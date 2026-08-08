Người dùng bỏ Windows 10 sang Linux vì chưa muốn dùng Windows 11

Dù Microsoft đã ngừng hỗ trợ Windows 10, nhiều người dùng vẫn trì hoãn nâng cấp lên Windows 11 do lỗi hệ thống và rào cản phần cứng.

Được biết, quá trình hỗ trợ hệ điều hành Windows 10 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 10 năm 2025. Các bản cập nhật tính năng cùng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ nhà phát hành đều đã bị ngưng trệ. Dù vậy, tập đoàn Microsoft đã triển khai chương trình cập nhật bảo mật mở rộng nhằm kéo dài thời hạn sử dụng thực tế đến ngày 12/10/2027.

Việc tham gia chương trình này giúp hệ thống của người dùng được bảo vệ tương đối an toàn trước các cuộc tấn công mạng. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 1/4 số lượng máy tính cá nhân trên toàn cầu vẫn tiếp tục sử dụng hệ điều hành này.

Mặc dù việc nâng cấp lên Windows 11 hoàn toàn miễn phí, nhiều người dùng vẫn chủ động trì hoãn vì những lý do kỹ thuật. Hệ điều hành mới liên tục gặp phải các lỗi vận hành khiến trải nghiệm sử dụng bị ảnh hưởng. Dù đội ngũ phát triển đã tích cực cải thiện và cho phép gỡ bỏ các tính năng trí tuệ nhân tạo trên dòng máy Copilot+, sự thay đổi này vẫn chưa đủ để thuyết phục người dùng. Bên cạnh đó rào cản từ phần cứng không tương thích cũng khiến việc nâng cấp trở nên khó khăn, trong khi chi phí linh kiện tăng cao làm giảm nhu cầu mua sắm thiết bị mới.

Theo dữ liệu thống kê từ StatCounter, tỷ lệ thiết bị chạy Windows 10 đã giảm từ mức khoảng 42% vào tháng 10 năm 2025 xuống còn 26% vào tháng 5 năm 2026. Đối với những người lựa chọn ở lại, hệ thống vẫn đảm bảo an toàn nếu tham gia chương trình hỗ trợ mở rộng.

Tuy nhiên, nguy cơ lớn nhất hiện nay là việc các chứng chỉ bảo mật khởi động an toàn phát hành từ năm 2011 đang đồng loạt hết hạn trong năm 2026. Nếu không được gia hạn thông qua các bản cập nhật mới, tính năng ngăn chặn mã độc khi khởi động máy tính sẽ dừng hoạt động, vô hiệu hóa hàng loạt ứng dụng và trò chơi điện tử.

Bên cạnh các sự cố kỹ thuật có thể phát sinh khi cập nhật chứng chỉ mới, người dùng còn đối mặt với rủi ro bị các nhà phát triển phần mềm bên thứ ba ngừng hỗ trợ. Sự ngắt kết nối dần dần này đang thúc đẩy một bộ phận người dùng tìm kiếm giải pháp thay thế. Việc chuyển sang hệ điều hành Linux đang trở thành xu hướng đáng chú ý.

Thị phần toàn cầu của Linux đã vượt mốc 4.7% vào năm 2025 và cán mốc 5% tại thị trường Mỹ, ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc so với mức 2.76% vào giữa năm 2022. Ngoài ra các hệ điều hành linh hoạt khác như ChromeOS cũng đang trở thành phương án dự phòng phổ biến cho các dòng máy tính đời cũ.

Theo BGR