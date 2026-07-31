Tin nóng công nghệ 31/7: Google Earth dùng AI tái hiện thành phố 2.000 năm trước

Robot của Google có thể tự buộc túi rác, Google Earth ứng dụng AI để tái hiện các thành phố cổ và Snap chuẩn bị trình diễn mẫu kính AR giá hơn 57 triệu đồng là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 31/7.

1. Điện thoại giá rẻ có thể tăng giá mạnh vì thiếu bộ nhớ

Theo báo cáo của Omdia công bố ngày 30/7, lượng smartphone xuất xưởng trên toàn cầu trong quý II/2026 đạt khoảng 272 triệu chiếc, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá bộ nhớ và nhiều linh kiện tăng đang tạo thêm sức ép lên thị trường, trong đó điện thoại phổ thông được dự báo chịu mức tăng giá mạnh nhất trong những tháng tới.

Các mẫu điện thoại phổ thông được dự báo chịu ảnh hưởng nặng nhất khi giá bộ nhớ và linh kiện cùng tăng. Ảnh: Shutterstock.

Xiaomi và Oppo, hai thương hiệu có nhiều sản phẩm giá dễ tiếp cận tại Việt Nam, ghi nhận lượng máy xuất xưởng toàn cầu giảm lần lượt 26% và 17%. Việc tăng giá tại một số thị trường, thu hẹp danh mục sản phẩm và gián đoạn chuỗi cung ứng được xem là những nguyên nhân chính.

Với nhóm máy có biên lợi nhuận thấp, nhà sản xuất khó hấp thụ toàn bộ phần chi phí tăng thêm. Điều này có thể khiến người mua phải trả nhiều tiền hơn, hoặc chấp nhận những mẫu điện thoại bị cắt giảm RAM, bộ nhớ trong và một số trang bị để giữ nguyên giá bán.

2. Robot Google tự buộc túi rác, thay bóng đèn

Ngày 30/7, Google DeepMind giới thiệu Gemini Robotics 2, nền tảng AI có khả năng điều khiển toàn bộ cơ thể robot thay vì chỉ tập trung vào cánh tay và bàn tay. Trong video thử nghiệm, robot có thể nhặt rác, buộc miệng túi, thay bóng đèn, cầm bình tưới cây và đưa băng cassette vào máy nghe nhạc.

Robot sử dụng Gemini Robotics 2 trong thử nghiệm tương tác với một bình tưới cây. Ảnh: Google.

Google khẳng định các cảnh quay được thực hiện theo thời gian thực và robot hoạt động hoàn toàn tự chủ. Hệ thống kết hợp nhiều mô hình AI để nhận biết môi trường, điều khiển chuyển động toàn thân và thực hiện các thao tác cần độ chính xác cao bằng bàn tay. Tuy nhiên, robot vẫn phải được huấn luyện riêng cho từng nhiệm vụ bằng video, mô phỏng và quá trình điều khiển mẫu của con người.

Công nghệ hiện mới ở giai đoạn thử nghiệm và chưa có kế hoạch ra mắt thị trường. Google cũng thừa nhận vấn đề an toàn trở nên nghiêm trọng hơn khi AI điều khiển một cỗ máy có kích thước và khối lượng gần tương đương con người.

3. Google Earth dùng AI tái hiện thành phố 2.000 năm trước

Từ 30/7, Google đưa công cụ tạo ảnh Nano Banana lên Google Earth bản web trên toàn cầu. Người dùng chỉ cần phóng to một địa điểm, chọn tính năng tạo ảnh và nhập nội dung mong muốn để AI biến đổi hình ảnh vệ tinh, ảnh hàng không hoặc mô hình 3D có sẵn.

AI trên Google Earth tái hiện tàn tích Pompeii thành đường phố La Mã năm 78, giúp học sinh hình dung lịch sử trực quan hơn. Ảnh: Google.

Trong ví dụ được Google giới thiệu, những tàn tích tại Pompeii được tái hiện thành đường phố La Mã đông đúc vào năm 78. Công cụ còn có thể biến một khu đất trống thành khu thương mại, dựng thử ngôi nhà trên địa hình thực tế hoặc tạo đồ họa cung cấp thông tin về một địa danh. Người dùng Việt Nam cũng có thể thử tính năng này ngay trên Google Earth bản web.

Dù hấp dẫn về mặt hình ảnh, kết quả không phản ánh chính xác tuyệt đối quá khứ. AI chỉ dựng lại khung cảnh dựa trên dữ liệu và câu lệnh, do đó hình ảnh về một thành phố cách đây hàng nghìn năm vẫn mang tính giả định và có thể chứa chi tiết sai lệch.

4. Kính AR giá hơn 57 triệu đồng, pin dùng tối đa 4 giờ

Snap, công ty công nghệ đứng sau ứng dụng Snapchat, sẽ giới thiệu chi tiết mẫu kính thực tế tăng cường Specs tại sự kiện diễn ra ở Los Angeles vào ngày 16/9. Sản phẩm có giá 2.195 USD, tương đương 57 triệu đồng, cao hơn nhiều mẫu smartphone cao cấp hiện nay. Specs là kính thực tế tăng cường độc lập, dùng hai bộ xử lý Snapdragon và có thời lượng pin tối đa 4 giờ. Ảnh: Snap.

Specs có 2 phiên bản kích thước 47 mm và 52 mm, tích hợp trình duyệt web cùng các trợ lý AI do OpenAI và Google cung cấp. Hai bộ xử lý Snapdragon được chia nhiệm vụ, trong đó một chip đảm nhận khả năng nhận diện môi trường, chip còn lại vận hành ứng dụng và hiệu ứng thực tế tăng cường.

Dù có mức giá cao, thời lượng pin của kính chỉ đạt tối đa 4 giờ trong điều kiện sử dụng hỗn hợp. Snap đã nhận đặt trước và dự kiến giao hàng tại Mỹ, Anh và Pháp vào mùa thu năm nay.

Theo Google, Engadget