước lớn. Trong đó DeepSeek đã đầu tư hơn 100 triệu nhân dân tệ (14,8 triệu USD) với cam kết khóa chuyển nhượng trong 3 năm để cùng phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo và công nghệ robot.

Giới phân tích nhận định đợt phát hành của Unitree sẽ đóng vai trò là điểm tựa và là mức trần định giá cho các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực. Việc niêm yết mang lại một mốc tham chiếu minh bạch và sự xác nhận giá trị cho toàn ngành. Tuy nhiên do thị trường có sự phân hóa cao, mức định giá giữa các doanh nghiệp dự kiến sẽ có sự chênh lệch rất lớn. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh một làn sóng các công ty khởi nghiệp robot tại Trung Quốc cũng đang chạy đua để bước vào thị trường đại chúng, đẩy định giá của nhiều đơn vị vượt mốc 20 tỷ nhân dân tệ (2,96 tỷ USD) và dấy lên những tranh luận về nguy cơ bong bóng tài chính.

Với mức giá phát hành hiện tại, chỉ số giá trên thu nhập của Unitree đạt mức hơn hai trăm mười chín lần. Khác biệt lớn nhất của Unitree so với đa số các đối thủ cạnh tranh là doanh nghiệp này đã ghi nhận lợi nhuận thực tế. Theo bản công bố thông tin, tập đoàn đạt doanh thu 1,7 tỷ nhân dân tệ (250 triệu USD) và lợi nhuận ròng đã điều chỉnh đạt gần 600 triệu nhân dân tệ (88,9 triệu USD) trong năm qua.

Mặc dù mức định giá tương đối cao, sự quan tâm của giới đầu tư vẫn rất lớn. Nhiều nhà đầu tư cá nhân và chuyên gia nhận định thành công của thương vụ này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng gọi vốn của các doanh nghiệp đi sau. Bên cạnh đó năng lực sản xuất hàng loạt với chi phí tối ưu cùng độ nhận diện thương hiệu mạnh mẽ tiếp tục là lợi thế cạnh tranh cốt lõi giúp Unitree duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường hiện nay.

Theo SCMP