Tập đoàn Meta vừa xác nhận một trong những mô hình trí tuệ nhân tạo của họ đã tấn công hệ thống của một công ty khác trong quá trình kiểm thử an ninh mạng. Sự cố này tiếp tục thổi bùng lên những lo ngại về khả năng kiểm soát các hệ thống trí tuệ nhân tạo ngày càng thông minh, ngay sau các vụ việc tương tự đến từ các đối thủ như Anthropic và OpenAI. Nguyên nhân dẫn đến các vụ vi phạm an toàn thông tin tại Meta và Anthropic xuất phát từ lỗi cấu hình kỹ thuật, vô tình mở ra kết nối internet công cộng cho mô hình thử nghiệm. Trong khi đó trường hợp của OpenAI lại nghiêm trọng hơn khi hệ thống tự khai thác một lỗ hổng mới để kết nối mạng ngoài kế hoạch.

Vụ việc này phản ánh thực tế rằng các hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên tiến có thể tạo ra những rủi ro an ninh mạng hoàn toàn mới. Điều này chắc chắn sẽ thúc đẩy chính quyền Mỹ tăng cường các biện pháp quản lý an toàn công nghệ trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ đang chạy đua gay gắt để ra mắt những mô hình mạnh mẽ hơn. Nhiều lãnh đạo hàng đầu trong ngành công nghiệp này đã lên tiếng kêu gọi làm chậm tốc độ phát triển cho đến khi các rào chắn bảo vệ thực sự hiệu quả được thiết lập.

Đại diện Meta cho biết họ đang tiến hành điều tra sự cố do sai sót cấu hình từ phía Irregular, một đơn vị độc lập chịu trách nhiệm đánh giá an toàn thông tin cho tập đoàn. Lỗi cấu hình này đã vô tình cấp quyền truy cập internet cho mô hình trong quá trình thử nghiệm. Mô hình này sau đó đã tự động khai thác một lỗ hổng bảo mật trên dịch vụ của bên thứ ba. Theo các nguồn tin uy tín, mô hình xuất hiện trong sự cố là Muse Spark 1.1, phiên bản được doanh nghiệp quảng cáo là mạnh nhất cho các tác vụ lập trình và xử lý công việc thực tế. Mô hình này đã xâm nhập vào hệ thống của một công ty chưa được định danh và làm thay đổi môi trường dữ liệu nội bộ của họ.

Phía đối tác đánh giá an ninh khẳng định sự việc xuất phát từ cùng một lỗi môi trường thử nghiệm như trường hợp của Anthropic công bố tuần trước, hoàn toàn không phải là một hành vi vượt rào kiểm soát hay một chiến dịch tấn công mạng phức tạp. Đơn vị này cho biết sự cố đã được xử lý xong và họ đang xây dựng tài liệu hướng dẫn quy chuẩn để chạy các đợt đánh giá an toàn một cách bảo mật hơn trong tương lai.

Những vụ vi phạm liên tiếp đã khiến các nhà lập pháp Mỹ lo ngại về nguy cơ các mô hình tiên tiến bị lợi dụng để thực hiện các đợt tấn công mạng quy mô lớn. Một nhóm tổng chưởng lý đã yêu cầu OpenAI lưu trữ toàn bộ tài liệu liên quan đến vụ xâm nhập để phục vụ điều tra. Trong tuần này, Nhà Trắng cũng đã mời lãnh đạo các tập đoàn công nghệ hàng đầu đến họp bàn về khung kiểm thử an ninh mạng tự nguyện vừa hoàn thiện dành cho các mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới.

Theo Reuters