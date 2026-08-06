Điều gì sẽ xảy ra nếu người dùng trì hoãn việc cập nhật hệ điều hành Windows

Sự e ngại của người dùng trong việc cập nhật hệ điều hành Windows là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Hệ điều hành này vốn nổi tiếng với nhiều tính năng rườm rà làm chậm máy tính. Tuy nhiên, các bản cập nhật mới cũng mang lại nhiều tiện ích ẩn cùng các cải tiến bảo mật giúp thiết bị hoạt động tối ưu hơn.

Việc bỏ qua các bản cập nhật có thể vô tình để lại những lỗ hổng bảo mật cho kẻ tấn công khai thác. Khi các nhà nghiên cứu hoặc tin tặc phát hiện ra lỗ hổng bảo mật trên hệ thống, Windows sẽ ngay lập tức phát triển phần mềm và nhanh chóng tung ra bản vá. Theo đó, việc cập nhật không chỉ mang lại tính năng mới mà còn là một phương pháp hữu hiệu để giải quyết các lỗ hổng bảo mật nguy hiểm. Nếu bị xâm nhập, máy tính có thể gặp phải nguy cơ bị chiếm quyền điều khiển từ xa, lây nhiễm mã độc tống tiền,..

Một ví dụ điển hình là sự cố bảo mật lỗ hổng máy in vào giữa năm 2021. Nhiều mã khai thác thử nghiệm đã lan truyền rộng rãi trên mạng internet khiến nhà sản xuất phải phát hành ngay các bản vá khẩn cấp ngoài kế hoạch do hoạt động tấn công thực tế đã bị phát hiện.

Lịch sử ngành công nghệ cũng ghi nhận vụ tấn công bằng mã độc tống tiền tồi tệ nhất thế giới mang tên WannaCry. Mặc dù nhà phát triển đã tung ra bản vá lỗ hổng hệ thống từ tháng 3/2017, đợt bùng phát mã độc vào tháng 5 cùng năm vẫn lây lan diện rộng trên các máy tính chưa chịu cập nhật hoặc chạy hệ điều hành cũ không còn được hỗ trợ. Hậu quả là hơn 300.000 máy tính tại 150 quốc gia bị ảnh hưởng, làm ngưng trệ hoạt động của hàng loạt bệnh viện, nhà máy và tập đoàn lớn trên toàn cầu.

Mối nguy hiểm cốt lõi của việc trì hoãn cập nhật là trong khi thiết bị của bạn đứng yên thì kẻ tấn công liên tục tiến về phía trước. Ngay cả khi máy tính có vẻ vẫn hoạt động bình thường, hệ thống chưa vá lỗi vẫn đứng trước rủi ro bị đánh cắp thông tin đăng nhập hoặc cài mã độc ngầm. Thói quen an toàn và đơn giản nhất là cập nhật hệ điều hành ngay khi có thể và khởi động lại máy. Sự phiền phức của một lần cập nhật nhỏ hơn rất nhiều so với chi phí và công sức khắc phục hậu quả từ một đợt tấn công mạng.

Theo BGR