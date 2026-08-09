Vượt 70.000 thí sinh, bé gái 12 tuổi chế ba lô năng lượng mặt trời giúp người vô gia cư chống rét

Ở độ tuổi 12, phần lớn trẻ em thường chưa nghĩ đến việc làm thế nào để trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, Rebecca Young lại là một ngoại lệ khi sáng kiến của em vừa được vinh danh trên tạp chí danh tiếng. Nhà sáng tạo trẻ tuổi này đã thiết kế thành công chiếc ba lô năng lượng mặt trời tích hợp chăn điện sưởi ấm, giúp những người vô gia cư chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông Scotland.

Ý tưởng độc đáo này xuất phát từ một cuộc thi kỹ thuật quy mô lớn dành cho học sinh. Vượt qua hơn 70,000 thí sinh tham dự trên toàn thế giới, thiết kế của em đã xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc. Sau đó, hàng loạt chiếc ba lô đã được sản xuất thử nghiệm và trao tặng cho một trung tâm bảo trợ xã hội tại thành phố Glasgow. Thành công của phát minh này không chỉ nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn mà còn thu hút sự chú ý của tập đoàn sản xuất đồ chơi Lego, đơn vị đã tạo riêng một mô hình nhân vật hoạt hình mô phỏng hình ảnh của em.

Về mặt cấu tạo, thiết kế sử dụng các tấm pin năng lượng mặt trời có khả năng gấp gọn để hấp thụ năng lượng vào ban ngày, kết hợp cùng hệ thống pin lưu trữ điện năng. Nhờ sự hỗ trợ từ các đối tác công nghệ và kỹ thuật chuyên nghiệp, bản thiết kế ban đầu đã được hoàn thiện với nhiều chế độ điều chỉnh nhiệt độ cùng các tính năng an toàn tối ưu cho người sử dụng. Toàn bộ hệ thống có thể xếp gọn gàng vào trong một chiếc ba lô nhỏ nhẹ, giúp người dùng dễ dàng mang theo di chuyển và sử dụng khi thời tiết chuyển lạnh.

Sáng kiến này đã giải quyết một thách thức thực tế lớn trong xã hội, khi người vô gia cư phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và nguy cơ hạ nhiệt độ cơ thể. Việc cung cấp thiết bị sưởi ấm tự động giúp họ duy trì sức khỏe trong những khoảng thời gian giá lạnh nhất.

Hiện tại, sản phẩm đã được đưa vào sản xuất thương mại với quy mô lớn nhờ sự phối hợp của các tổ chức từ thiện và doanh nghiệp hỗ trợ quân nhân giải ngũ. Mỗi thiết bị bán ra thị trường sẽ đồng nghĩa với một chiếc ba lô chăn sưởi được quyên góp trực tiếp cho các quỹ hỗ trợ xã hội. Phát minh mang tính nhân văn của nhà sáng tạo trẻ đang tiếp tục lan tỏa, mang lại những giải pháp công nghệ thiết thực để bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng yếu thế trong xã hội.

Theo BGR