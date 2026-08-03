Tin nóng công nghệ 3/8: Vừa sạc vừa dùng điện thoại không làm chai pin như nhiều người vẫn nghĩ

Thói quen vừa cắm sạc vừa nhắn tin, xem video hoặc gọi điện không trực tiếp làm chai pin như quan niệm phổ biến.

1. Trung Quốc dùng AI Mỹ làm "đường tắt" cho công nghệ quốc phòng

Qua rà soát hơn 80 bài nghiên cứu và bằng sáng chế, Reuters phát hiện các tổ chức liên quan quân đội Trung Quốc đã sử dụng kết quả từ mô hình AI của OpenAI và Anthropic để huấn luyện những hệ thống chuyên biệt trong nước. Cách làm này giúp họ tận dụng năng lực của AI Mỹ mà không phải xây dựng mô hình lớn từ đầu.

Một quân nhân Trung Quốc đứng bên đội hình tên lửa hành trình YJ-18C tại lễ duyệt binh ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.

Một đơn vị tình báo và tác chiến mạng thuộc quân đội Trung Quốc từng dùng GPT-3.5 để xử lý mã nguồn quân sự, sau đó huấn luyện mô hình nội địa có thể vận hành trong mạng lưới khép kín. Các nghiên cứu khác sử dụng Claude để theo dõi nội dung mạng xã hội hoặc thu nhỏ mô hình nhận diện hình ảnh để cài lên drone, tàu và phương tiện không người lái.

Kỹ thuật này được gọi là "chưng cất mô hình", trong đó AI nhỏ học từ câu trả lời và cách suy luận của một hệ thống mạnh hơn. Tuy nhiên, mô hình được chưng cất chỉ tiếp nhận một số kỹ năng nhất định, không thể sao chép toàn bộ năng lực của AI gốc.

2. Mua MacBook Air có thể phải chờ đến tháng 9

Người đặt mua MacBook Air trên trang Apple tại một số thị trường hiện có thể phải chờ đến nửa cuối tháng 8, thậm chí tháng 9 đối với vài cấu hình. Mẫu máy Mac phổ biến nhất của Apple đang chịu ảnh hưởng từ tình trạng thiếu chip nhớ toàn cầu.

MacBook Air bắt đầu khan hàng khi nguồn cung bộ nhớ được ưu tiên cho các trung tâm dữ liệu AI. Ảnh: Apple.

Nguyên nhân được cho là nhu cầu bộ nhớ tăng mạnh từ các doanh nghiệp xây dựng trung tâm dữ liệu AI. Trước MacBook Air, nguồn cung Mac mini và Mac Studio cũng bị ảnh hưởng, cho thấy cuộc đua AI đang bắt đầu tác động trực tiếp đến những sản phẩm điện tử quen thuộc của người dùng.

Apple đang tìm thêm nguồn cung từ Trung Quốc và cân nhắc điều chỉnh giá để ứng phó. Hãng cũng phải lùi chương trình khuyến mại mùa tựu trường, đồng thời cảnh báo MacBook Air chỉ được bán tùy theo tình trạng hàng.

3. Vừa sạc vừa dùng điện thoại không làm chai pin như nhiều người nghĩ

Thói quen vừa cắm sạc vừa nhắn tin, xem video hoặc gọi điện không trực tiếp làm chai pin như quan niệm phổ biến. Điện thoại có thể nạp điện chậm hơn, nhưng các hệ thống quản lý pin và tản nhiệt trên thiết bị hiện đại giúp hạn chế ảnh hưởng đến tuổi thọ pin.

Vừa sạc vừa sử dụng điện thoại nhìn chung không gây hại cho pin, trừ khi thiết bị trở nên quá nóng. Ảnh: Shutterstock.

Nhiều điện thoại Android còn hỗ trợ sạc chuyển tiếp, đưa điện trực tiếp tới bộ xử lý và màn hình thay vì tiếp tục nạp vào pin khi người dùng đang chơi game hoặc thực hiện tác vụ nặng. Cách này giúp giảm lượng nhiệt sinh ra, dù phần trăm pin có thể gần như không tăng. iPhone hiện chưa hỗ trợ cơ chế này.

Yếu tố đáng lo thực sự là nhiệt độ. Người dùng nên tạm dừng chơi game, quay video hoặc chỉnh sửa nội dung nếu máy nóng bất thường, bởi nhiệt độ cao kéo dài mới là nguyên nhân có thể làm pin xuống cấp nhanh hơn.

4. Nghệ sĩ được AI trả tiền khi phong cách được sử dụng

Pippa cho phép người dùng tạo ảnh và video theo phong cách của những nghệ sĩ đã cấp phép cho nền tảng. Ảnh: Pippa.

Thông thường, người dùng phải trả tiền để tạo ảnh và video bằng AI. Tuy nhiên, nền tảng Pippa đang thử đảo ngược mối quan hệ này bằng cách trả tiền cho nghệ sĩ mỗi khi người dùng tạo nội dung dựa trên phong cách của họ.

Mỗi nghệ sĩ nhận 0,005 USD cho một ảnh và 0,003 USD cho mỗi giây video được tạo theo phong cách của mình. Họ còn được chia một phần quỹ bản quyền, tương đương 5% doanh thu thuê bao của nền tảng. Pippa hiện có khoảng 800 người dùng trả phí nhưng mới ký thỏa thuận với 4 nghệ sĩ.

The Reuters, The Verge, Engadget