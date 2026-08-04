Trung Quốc sửa đổi quy định bảo vệ thiết kế chip nhằm thúc đẩy tự chủ công nghệ bán dẫn

Trung Quốc chính thức sửa đổi quy định bảo vệ thiết kế chip nhằm đẩy nhanh thương mại hóa và thúc đẩy tự chủ công nghệ bán dẫn trước các hạn chế từ Mỹ.

Trung Quốc vừa chính thức điều chỉnh các quy định thiết kế chíp nhằm thúc đẩy sự tự lực trong ngành công nghệ bán dẫn trước các đợt kiểm soát xuất khẩu từ phía Mỹ.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã ký sắc lệnh ban hành các quy định sửa đổi có hiệu lực từ giữa tháng 10. Văn bản mới làm rõ các mức phạt tài chính đối với hành vi vi phạm, đồng thời minh bạch hóa quyền cấp phép, chuyển nhượng và đồng sở hữu nhằm đẩy nhanh quá trình thương mại hóa các thiết kế chip mới.

Thiết kế đóng vai trò là bản vẽ gốc cho toàn bộ chuỗi giá trị bán dẫn. Trong bối cảnh hoạt động sản xuất chip trong nước chịu nhiều hạn chế do các quy định cấm nhập khẩu thiết bị tiên tiến, việc làm chủ công đoạn thiết kế giúp các doanh nghiệp Trung Quốc tạo ra những bước đột phá thông qua kiến trúc tùy chỉnh. Điển hình như tập đoàn Huawei Technologies đang tập trung vào chiến lược đồng thiết kế kết hợp giữa phần cứng và phần mềm chuyên biệt để vượt qua các rào cản kỹ thuật hiện tại.

Động thái điều chỉnh pháp lý này nằm trong chiến lược thúc đẩy tự lực công nghệ được Bắc Kinh đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm lần thứ mười lăm. Kế hoạch này kêu gọi nỗ lực hoàn thiện các quy trình công nghệ hiện có, nâng cao năng lực trong các công nghệ xử lý tiên tiến, đẩy nhanh việc phát triển thiết bị, vật liệu quan trọng và thúc đẩy sản xuất bộ xử lý hiệu năng cao.

Kết hợp với hạ tầng năng lượng và năng lực tính toán, chiến lược này vạch ra một định hướng bao trùm toàn bộ hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo từ hạ tầng, phần mềm cho đến ứng dụng và quản trị. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định chất bán dẫn phải trở thành trụ cột nền tảng cho các ngành công nghiệp mới nổi.

Thời gian qua ông đã trực tiếp khảo sát nhiều doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu như Yangtze Memory Technologies, Naura Technology Group hay Semitronix, yêu cầu các đơn vị này đẩy nhanh nghiên cứu công nghệ cốt lõi và cam kết tăng cường sự hỗ trợ từ chính phủ.

Theo SCMP