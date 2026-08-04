Đà Nẵng phối hợp Grab xây dựng sàn giao dịch đặc sản

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch triển khai Sàn giao dịch “OCOP và đặc sản Đà Nẵng” trên nền tảng Grab, nhằm thúc đẩy kinh tế số, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Theo kế hoạch, UBND TP Đà Nẵng và Grab sẽ xây dựng sàn tập trung trưng bày, mua bán trực tuyến sản phẩm OCOP và đặc sản Đà Nẵng tích hợp trên nền tảng Grab để người dân và du khách có thể dễ dàng tìm kiếm, đặt mua mọi lúc, mọi nơi trên thiết bị di động.

Sàn giao dịch sẽ hiển thị thông tin đặc trưng, “câu chuyện” sản phẩm và số lượng giới hạn, giúp sản phẩm OCOP nổi bật hơn so với các sàn thương mại điện tử thông thường.

Theo UBND TP Đà Nẵng, hiện thành phố có 477 sản phẩm OCOP được chứng nhận (4 sản phẩm 5 sao, 80 sản phẩm 4 sao, 393 sản phẩm 3 sao), dự kiến thêm khoảng 150 sản phẩm đến cuối năm 2026. Tuy nhiên, phần lớn vẫn bán trực tiếp tại nơi sản xuất hoặc điểm trưng bày, khiến người dân và du khách khó tiếp cận.

Với hợp tác này, Grab sẽ chủ trì xây dựng và vận hành sàn, bố trí nguồn lực về nhân lực, công nghệ và kinh phí; các chủ thể OCOP, hộ kinh doanh được hỗ trợ miễn phí năm đầu tham gia, được đào tạo kỹ năng kinh doanh số, xây dựng gian hàng, quảng bá sản phẩm và vận hành bán hàng trực tuyến... với mục tiêu phấn đấu doanh thu của các chủ thể OCOP tăng tối thiểu 10%/năm kể từ năm 2026.

Điểm nhấn của kế hoạch là xây dựng Chợ Cồn thành khu chợ kiểu mẫu chuyển đổi số. Từ đầu tháng 8/2026, đội ngũ Grab sẽ tiếp cận, tư vấn từng sạp hàng, hỗ trợ đăng ký GrabFood/GrabMart.

Lễ phát động Chiến dịch “Chuyển đổi số kinh tế cơ sở cùng Grab” dự kiến diễn ra ngày 10/8 tại Chợ Cồn. Chương trình còn triển khai mã kích cầu, ưu đãi cho tiểu thương mới và cán bộ công chức; tổ chức roadshow, truyền thông rộng rãi và đường dây nóng hỗ trợ.

Sở KH&CN TP là cơ quan thường trực, phối hợp các sở ngành, UBND phường và Grab triển khai.

Việc hợp tác kỳ vọng tạo mô hình điểm về chuyển đổi số trong kinh doanh, lan tỏa đến các chợ truyền thống khác, góp phần phát triển kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm đặc sản Đà Nẵng.