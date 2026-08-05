Cổ phiếu linh kiện chip Trung Quốc giảm mạnh trước lo ngại về lệnh cấm nhập khẩu từ phía Mỹ

Cổ phiếu các hãng linh kiện quang học Trung Quốc đồng loạt giảm mạnh sau thông tin Mỹ đe dọa cấm nhập khẩu thiết bị trung tâm dữ liệu mới vì lý do an ninh.

Cổ phiếu của các nhà sản xuất linh kiện quang học Trung Quốc đã đồng loạt giảm giá mạnh trong phiên giao dịch ngày 5/8, sau khi xuất hiện các thông tin về việc chính quyền Mỹ đang thảo luận một lệnh cấm nhập khẩu đối với các mẫu linh kiện trung tâm dữ liệu mới từ Trung Quốc.

Chỉ số ngành dịch vụ viễn thông của thị trường chứng khoán Trung Quốc đã có thời điểm sụt giảm tới 9% ngay trong phiên giao dịch buổi sáng. Tình trạng bán tháo diễn ra trên diện rộng đối với các doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào xuất khẩu như Zhongji Innolight, Eoptolink Technology và Suzhou TFC Optical Communications.

Chính phủ Mỹ được cho là đang chuẩn bị các biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu các bộ thu phát quang học thế hệ mới từ Trung Quốc. Đây là loại thiết bị cốt lõi cho phép truyền dữ liệu qua cáp quang với tốc độ ánh sáng trong các trung tâm dữ liệu.

Thông tin này đã giáng một đòn mạnh vào tâm lý vốn đã nhạy cảm của giới đầu tư đối với các mã cổ phiếu phần cứng trí tuệ nhân tạo Trung Quốc. Tuy nhiên, một số chuyên gia phân tích cho rằng phản ứng của thị trường hiện tại đang có phần thái quá.

Giới phân tích nhận định khả năng lệnh cấm này chính thức được áp dụng là không cao, theo đó đây chỉ là một chiến thuật đàm phán của phía Mỹ trước các cuộc gặp cấp cao sắp tới, trong bối cảnh Trung Quốc cũng đang áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm làm ảnh hưởng đến ngành công nghiệp quang học của Mỹ. Sự ảnh hưởng về tâm lý vẫn thể hiện rất rõ khi nhà đầu tư liên tục xả hàng các cổ phiếu linh kiện quang học, ngay cả khi cổ phiếu của các nhà sản xuất chip nội địa ghi nhận mức tăng.

Cổ phiếu của Zhongji Innolight, đơn vị thu về hơn 60% doanh thu từ thị trường Mỹ trong quý đầu năm, đã giảm khoảng 10%. Doanh nghiệp này từng đưa ra cảnh báo rằng sự căng thẳng thương mại gia tăng có thể khiến kết quả kinh doanh sụt giảm nghiêm trọng.

Tương tự, cổ phiếu của Eoptolink Technology với hầu hết doanh thu đến từ thị trường nước ngoài cũng giảm 10%, trong khi TFC Optical sụt giảm khoảng 6%. Giới chuyên gia pháp lý tại Thượng Hải đánh giá các động thái của Mỹ phản ảnh sự chuyển dịch từ việc ngăn chặn chuyển giao công nghệ sang việc hạn chế doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận thị trường, buộc các công ty này phải chủ động đa dạng hóa tập khách hàng và thị trường mục tiêu.

Theo Reuters