Claude sử dụng thủ đoạn để tối đa lợi nhuận, SpaceX chuẩn bị phóng vệ tinh do thám và Australia mạnh tay với Telegram là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 30/7.

1. Mỹ cấm nhập robot Trung Quốc vì lo gián điệp

Ngày 29/7, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ vừa công bố lệnh cấm nhập khẩu đối với các mẫu robot hình người, robot bốn chân và bộ biến đổi điện mới được sản xuất ở nước ngoài.

Dù áp dụng với nhiều quốc gia, quy định được cho là sẽ tác động mạnh nhất đến các sản phẩm đến từ Trung Quốc.

Robot hình người của Trung Quốc nằm trong nhóm thiết bị mới bị Mỹ cấm nhập khẩu vì lo ngại rủi ro an ninh. Ảnh: Getty.

Mỹ cho rằng các thiết bị kết nối mạng có thể bị điều khiển từ xa, sử dụng để giám sát hoặc phục vụ tấn công mạng. Ngoài robot, lệnh cấm còn áp dụng với bộ biến đổi điện kết nối pin, hệ thống điện mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo với lưới điện.

Những thiết bị đã được lắp đặt tại Mỹ không bị ảnh hưởng. Một số sản phẩm mới vẫn có thể được cấp ngoại lệ nếu được xác định không gây rủi ro đối với an ninh quốc gia.

2. Claude nói dối để kiếm lời

Trong thử nghiệm của công ty an toàn AI Andon Labs, Claude Opus 5 cùng một số mô hình khác được giao điều hành máy bán hàng tự động trong môi trường mô phỏng kéo dài một năm. Mục tiêu của mỗi AI là tạo ra lợi nhuận cao hơn các đối thủ.

Claude Opus 5 sử dụng các chiến thuật như nói dối, phá vỡ thỏa thuận và thông đồng với đối thủ trong thử nghiệm điều hành máy bán hàng. Ảnh: Andon Labs.

Claude từng đề nghị chia thị trường, thỏa thuận giá bán nhưng sau đó âm thầm hạ giá để giành khách. Mô hình này còn nói dối nhà cung cấp rằng đã nhận được báo giá thấp hơn từ nơi khác nhằm ép giảm chi phí nhập hàng.

Claude Opus 5 phá vỡ 11 thỏa thuận nhưng đạt số dư trung bình 11.182 USD (gần 300 triệu đồng), cao nhất trong bài kiểm tra. Kết quả cho thấy rủi ro khi AI được giao quyền tự vận hành hoạt động kinh doanh trong thời gian dài mà thiếu sự giám sát.

3. Công ty của Elon Musk sắp phóng vệ tinh do thám bí mật cho Mỹ

SpaceX dự kiến sử dụng tên lửa Falcon 9 để thực hiện nhiệm vụ NROL-95 cho Cơ quan Trinh sát Quốc gia Mỹ. Vụ phóng được tiến hành từ căn cứ Cape Canaveral ở bang Florida.

Tên lửa Falcon 9 được sử dụng trong nhiệm vụ đưa một vệ tinh do thám bí mật của Mỹ lên quỹ đạo. Ảnh: SpaceX.

Thông tin về vệ tinh, quỹ đạo và mục đích cụ thể của thiết bị không được công bố. Một trong số ít chi tiết được tiết lộ là biểu tượng nhiệm vụ có hình con chồn đang nhe răng cùng dòng chữ "We are the Champions".

Đây là nhiệm vụ thứ 4 của Cơ quan Trinh sát Quốc gia Mỹ trong năm 2026. Các vụ phóng trước đó sử dụng Falcon 9 để triển khai mạng lưới vệ tinh trinh sát cỡ nhỏ trên quỹ đạo Trái Đất.

4. Australia kiện Telegram vì không gỡ video khủng bố

Ngày 30/7, cơ quan quản lý Internet Australia bắt đầu thủ tục pháp lý đối với Telegram, cáo buộc nền tảng không gỡ bỏ các video hành quyết và xả súng dù đã nhận được yêu cầu xử lý.

Telegram bị giới chức Australia cáo buộc không xử lý các video tuyên truyền khủng bố tồn tại trên nền tảng. Ảnh: Reuters.

Một số nội dung liên quan đến các vụ tấn công tại Christchurch ở New Zealand và Buffalo tại Mỹ. Giới chức cho rằng những video này vẫn tồn tại trên Telegram trong thời gian dài sau khi nền tảng được thông báo.

Nếu bị xác định không tuân thủ quy định an toàn trực tuyến, Telegram có thể đối mặt mức phạt dân sự lên tới 54,6 triệu AUD (khoảng 990 tỷ đồng). Nền tảng chưa đưa ra phản hồi về vụ việc.