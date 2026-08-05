SpaceX đặt tham vọng xây dựng mạng di động toàn diện đe dọa vị thế của các gã khổng lồ viễn thông Mỹ

Tham vọng xây dựng một dịch vụ di động toàn diện của tập đoàn SpaceX đã làm dấy lên những lo ngại lớn cho các nhà đầu tư trong ngành viễn thông không dây tại Mỹ. Kế hoạch mới được công bố có thể đưa dịch vụ vệ tinh Starlink vào thế cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp dẫn đầu thị trường như Verizon, AT&T và T-Mobile.

Thông qua các giao dịch tài chính quy mô lớn, doanh nghiệp này đã sở hữu các giấy phép tần số sóng mang tính chiến lược, tạo tiền đề kỹ thuật để mở rộng từ dịch vụ vệ tinh sang các dịch vụ di động thương mại.

Chủ tịch Gwynne Shotwell của SpaceX khẳng định lượng băng tần vừa thu mua có chứa các thành phần tần số mặt đất và doanh nghiệp hoàn toàn có kế hoạch triển khai hạ tầng trên mặt đất. Đại diện doanh nghiệp cho biết họ sẽ đầu tư xây dựng hạ tầng cần thiết để biến Starlink thành một dịch vụ di động thực sự, đồng thời kỳ vọng sẽ thu hút một lượng lớn khách hàng từ ba nhà mạng lớn nhất hiện nay.

Những phát biểu này là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy doanh nghiệp muốn kết hợp mạng lưới vệ tinh sẵn có với hạ tầng mặt đất nhằm cung cấp dịch vụ viễn thông diện rộng, vượt ra ngoài phạm vi kết nối trực tiếp đến thiết bị tại các vùng thiếu sóng hiện tại.

Ngay sau thông tin trên, cổ phiếu của các nhà mạng lớn đã đồng loạt sụt giảm trong phiên giao dịch ngoài giờ. Mảng kinh doanh Starlink hiện đóng vai trò là động cơ tài chính chính của doanh nghiệp, tạo nguồn lực tài chính cho các dự án trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và phát triển tên lửa thế hệ mới.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích thị trường nhận định việc biến dịch vụ này thành một mạng di động quy mô toàn quốc sẽ đòi hỏi nhiều năm đầu tư nguồn vốn và triển khai thực địa.

Ba nhà mạng di động lớn nhất Mỹ đã chi hàng trăm tỷ USD trong suốt ba thập kỷ qua để thu gom tần số, xây dựng và nâng cấp mạng lưới cũng như duy trì lượng người dùng. Đây là lợi thế cạnh tranh rất khó để bị san bằng trong thời gian ngắn.

Một số chuyên gia nhận định trừ khi doanh nghiệp ký kết được thỏa thuận thuê lại hạ tầng mạng từ các đối tác hiện hữu để đảm bảo vùng phủ sóng cơ bản, việc tự xây dựng một dịch vụ di động đủ sức cạnh tranh trong năm năm tới là vô cùng thách thức. Mặt khác, diện tích băng tần mà doanh nghiệp đang sở hữu vẫn còn rất nhỏ so với tổng dung lượng mà các nhà mạng truyền thống đang nắm giữ.

Dù vậy, đại diện doanh nghiệp khẳng định họ có những giải pháp mới tối ưu về chi phí để triển khai hệ thống. Một số nhà đầu tư cho rằng thị trường đang đánh giá thấp khả năng của SpaceX và các nhà mạng truyền thống có nguy cơ bị bỏ lại phía sau do sự chậm trễ trong đổi mới sáng tạo.

Hiện tại, doanh nghiệp vẫn đang hợp tác với T-Mobile để cung cấp kết nối vệ tinh trực tiếp tới điện thoại thông minh ở những vùng không có sóng di động, đóng vai trò bổ sung thay vì cạnh tranh trực tiếp với hạ tầng mạng mặt đất.

Theo Reuters