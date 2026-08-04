Tin nóng công nghệ 4/8: Mũ AI giúp shipper nhận đơn khi đang đi dưới mưa

Samsung kéo dài đáng kể thời lượng pin trên điện thoại gập, robot nấu ăn tiến gần hơn đến căn bếp hay mũ AI giúp người giao hàng bớt phụ thuộc vào điện thoại là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 4/8.

1. Điện thoại gập Samsung phát video hơn 32 giờ

Ra mắt chưa đầy 2 tuần, Galaxy Z Fold 8 Ultra gây chú ý khi đạt thời lượng 32 giờ 11 phút trong bài thử phát video liên tục bằng màn hình ngoài. Đây là một trong những kết quả cao nhất Engadget từng ghi nhận trên điện thoại, đồng thời dài hơn gần 6 giờ so với Galaxy Z Fold 7.

Galaxy Z Fold 8 Ultra được trang bị pin silicon-carbon dung lượng 5.000 mAh. Ảnh: Engadget.

Kết quả trên đến từ viên pin silicon-carbon 5.000 mAh, tăng đáng kể so với mức 4.400 mAh của thế hệ trước. Công nghệ pin mới giúp Samsung tăng dung lượng mà vẫn giữ thân máy mỏng 8,9 mm khi gập, đồng thời nâng công suất sạc có dây từ 25 W lên 45 W.

Tuy nhiên, thời lượng hơn 32 giờ được đo trong điều kiện phát video bằng màn hình ngoài, không phản ánh chính xác mọi tình huống sử dụng thực tế. Máy có giá khởi điểm 2.100 USD và không thay đổi nhiều về ngoại hình so với đời trước, khiến lợi thế pin trở thành một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất.

2. Robot có thể tự nấu trọn bữa ăn gọi vốn 222 triệu USD

Robbyant, bộ phận robot thuộc tập đoàn công nghệ tài chính Ant Group, đang tìm kiếm khoảng 1,5 tỷ nhân dân tệ, tương đương 222 triệu USD, trong vòng gọi vốn đầu tiên. Công ty từng trình diễn robot R1 có thể tự chuẩn bị hoàn chỉnh một số món ăn với rất ít sự can thiệp của con người.

Robot R1 của Robbyant có thể tự nấu trọn bữa ăn với ít sự hỗ trợ từ con người. Ảnh: Getty.

Thay vì chỉ phát triển một mẫu robot chuyên nấu ăn, Robbyant muốn tạo ra "bộ não robot" dùng cho nhiều loại máy khác nhau. Bộ mô hình LingBot mới của công ty có thể xử lý hình ảnh, nhận biết khoảng cách, dự đoán diễn biến của môi trường và lựa chọn hành động phù hợp.

Khoản vốn mới sẽ được dùng để tiếp tục phát triển AI hiện thân và đưa robot vào ứng dụng thương mại. Dù robot nấu ăn chưa sớm trở thành thiết bị phổ biến trong mỗi gia đình, kế hoạch này cho thấy cuộc đua đang chuyển từ chatbot trên màn hình sang những cỗ máy có thể trực tiếp làm việc trong thế giới thực.

3. Mũ AI giúp shipper nhận đơn khi đang đi dưới mưa

JD.com vừa giới thiệu mũ bảo hiểm thông minh dành cho người giao đồ ăn, tích hợp trợ lý AI và camera có khả năng nhận biết môi trường xung quanh. Sản phẩm được thiết kế để hạn chế việc shipper phải dừng xe hoặc chạm vào điện thoại trong lúc trời mưa, tầm nhìn kém hay hai tay đang bận.

Nhân viên giao hàng di chuyển trên đường phố Bắc Kinh, nơi các nền tảng đang đẩy mạnh ứng dụng mũ bảo hiểm AI. Ảnh: Reuters.

Thông qua câu lệnh bằng giọng nói, người đội có thể nhận đơn mới, liên lạc với khách hàng và hoàn thành một số thao tác ngay khi đang di chuyển. Hệ thống còn đưa ra chỉ dẫn dựa trên tuyến đường của những tài xế giàu kinh nghiệm, tự đọc yêu cầu giao hàng không tiếp xúc và hỗ trợ kiểm tra vệ sinh tại điểm lấy món.

JD.com là doanh nghiệp mới nhất tham gia cuộc đua này, sau Alibaba và Meituan. Với người giao hàng thường xuyên phải nhìn bản đồ, kiểm tra đơn và nghe điện thoại, mũ AI được kỳ vọng giúp giảm thao tác trên màn hình và hạn chế mất tập trung khi điều khiển xe.

4. Ngành hàng không bắt đầu thiếu cả cửa sổ máy bay

Các hãng sản xuất và sửa chữa máy bay đang phải tiết kiệm cửa sổ buồng lái lẫn cửa sổ hành khách sau sự cố tại nhà máy của GKN Aerospace ở California. Cơ sở này là một trong những nguồn cung quan trọng cho Boeing 737 MAX, Airbus A220 và A350.

Dây chuyền lắp ráp Boeing 737 MAX tại nhà máy ở Renton, bang Washington. Ảnh: Reuters.

Boeing đã đề nghị các hãng hàng không chỉ thay cửa sổ khi thật sự cần thiết, thay vì đổi vì lý do thẩm mỹ. Nguồn cung hiện phải ưu tiên cho những trường hợp hư hỏng có thể khiến máy bay không đủ điều kiện tiếp tục khai thác.

Tình trạng thiếu cửa sổ chưa làm gián đoạn đáng kể hoạt động bay, nhưng thời gian chờ linh kiện và chi phí mua sắm đều tăng. GKN Aerospace mới khôi phục một phần hoạt động và dự kiến đưa nhà máy trở lại công suất đầy đủ vào cuối năm nay.