“Siêu robot” AI của Bệnh viện Tâm Anh thực hiện hơn 100 ca thay khớp khó

Mới đây, với thành tích top đầu thế giới, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiếp tục lập kỷ lục vượt mốc 100 ca thay khớp phức tạp đầu tiên bằng “siêu robot” AI CUVIS-Joint thế hệ mới, tập trung vào các ca khó, mở ra cơ hội mới cho nhiều người bệnh.

Mới đây, với thành tích top đầu thế giới, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiếp tục lập kỷ lục vượt mốc 100 ca thay khớp phức tạp đầu tiên bằng “siêu robot” AI CUVIS-Joint thế hệ mới, tập trung vào các ca khó, mở ra cơ hội mới cho nhiều người bệnh.

Hãng sản xuất robot uy tín thế giới CUREXO đánh giá cao thành tích với năng lực thành công vượt trội này của Bệnh viện Tâm Anh. Trước đó chỉ một tháng, Tâm Anh còn lập “hattrick” cùng lúc đạt 3 Chứng nhận Quốc tế Xuất sắc về phẫu thuật thay khớp bằng robot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) này.

Ông Cho Young Jean, Giám đốc Thương mại quốc tế của Hãng robot CUREXO, đánh giá tốc độ đạt hơn 100 ca mổ và tỷ lệ thành công 100% của Bệnh viện Tâm Anh thuộc top đầu thế giới, vượt trội so với kết quả ban đầu được ghi nhận tại các bệnh viện lớn ở châu Âu, Hàn Quốc, Ấn Độ... Thông thường, tại nhiều cơ sở y tế quốc tế, phải mất ​​6-12 tháng để đạt được con số 100 ca phẫu thuật robot do việc lựa chọn bệnh nhân, đào tạo nhân lực làm chủ công nghệ và các kỹ thuật liên quan.

Kết quả phản ánh sự tin tưởng của bệnh nhân dành cho Tâm Anh, sự sẵn sàng về hạ tầng công nghệ đồng bộ, trình độ chuyên môn cao, toàn diện trước, trong và sau phẫu thuật của bệnh viện.

Ông Cho Young Jean (ảnh trên, phải) chúc mừng bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vượt mốc 100 ca thay khớp bằng robot AI CUVIS-Joint.

TTƯT.TS.BS.CKII Lê Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết phần lớn trong hơn 100 ca thay khớp bằng robot AI thế hệ mới được ưu tiên chỉ định cho những ca bệnh phức tạp, vốn rất khó hoặc không thể thực hiện thành công và an toàn cao bằng các kỹ thuật truyền thống hay các robot thế hệ cũ.

Nhiều người bệnh đối mặt nguy cơ tàn phế do biến dạng khớp nặng, hoại tử xương, co rút phần mềm, viêm dính khớp, lệch trục chi, loãng xương nặng, mắc nhiều bệnh nền hoặc có nẹp vít do gãy xương kèm theo… Nay với phẫu thuật robot thế hệ mới đã giúp điều trị thành công ngoài mong đợi, khôi phục khả năng đi lại và thoát cảnh đau đớn dai dẳng nhiều năm.

Bà Sreing (66 tuổi, quốc tịch Campuchia) là một trong hơn 100 ca đầu tiên vừa được thay khớp gối bằng robot AI, vui vẻ cảm ơn bác sĩ Tâm Anh trong ngày tái khám, chấm dứt nhiều năm đau đớn phải uống thuốc giảm đau kéo dài.

Trường hợp điển hình là bà Thanh, 77 tuổi, hư hỏng khớp gối nặng, lệch trục chi cùng lúc phải nẹp xương gãy do tai nạn từ 6 tháng trước. Bà không thể phẫu thuật theo cách truyền thống vì với phương pháp này, bác sĩ phải đưa thanh định hướng vào ống tủy xương đùi (gióng trục nội tủy) để xác định chính xác góc cắt xương, từ đó mới phục hồi trục cơ học của chi và đảm bảo độ cân bằng phần mềm. Để tránh nguy cơ tổn thương ống tủy hoặc tránh gây chảy máu, bác sĩ có thể phải tháo nẹp vít cũ khi thực hiện. Tuy nhiên, phần xương gãy của bà Thanh hiện vẫn cần khoảng 6 tháng nữa để liền chắc, tháo nẹp sớm làm tăng cao nguy cơ gãy lại.

Sau hội chẩn, người bệnh được bác sĩ chỉ định thay khớp gối bằng robot CUVIS-Joint, bác sĩ không cần tháo nẹp vít cũ, không phải đưa thanh định hướng vào ống tủy để gióng trục như mổ truyền thống, vì công nghệ AI của robot đã giúp tự động xác định trục chi, vị trí cắt xương và vị trí đặt khớp tối ưu. Ngày thứ hai sau mổ, bà Thanh có thể tự đi lại mà không cần dụng cụ hỗ trợ. Tái khám sau hai tuần, người bệnh đi lại thoải mái, cảm giác vận động khớp gối tự nhiên.

Phim chụp X-quang khớp gối bà Thanh trước (trái) và sau phẫu thuật hoàn thiện bằng robot AI.

Hiện trung bình một ca thay khớp bằng robot AI hoàn thiện chỉ khoảng 60-90 phút. Bệnh nhân ít mất máu, giảm đau hiệu quả, có thể tập phục hồi chức năng sớm và đều rất hài lòng. Khớp nhân tạo sau mổ mang lại cảm giác tự nhiên, người bệnh đi lại thoải mái ít có cảm giác vướng víu.

Chi phí trọn gói cho một ca phẫu thuật thay khớp bằng robot AI CUVIS-Joint tại Bệnh viện Tâm Anh hiện dao động chỉ từ 135 triệu đồng (bao gồm tất cả chi phí từ chẩn đoán bằng các thế hệ máy CT, MRI, xét nghiệm cao cấp đến phẫu thuật robot, hậu phẫu, chăm sóc, viện phí, phòng bệnh, ăn uống với chế độ dinh dưỡng chuyên biệt…), chỉ bằng khoảng 1/10 so với các nước sử dụng cùng loại robot và được hưởng nhiều hạng mục BHYT theo quy định.

Các bác sĩ Tâm Anh đang phẫu thuật một trong hơn 100 ca thay khớp đầu tiên bằng robot AI CUVIS-Joint.

ThS.BS.CKI Đặng Khoa Học, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết với sự hỗ trợ của robot CUVIS-Joint, bác sĩ có khả năng nhìn thấy đầy đủ và siêu rõ nét các thông số quan trọng trên phần mềm như trục chi, góc cắt xương, độ dày xương cần cắt, khoảng gấp - duỗi, độ căng phần mềm và vị trí tối ưu của khớp nhân tạo, đồng thời còn được hỗ trợ tính toán siêu nhanh chóng các thông số khi có thay đổi.

Điều này đặc biệt hữu ích trong các ca biến dạng nặng, vì bác sĩ có thể cá thể hóa kế hoạch phẫu thuật cho từng bệnh nhân, thay vì áp dụng một công thức giống nhau cho tất cả.

Bên cạnh robot AI, Bệnh viện Tâm Anh đầu tư các “siêu máy” CT hơn 100.000 lát cắt, MRI 3 Tesla, robot đánh giá dây chằng, hệ thống tập phục hồi R-Force không trọng lực... phục vụ chẩn đoán, điều trị, đánh giá, phục hồi các bệnh lý cơ xương khớp hiệu quả. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hiện mỗi năm Bệnh viện Tâm Anh phẫu thuật trên 1.200 ca chấn thương chỉnh hình. Sự hỗ trợ của robot AI thế hệ mới giúp người bệnh tiếp cận phương pháp phẫu thuật công nghệ cao của thế giới ngay trong nước, đồng thời thu hút ngày càng nhiều khách quốc tế đến điều trị.