Bộ trưởng Vũ Hải Quân làm Chủ tịch mạng lưới chuyên gia AI Việt Nam toàn cầu

Mạng lưới sẽ kết nối chuyên gia AI Việt Nam toàn cầu nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển các mô hình, nền tảng, sản phẩm AI trong các lĩnh vực ưu tiên như y tế, giáo dục, đô thị thông minh, an ninh mạng, dữ liệu quốc gia.

Mạng lưới chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) Việt Nam toàn cầu do Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập nhằm kết nối các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân là người Việt Nam trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Mạng lưới quy tụ những cá nhân có trình độ, kinh nghiệm và uy tín trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, quản trị, thương mại hóa sản phẩm và hoạch định chính sách về AI.

Trí tuệ toàn cầu giải quyết bài toán thực tiễn của Việt Nam

Theo quyết định vừa ký, việc thành lập mạng lưới nhằm hình thành cộng đồng chuyên gia trình độ cao trong lĩnh vực AI, có khả năng kết nối và huy động hiệu quả nguồn lực tri thức trong nước và quốc tế để phục vụ trực tiếp các hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với các bài toán thực tiễn của Việt Nam.

Mạng lưới hướng tới hỗ trợ hình thành các mô hình, nền tảng và sản phẩm AI có ý nghĩa chiến lược trong những lĩnh vực ưu tiên như y tế, giáo dục, đô thị thông minh, an ninh mạng và dữ liệu quốc gia.

Về mục tiêu cụ thể, mạng lưới sẽ thu hút, tập hợp và duy trì sự tham gia thực chất của đội ngũ chuyên gia AI người Việt trên toàn cầu; xây dựng cơ chế dẫn dắt, đào tạo và chuyển giao tri thức theo chuẩn quốc tế nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực AI.

Một mục tiêu quan trọng khác là huy động đội ngũ chuyên gia tham gia tư vấn hoạch định chính sách, thiết kế và đảm nhiệm vai trò nòng cốt trong các chương trình, nhiệm vụ, dự án AI trọng điểm, phục vụ phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược ở những lĩnh vực ưu tiên của đất nước.

Hoạt động của mạng lưới gắn với các bài toán thực tiễn của quốc gia, địa phương và doanh nghiệp, khuyến khích định hướng ứng dụng, tạo ra giá trị kinh tế - xã hội, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế và hợp tác công - tư.

Tổ chức thường niên Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam toàn cầu

Theo quyết định, mạng lưới sẽ triển khai nhiều hoạt động như chia sẻ tri thức và kinh nghiệm cho thế hệ trẻ thông qua các chương trình hướng dẫn, đào tạo; hỗ trợ thực tập tại các phòng thí nghiệm và dự án của chuyên gia; thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo thông qua kết nối giữa nghiên cứu và thị trường; tư vấn hoạch định chính sách AI; thúc đẩy phát triển các sản phẩm, ứng dụng AI phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Đáng chú ý, Mạng lưới sẽ tổ chức Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam toàn cầu như một sự kiện thường niên nhằm tăng cường kết nối và huy động sự tham gia của đội ngũ chuyên gia AI người Việt trên toàn thế giới.

Về tổ chức, Bộ Khoa học và Công nghệ là đầu mối quốc gia quản lý, điều phối hoạt động của Mạng lưới. Chủ tịch mạng lưới là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, định hướng chiến lược và bảo đảm sự gắn kết giữa hoạt động của Mạng lưới với các chương trình, nhiệm vụ phát triển AI cấp quốc gia.

Mạng lưới có các Phó chủ tịch là những chuyên gia có uy tín và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực AI. Hội đồng cố vấn do Chủ tịch mạng lưới quyết định thành lập, gồm các chuyên gia AI trong và ngoài nước, có nhiệm vụ tư vấn chiến lược, định hướng chuyên môn, đề xuất các hoạt động trọng tâm và hỗ trợ kết nối chuyên gia với các nhiệm vụ, bài toán cụ thể của quốc gia.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia là cơ quan thường trực của mạng lưới, chịu trách nhiệm tham mưu, tổ chức triển khai, điều phối và vận hành các hoạt động.