Bộ Xây dựng tăng tốc ứng dụng AI trong quản lý, điều hành và xây dựng chính sách

Với khối lượng dữ liệu lớn trong nhiều lĩnh vực như quy hoạch, giao thông, nhà ở, bất động sản, đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng xác định AI là động lực để đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngày 4/8, Bộ Xây dựng phối hợp với Tập đoàn Công nghệ CMC tổ chức bồi dưỡng kiến thức về trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ. Chương trình diễn ra trong 2 ngày 4-5/8 theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, thu hút hơn 700 học viên tham gia.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà cho biết AI đang làm thay đổi phương thức quản trị quốc gia, điều hành của Chính phủ và hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Trong bối cảnh dữ liệu, AI và công nghệ số trở thành nguồn lực phát triển quan trọng, Bộ Xây dựng xác định AI là động lực để đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ông Phạm Minh Hà nhấn mạnh AI là động lực đổi mới phương thức quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ảnh: CMC.

Theo Thứ trưởng Phạm Minh Hà, Bộ Xây dựng đang quản lý khối lượng dữ liệu rất lớn về quy hoạch, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nhà ở, bất động sản, vật liệu xây dựng và đầu tư xây dựng. Việc khai thác hiệu quả dữ liệu kết hợp ứng dụng AI sẽ giúp chuyển từ xử lý thủ công sang xử lý thông minh, từ quản lý dựa trên kinh nghiệm sang quản lý dựa trên dữ liệu, đồng thời tăng khả năng dự báo, phân tích và hỗ trợ ra quyết định.

Ông Hà nhấn mạnh AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế trách nhiệm chính trị, trách nhiệm pháp lý và đạo đức công vụ của cán bộ. Việc ứng dụng AI trong cơ quan nhà nước phải bảo đảm nguyên tắc lấy con người làm trung tâm, lấy dữ liệu làm nền tảng và lấy an toàn, bảo mật, tuân thủ pháp luật làm điều kiện tiên quyết.

Ông Nguyễn Hải Sơn, Phó Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC, Tổng Giám đốc CMC TS, cho biết CMC xây dựng nội dung đào tạo theo hướng thực tiễn, kết hợp kiến thức nền tảng với kỹ năng ứng dụng AI trong xử lý dữ liệu, soạn thảo văn bản, tổng hợp báo cáo và hỗ trợ công tác tham mưu.

Tập đoàn sẽ phối hợp cùng Bộ Xây dựng trong các chương trình đào tạo chuyên sâu, góp phần thúc đẩy ứng dụng AI hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành và xây dựng chính sách.

Ông Nguyễn Hải Sơn cho biết CMC sẽ tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo, góp phần thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý, điều hành và xây dựng chính sách. Ảnh: CMC.

Đây là chương trình tiếp theo trong chuỗi đào tạo AI mà CMC triển khai cho các cơ quan Trung ương, sau khóa bồi dưỡng dành cho Văn phòng Chính phủ. Với kinh nghiệm triển khai nhiều chương trình đào tạo AI cho khu vực công, CMC thiết kế nội dung sát với đặc thù của Bộ Xây dựng, giúp học viên có thể áp dụng ngay vào công việc.

Khóa học gồm 7 chuyên đề do các chuyên gia của CMC và Trường Đại học CMC giảng dạy, tập trung vào xu hướng AI, an toàn và bảo mật, kỹ năng xây dựng câu lệnh, ứng dụng AI trong xử lý tài liệu, tổng hợp báo cáo, hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các yêu cầu về đạo đức, pháp lý khi ứng dụng AI trong cơ quan nhà nước.

Các đại biểu, học viên tham dự tại các điểm cầu trực tuyến của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng. Ảnh: Bộ Xây dựng.

Theo đại diện CMC, doanh nghiệp đang đồng hành cùng nhiều cơ quan nhà nước trong đào tạo và chuyển giao năng lực AI, góp phần hỗ trợ cán bộ ứng dụng AI vào công việc, nâng cao hiệu quả tham mưu, quản lý và thúc đẩy chuyển đổi số.