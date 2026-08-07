Cổ phiếu SpaceX tăng điểm trong phiên giao dịch sôi động nhờ đợt giải tỏa hạn chế bán đầu tiên

Cổ phiếu của tập đoàn SpaceX đã ghi nhận mức tăng trưởng trong phiên giao dịch ngày 6/8, khi lượng cổ phiếu sẵn sàng giao dịch trên thị trường tăng hơn gấp đôi sau thời điểm của đợt hạn chế chuyển nhượng đầu tiên. Giá cổ phiếu của tập đoàn công nghệ hàng không vũ trụ và viễn thông này đã nhích tăng 1,4% lên mức xấp xỉ 109 USD. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 23 tỷ USD, hướng tới phiên giao dịch nhộn nhịp nhất của doanh nghiệp kể từ khi chính thức gia nhập chỉ số Nasdaq 100 vào đầu tháng 7.

Mặc dù thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của doanh nghiệp có quy mô lớn nhất trong lịch sử Mỹ, tỷ lệ cổ phiếu được đưa vào giao dịch tự do ban đầu chỉ chiếm dưới 5% tổng số lượng. Tuy nhiên hàng loạt quy định hạn chế bán đối với các cổ đông nội bộ, nhân viên và nhà đầu tư giai đoạn đầu đang bắt đầu được dỡ bỏ theo lộ trình trong vài tháng tới. Trong đợt giải tỏa đầu tiên này, đội ngũ nhân viên cùng một số nhà đầu tư sớm đã được tự do chuyển nhượng hơn 900 triệu cổ phiếu, bổ sung vào lượng cổ phiếu đã bán ra trong đợt phát hành đầu tiên. Dự kiến đến đầu tháng 12, tổng lượng cổ phiếu lưu hành do dỡ bỏ hạn chế sẽ nâng quy mô giao dịch tự do lên mức 40% giá trị tập đoàn. Phần còn lại bao gồm cổ phần của ông Elon Musk sẽ tiếp tục bị khóa cho đến giữa năm 2027.

Trước đợt giải tỏa này, giá cổ phiếu của tập đoàn từng hứng chịu áp lực sụt giảm mạnh, đặc biệt là phiên sụt giảm 14% sau khi báo cáo tài chính quý hé lộ những khoản lỗ hoạt động và kế hoạch chi tiêu quy mô lớn cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Giới đầu tư thường nhìn nhận việc hết hạn hạn chế chuyển nhượng là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ làm giảm giá cổ phiếu. Dù không bắt buộc cổ đông phải bán ra, các sự kiện này vẫn tạo ra tâm lý thận trọng trên thị trường. Giới phân tích nhận định việc gia tăng nguồn cung cổ phiếu sẵn có trên thị trường sẽ khiến biên độ dao động giá tiếp tục duy trì ở mức cao.

Tập đoàn đang đứng trước một giai đoạn then chốt khi giá cổ phiếu liên tục giao dịch dưới mức giá chào bán ban đầu là 135 USD. Đây là sự sụt giảm đáng kể so với thời điểm giá cổ phiếu tăng vọt đưa vốn hóa doanh nghiệp tiệm cận mốc 3.000 tỷ USD. Chi phí đầu tư đắt đỏ cho trí tuệ nhân tạo, chip xử lý và trung tâm dữ liệu đang khiến giới đầu tư lo ngại. Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia và quỹ đầu tư dài hạn vẫn đánh giá cao hiệu quả vượt trội của doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông và không gian, đồng thời tin tưởng vào triển vọng phát triển dài hạn cũng như mục tiêu doanh thu 1.000 tỷ USD vào năm 2030 do người sáng lập đề ra.

Theo Reuters