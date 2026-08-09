Vòng đời thực tế của một trung tâm dữ liệu kéo dài bao lâu?

Dù có thể tồn tại tới 30 năm, một trung tâm dữ liệu thường chỉ vận hành hiệu quả từ 10 đến 15 năm trước khi chi phí bảo trì vượt quá tầm kiểm soát.

Một trung tâm dữ liệu thường liên tục vận hành và lưu trữ khối lượng thông tin khổng lồ liên tục. Theo thời gian, các linh kiện kỹ thuật bên trong chắc chắn sẽ xuống cấp và lạc hậu, không thể đáp ứng nhu cầu xử lý hiện đại. Việc duy trì sửa chữa liên tục một cơ sở đã quá cũ không mang lại hiệu quả kinh tế, buộc các đơn vị vận hành phải đóng cửa trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, quy trình ngừng hoạt động này diễn ra khá chậm và kéo dài qua nhiều giai đoạn khác nhau.

Về mặt lý thuyết, một trung tâm dữ liệu có thể duy trì hoạt động trong khoảng từ 20 đến 30 năm. Dù vậy, thời gian khai thác mang lại hiệu quả tài chính tối ưu lại ngắn hơn rất nhiều. Các nghiên cứu chuyên ngành chỉ ra rằng tuổi thọ kinh tế của một cơ sở dữ liệu chỉ kéo dài từ 10 đến 15 năm. Việc cố gắng kéo dài thời gian vận hành vượt quá ngưỡng này sẽ làm gia tăng đáng kể các chi phí phát sinh. Chi phí vận hành hàng ngày, chi phí làm mát thiết bị trong các đợt nắng nóng, cùng chi phí bảo trì và nâng cấp định kỳ sẽ nhanh chóng vượt quá tầm kiểm soát của doanh nghiệp.

Tuổi thọ thực tế của từng trung tâm dữ liệu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố môi trường xung quanh. Nhiệt độ, độ ẩm và lưu lượng không khí ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ ăn mòn linh kiện vi mạch. Chất lượng không khí kém với các chất ô nhiễm hóa học có thể làm gia tăng nguy cơ hỏng hóc thiết bị. Đây là lý do nhiều doanh nghiệp đang dịch chuyển hạ tầng về các khu vực nông thôn, nơi có chi phí tài nguyên thấp hơn và không khí ít bị nhiễm mặn so với các vùng ven biển, giúp kéo dài tuổi thọ của hệ thống máy chủ.

Trong một trung tâm dữ liệu, các thành phần nguồn điện như pin và tụ điện thường có tuổi thọ ngắn nhất, thường gặp sự cố hỏng hóc sau khoảng 5 đến 7 năm vận hành. Các bộ phận này thường không thể sửa chữa mà bắt buộc phải thay mới hoàn toàn. Khi hệ thống bước vào giai đoạn từ 10 đến 15 năm, hệ thống làm mát trung tâm sẽ cần phải đại tu hoặc thay thế. Trong khoảng từ 15 đến 20 năm, toàn bộ hệ thống lưu điện dự phòng quy mô lớn cũng phải được thay mới.

Bên cạnh sự xuống cấp cơ học, các sự cố mạng, biến đổi thời tiết cùng sự thiếu hụt nhân sự có chuyên môn để vận hành các thiết bị đời cũ cũng tạo ra áp lực lớn. Khi tất cả các chi phí và rủi ro tích tụ đến một giới hạn nhất định, việc đóng cửa và tháo dỡ trung tâm dữ liệu sẽ trở thành giải pháp tối ưu hơn là tiếp tục duy trì một hệ thống đã suy thoái.

Theo BGR