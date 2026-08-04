Chủ tịch Viettel chia sẻ 4 bài học khi đầu tư ra nước ngoài

Hơn 20 năm đầu tư quốc tế, Viettel đúc kết 4 bài học giúp doanh nghiệp Việt "Go Global". Chủ tịch Tào Đức Thắng cho biết thành công không đến từ việc sao chép mô hình trong nước mà từ năng lực giải quyết bài toán ở các nước đó.

Ngày 4/8, tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư quốc tế của doanh nghiệp.

Ông cho rằng công tác đối ngoại hiện nay không chỉ dừng ở việc tạo dựng vị thế, lòng tin và các khuôn khổ quan hệ thuận lợi, mà phải chuyển hóa những kết quả đó thành thị trường, công nghệ, tri thức, nhân tài và các động lực tăng trưởng mới.

Với Viettel, đây cũng là điểm gặp nhau rõ nhất giữa ngoại giao và doanh nghiệp. Ngoại giao tạo ra những cánh cửa, còn doanh nghiệp phải đủ năng lực để bước qua, đủ bản lĩnh để đứng vững và đủ trách nhiệm để biến mỗi cơ hội đối thoại thành giá trị thiết thực cho quốc gia.

Theo Chủ tịch Viettel, bên cạnh hiệu quả kinh tế, đầu tư ra nước ngoài còn góp phần thúc đẩy đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại quốc phòng và lan tỏa hình ảnh Việt Nam. Từ hơn 20 năm đầu tư quốc tế, Viettel đúc kết 4 bài học để doanh nghiệp Việt Nam Go Global.

Ông Tào Đức Thắng cho rằng ngoại giao tạo ra những cánh cửa nhưng doanh nghiệp phải đủ năng lực để biến mỗi cơ hội đối thoại thành giá trị rõ ràng, thiết thực cho quốc gia. Ảnh: Viettel.

Đầu tư quốc tế cần sức mạnh tổng hợp của quốc gia

Bài học đầu tiên theo Trung tướng Tào Đức Thắng là đầu tư quốc tế không chỉ là nỗ lực của doanh nghiệp mà cần sức mạnh tổng hợp của quốc gia.

Ông cho rằng sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước cùng sự đồng hành của Bộ Ngoại giao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thành công của doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài. Nhiều cơ hội đầu tư của Viettel được mở ra từ các chuyến thăm cấp cao và những khuôn khổ quan hệ do Đảng, Nhà nước và ngành Ngoại giao xây dựng.

Trong quá trình triển khai, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục giúp doanh nghiệp hiểu địa bàn, tiếp cận cơ quan có thẩm quyền, tháo gỡ vướng mắc và xử lý những vấn đề mà doanh nghiệp khó có thể tự giải quyết. Đây là một trong những nhân tố then chốt giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Đầu tư quốc tế là môi trường rèn luyện nguồn nhân lực

Bài học thứ hai là đầu tư ra nước ngoài không chỉ nhằm mở rộng không gian tăng trưởng mà còn là môi trường thực tiễn để đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ.

Theo Chủ tịch Viettel, một mạng lưới có thể được xây dựng trong vài tháng nhưng một đội ngũ có tư duy toàn cầu, bản lĩnh chịu trách nhiệm và khả năng dẫn dắt phải được rèn luyện qua nhiều năm bằng việc thật, áp lực thật và trách nhiệm thật.

Làm việc trong môi trường đa văn hóa buộc cán bộ phải nâng cao năng lực quản trị, khả năng thích ứng và tư duy toàn cầu. Nhiều cán bộ trưởng thành từ các thị trường quốc tế hiện giữ vai trò nòng cốt trong các lĩnh vực trụ cột của Tập đoàn.

Ông cũng cho rằng tinh thần kỷ luật, sự sáng tạo, nhạy bén và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó của người Việt Nam đã tạo nên sự khác biệt trong kinh doanh quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam trách nhiệm và đáng tin cậy.

Go Global là đưa năng lực Việt Nam giải bài toán của từng quốc gia

Bài học thứ ba là đầu tư quốc tế phải là quá trình hai chiều, vừa đưa công nghệ, sản phẩm và trí tuệ Việt Nam ra thế giới, vừa tiếp thu tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quản trị tiên tiến để phục vụ phát triển đất nước.

Theo ông, doanh nghiệp chỉ thực sự mạnh khi biết tiếp nhận và làm chủ các nguồn lực hiện đại của thế giới, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp cho năng lực tự chủ của quốc gia.

Năm 2025, khối thị trường nước ngoài của Viettel đạt doanh thu 3,34 tỷ USD, ghi nhận năm thứ 9 liên tiếp tăng trưởng hai con số. Ảnh: Viettel.

Chiến lược đúng đắn và tầm nhìn dài hạn

Bài học thứ tư là doanh nghiệp muốn vươn ra toàn cầu phải có chiến lược đúng đắn và tầm nhìn dài hạn.

Ông cho biết khi Viettel bắt đầu đầu tư quốc tế, nhiều thị trường thuận lợi đã thuộc về các tập đoàn đa quốc gia lớn. Thay vì cạnh tranh bằng quy mô vốn, Viettel lựa chọn những nơi nhu cầu kết nối còn lớn, đầu tư hạ tầng trước, phổ cập dịch vụ và gắn sự phát triển của doanh nghiệp với lợi ích lâu dài của người dân và quốc gia sở tại.

Theo Chủ tịch Viettel, Go Global không phải là mang một mô hình thành công ở Việt Nam đi sao chép mà là dùng năng lực của Việt Nam để giải quyết bài toán ở các nước đó.

Ông nhấn mạnh đầu tư ra nước ngoài không thể đo bằng kết quả của một vài năm. Có những thị trường cần thời gian để xây dựng niềm tin và tạo lập vị thế. Doanh nghiệp phải kiên định với mục tiêu dài hạn nhưng linh hoạt trong cách làm, biết mình sẽ mang lại giá trị gì và đủ ý chí theo đuổi đến cùng.

Dẫn chứng thực tế, ông cho biết ngay cả trong giai đoạn bất ổn tại Haiti, Burundi hay Myanmar, cán bộ, nhân viên Viettel vẫn ở lại để bảo đảm mạng lưới thông suốt, đồng hành cùng chính quyền và người dân sở tại. Theo ông, chính sự hiện diện trong những thời điểm khó khăn nhất đã tạo nên niềm tin - tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp khi hoạt động ở nước ngoài.

Đưa năng lực công nghệ Việt Nam ra thế giới

Nhìn lại hơn 20 năm đầu tư quốc tế, Chủ tịch Viettel cho rằng Go Global không chỉ là đưa doanh nghiệp ra ngoài biên giới quốc gia mà còn là mở rộng biên giới năng lực của chính mình và đóng góp vào sự lớn mạnh của đất nước.

Theo ông, mỗi thị trường không chỉ mang lại doanh thu, thị phần và lợi nhuận mà còn là nơi công nghệ Việt Nam được kiểm chứng, con người Việt Nam được rèn giũa, thương hiệu Việt Nam được khẳng định và những nguồn lực mới được kết nối trở về phục vụ Tổ quốc.

Trong giai đoạn tới, Viettel sẽ không chỉ đầu tư quốc tế trong lĩnh vực viễn thông mà còn đưa ra thế giới năng lực của một tập đoàn công nghiệp công nghệ cao, gồm công nghiệp công nghệ cao, hạ tầng số, nền tảng số, an ninh mạng, logistics và các ngành công nghệ chiến lược khác, đồng thời nghiên cứu mở rộng hiện diện tại một số thị trường mới.

Chủ tịch Viettel kiến nghị Bộ Ngoại giao tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài với các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Ông cũng đề xuất tăng cường chia sẻ thông tin, dự báo xu hướng, cảnh báo rủi ro và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đầu tư quốc tế, qua đó chuyển hóa hiệu quả các thành quả đối ngoại thành cơ hội hợp tác và phát triển cụ thể.