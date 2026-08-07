Việt Nam cần phát triển AI First, hệ sinh thái cloud

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng AI và điện toán đám mây là nền tảng bảo đảm chủ quyền công nghệ, đồng thời đề nghị phát triển AI First và hệ sinh thái cloud Việt để nâng sức cạnh tranh quốc tế.

Phát triển AI First, xây dựng hệ sinh thái cloud Việt

Ngày 7/8, tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghệ CMC, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chỉ ra để khoa học, công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển, cần tập trung vào 3 vấn đề lớn: đột phá về thể chế; tăng cường liên kết Nhà nước - viện, trường - doanh nghiệp để thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và tạo ra sản phẩm cụ thể; phát triển nguồn nhân lực.

Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính giới thiệu với Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng (phải) về các sản phẩm, giải pháp công nghệ của CMC. Ảnh: CMC.

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Phó thủ tướng cho rằng cần xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước, các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, qua đó đưa các kết quả nghiên cứu trở thành sản phẩm thương mại, tạo năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế. Trong đó, hạ tầng số và AI được Phó thủ tướng xác định là 2 lĩnh vực cần ưu tiên trong giai đoạn tới.

Phó thủ tướng đánh giá CMC đang đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhất là trong phát triển hạ tầng điện toán đám mây. Tuy vậy, thị phần điện toán đám mây trong nước hiện mới khoảng 20%, phần lớn vẫn thuộc doanh nghiệp nước ngoài.

Vì vậy, ông chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cần phối hợp với CMC nghiên cứu giải pháp phát triển hệ sinh thái cloud, từng bước nâng tỷ lệ doanh nghiệp Việt làm chủ thị trường lên khoảng 50%.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị phát triển hệ sinh thái điện toán đám mây, hướng tới doanh nghiệp Việt làm chủ 50% thị trường trong nước. Ảnh: CMC.

Đối với trí tuệ nhân tạo (AI), Phó thủ tướng cho rằng đây là công nghệ chiến lược quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Trước mắt, Việt Nam cần phát triển theo định hướng AI First, tập trung vào y tế, giáo dục và an sinh xã hội thay vì triển khai dàn trải.

Phó thủ tướng đề nghị CMC phối hợp với các chuyên gia xây dựng báo cáo trình Chính phủ về lộ trình phát triển AI phù hợp với điều kiện Việt Nam. Đồng thời, ông lưu ý doanh nghiệp công nghệ Việt cần lựa chọn đúng sản phẩm chiến lược, đầu tư chiều sâu và từng bước chinh phục thị trường trong nước trước khi mở rộng ra quốc tế.

Doanh nghiệp công nghệ Việt phải làm chủ công nghệ lõi

Chỉ ra thực tế doanh thu của các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam hiện mới chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong thị trường, ông Hồ Quốc Dũng đặt ra yêu cầu các doanh nghiệp trong nước phải lựa chọn đúng sản phẩm chiến lược, tập trung đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và từng bước chiếm lĩnh thị trường trong nước trước khi mở rộng ra thị trường quốc tế.

Phó thủ tướng đề nghị CMC tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, chủ động đề xuất các sáng kiến từ thực tiễn. Đồng thời doanh nghiệp cùng Chính phủ trong triển khai các chương trình, nhiệm vụ chiến lược về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thứ trưởng Hoàng Minh đề nghị CMC dẫn dắt hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ cùng phát triển. Ảnh: CMC.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cũng nhấn mạnh doanh nghiệp không thể làm tất cả sản phẩm, tất cả công nghệ mà cần xác định rõ lĩnh vực trọng tâm để tập trung nguồn lực. Đồng thời, doanh nghiệp phải làm rõ mức độ làm chủ công nghệ, từ cấu phần, bản quyền, sở hữu trí tuệ đến mục tiêu và lộ trình phát triển cụ thể.

Thứ trưởng cũng lưu ý CMC cần hướng tới thị trường khu vực và quốc tế, thường xuyên so sánh sản phẩm, công nghệ với đối thủ và có khả năng leo thang công nghệ trong dài hạn. Bên cạnh phát triển sản phẩm, cần hướng tới hình thành và dẫn dắt hệ sinh thái để các doanh nghiệp khác cùng tham gia, cùng phát triển.

CMC muốn đưa Việt Nam thành trung tâm kết nối AI của ASEAN

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch CMC cho biết Tập đoàn xác định AI và Cloud là hai lĩnh vực trọng tâm để tập trung nguồn lực trong Chương trình công nghệ chiến lược.

Ông Nguyễn Trung Chính cam kết CMC sẽ đầu tư, tập trung thực các nhiệm vụ công nghệ chiến lược. Ảnh: CMC.

Theo ông Chính, CMC không đặt mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với các nền tảng AI lớn trên thế giới mà tập trung giải quyết các bài toán theo từng lĩnh vực như pháp luật, y tế, giáo dục – những lĩnh vực Việt Nam có lợi thế về dữ liệu và bài toán thực tiễn.

CMC hướng tới làm chủ công nghệ, giữ lại dữ liệu, tri thức và năng lực công nghệ tại Việt Nam, đồng thời từng bước mở rộng ra thị trường khu vực. Tập đoàn cũng định hướng đưa Việt Nam trở thành một trung tâm kết nối AI của ASEAN và khu vực châu Á, thúc đẩy hợp tác quốc tế cùng phát triển các giải pháp AI.