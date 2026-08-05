Tin nóng công nghệ 5/8: Vì sao không nên cho điện thoại đang nóng vào tủ lạnh?

Mỹ chuẩn bị cấm linh kiện Trung Quốc dùng trong trung tâm dữ liệu AI, ứng dụng Android có thể âm thầm chia sẻ vị trí cho nhà quảng cáo và cảnh báo cách làm mát điện thoại sai là những tin công nghệ đáng chú ý.

1. Mỹ sẽ cấm linh kiện Trung Quốc dùng trong trung tâm dữ liệu AI

Chính quyền Mỹ đang xây dựng quy định cấm nhập khẩu bộ thu phát quang mới của Trung Quốc. Đây là linh kiện giúp dữ liệu di chuyển với tốc độ cao qua cáp quang bên trong trung tâm dữ liệu, đóng vai trò quan trọng đối với hệ thống huấn luyện và vận hành AI.

Hệ thống làm mát trên mái một trung tâm dữ liệu tại California, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Washington lo ngại các linh kiện kết nối có thể bị lợi dụng để đánh cắp dữ liệu, cài mã độc hoặc làm gián đoạn dịch vụ. Quy định do Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ xây dựng, dự kiến được công bố và có hiệu lực trong năm nay, nhưng vẫn có khả năng được điều chỉnh hoặc hủy bỏ.

Lệnh cấm có thể ảnh hưởng mạnh đến Zhongji Innolight, doanh nghiệp Trung Quốc đang nắm khoảng 27% thị trường bộ thu phát quang cho trung tâm dữ liệu toàn cầu. Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây tại Mỹ như Amazon Web Services cũng có thể phải chịu chi phí cao hơn khi chuyển sang linh kiện từ những nguồn khác.

2. Một số ứng dụng Android âm thầm gửi vị trí cho nhà quảng cáo

Khi cấp quyền vị trí cho ứng dụng thời tiết hoặc theo dõi chạy bộ, người dùng có thể không biết dữ liệu này còn được chuyển đến các nhà quảng cáo. Electronic Frontier Foundation phát hiện một số đoạn mã quảng cáo tích hợp trong ứng dụng Android mặc định kế thừa quyền truy cập vị trí, ngay cả khi nhà phát triển không chủ động bật tính năng thu thập.

Quyền vị trí cấp cho ứng dụng Android có thể được các đoạn mã quảng cáo bên trong sử dụng để thu thập dữ liệu. Ảnh: TechCrunch.

Hai ứng dụng được kiểm tra có tổng cộng khoảng 60 triệu lượt tải. Sau khi được thu thập, lịch sử vị trí có thể được chuyển đến các công ty môi giới dữ liệu để phục vụ quảng cáo hoặc bán cho những tổ chức khác.

Vấn đề nằm ở việc Android không có quyền vị trí riêng cho từng bộ công cụ quảng cáo. Khi người dùng đồng ý cho ứng dụng biết mình đang ở đâu, những đoạn mã bên trong cũng có thể nhận dữ liệu nếu nhà phát triển không chủ động tắt tính năng này.

3. Ví tiền số không kết nối mạng vẫn bị đánh cắp 130 triệu USD

Ví lạnh thường được xem là nơi cất tiền số an toàn vì không kết nối Internet. Tuy nhiên, hacker đã đánh cắp khoảng 130 triệu USD từ người dùng ví Coldcard bằng cách khai thác lỗi trong quá trình thiết bị tạo cụm từ khôi phục.

Hacker có thể đoán cụm từ khôi phục được tạo bởi một số ví Coldcard dù thiết bị không kết nối Internet. Ảnh: Getty.

Lỗ hổng khiến các cụm từ khôi phục có thể bị dự đoán. Thay vì phải xâm nhập chiếc ví hoặc đánh cắp mật khẩu từ người dùng, hacker chỉ cần tìm ra cách thiết bị tạo khóa rồi thử hàng loạt khả năng để giành quyền kiểm soát tài sản.

Một nạn nhân cho biết mình đã bị mất 1,6 triệu USD dù chưa từng chia sẻ cụm từ khôi phục, các thiết bị không kết nối Internet và được cất trong nhiều két an toàn. Nhà sản xuất Coinkite đã yêu cầu người dùng cập nhật thiết bị và chuyển tài sản sang cụm từ khôi phục mới.

4. Điện thoại quá nóng cũng đừng cho vào tủ lạnh

Cho điện thoại đang nóng vào tủ lạnh có thể giúp thiết bị hạ nhiệt nhanh, nhưng cũng làm hơi nước hình thành bên trong và bám lên các linh kiện điện tử. Khi máy được lấy ra ngoài, sự chênh lệch nhiệt độ tiếp tục làm tăng nguy cơ ngưng tụ.

Cho điện thoại đang nóng vào tủ lạnh có thể gây đọng hơi nước và làm hỏng linh kiện bên trong. Ảnh: Shutterstock.

Khả năng kháng nước của điện thoại không bảo vệ thiết bị trước hơi ẩm hình thành từ bên trong. Việc thay đổi nhiệt độ đột ngột còn có thể gây sốc nhiệt, ảnh hưởng đến pin hoặc khiến màn hình nứt.

Khi điện thoại quá nóng, người dùng nên tháo ốp lưng, dừng chơi game hoặc quay video, bật chế độ tiết kiệm pin và đặt máy ở nơi râm mát, thông thoáng. Trong trường hợp nhiệt độ vẫn không giảm, cách an toàn hơn là tắt nguồn và chờ thiết bị nguội tự nhiên.

Theo Engadget, Reuters, TechCrunch