Đà Nẵng nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ, công chức cấp xã, phường

Sáng 6/8, Sở KH&CN TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng triển khai chuyển đổi số và phong trào bình dân học vụ số cho cán bộ, công chức các xã, phường.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến đến UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Ngọc Thạch, Phó giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng khẳng định, chuyển đổi số đang bước vào giai đoạn triển khai sâu rộng, trong đó cấp xã, phường giữ vai trò đặc biệt quan trọng vì đây là cấp chính quyền gần dân nhất, trực tiếp giải quyết phần lớn thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công.

"Việc nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở là yếu tố quyết định hiệu quả triển khai chính quyền số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp", ông Thạch nói.

Theo ông Thạch, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đối với các xã, phường ngày càng cao trong việc ứng dụng công nghệ số, quản lý dữ liệu và khai thác các nền tảng dùng chung. Phong trào bình dân học vụ số được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức, từng bước lan tỏa đến người dân, góp phần xây dựng xã hội số toàn diện.

Hội nghị tập trung vào 3 nội dung trọng tâm gồm: hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu xã, phường; hướng dẫn mô hình chuyển đổi số cấp xã; và hướng dẫn triển khai phong trào bình dân học vụ số.

Tại hội nghị, các học viên được giới thiệu tổng quan hệ thống cơ sở dữ liệu, hướng dẫn nghiệp vụ thuộc nhiều lĩnh vực như văn phòng - thống kê, văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, địa chính, xây dựng, tài chính - kế toán và quân sự. Chương trình dành thời gian thực hành, trao đổi và giải đáp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Ông Thạch đề nghị các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi và mạnh dạn nêu khó khăn để cùng tìm giải pháp. Đồng thời, yêu cầu báo cáo viên truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu, bám sát thực tiễn để học viên có thể áp dụng ngay vào công việc.

Thông qua chương trình, Sở KH&CN kỳ vọng nâng cao năng lực triển khai chuyển đổi số của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường; thúc đẩy khai thác hiệu quả các nền tảng số, tăng cường chất lượng quản lý nhà nước, tạo nền tảng vững chắc thực hiện các mục tiêu phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn thành phố.