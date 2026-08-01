Tin nóng công nghệ 1/8: Google rút lại công cụ tạo ảnh bằng AI sau một ngày ra mắt

Google Earth tạm rút công cụ tạo ảnh bằng AI chỉ sau một ngày ra mắt; xe đạp điện gần 120 triệu đồng bắt đầu giao khách; người dùng Ấn Độ chi mạnh cho ứng dụng trả phí là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 1/8.

1. Google Earth rút tính năng AI chỉ sau một ngày

Chỉ một ngày sau khi đưa công cụ tạo ảnh Nano Banana 2 lên Google Earth, Google đã tạm rút tính năng này vì lo ngại người dùng có thể tạo ảnh giả rồi đặt trực tiếp lên bản đồ. Công cụ ban đầu được giới thiệu để phục vụ giáo dục, quy hoạch và giúp người dùng hình dung một địa điểm trong quá khứ hoặc tương lai.

Google Earth từng cho phép người dùng đặt hình ảnh do AI tạo trực tiếp lên dữ liệu bản đồ. Ảnh: Google.

Rắc rối nằm ở việc những hình ảnh được tạo ra có thể trông giống dữ liệu vệ tinh thật. Khi ảnh chụp màn hình bị chia sẻ mà không kèm chú thích, người xem khó phân biệt đó là hình ảnh thực tế hay sản phẩm của AI, đặc biệt khi Google Earth lâu nay được báo chí và giới nghiên cứu sử dụng như một nguồn tư liệu trực quan.

Google cho biết một số hình ảnh được chia sẻ có dấu hiệu vi phạm chính sách. Công ty sẽ bổ sung các biện pháp kiểm soát chặt hơn trước khi cân nhắc đưa tính năng trở lại.

2. Xe đạp điện gần 120 triệu đồng bắt đầu giao khách

Sau nhiều tháng trễ hẹn vì gián đoạn chuỗi cung ứng, công ty Also chuẩn bị giao những chiếc xe đạp điện TM-B đầu tiên cho khách hàng. Phiên bản Launch Edition có giá 4.500 USD, tương đương gần 118 triệu đồng, cao hơn nhiều mẫu xe máy phổ thông tại Việt Nam.

Mẫu xe đạp điện TM-B có giá 4.500 USD và từng được công ty thiết kế của Jony Ive tham gia phát triển. Ảnh: Getty.

Also ban đầu là một dự án nội bộ của hãng xe điện Rivian, được phát triển từ năm 2022 nhằm tạo ra phương tiện hai bánh dành cho nhóm khách hàng thích hoạt động ngoài trời. Công ty thiết kế LoveFrom của Jony Ive, người từng phụ trách thiết kế nhiều sản phẩm Apple, cũng tham gia giai đoạn phát triển ban đầu.

Xe dự kiến được giao từ tuần tới đến hết tháng 9. Việc trì hoãn liên tục khiến một số khách hàng phàn nàn vì thiếu thông tin, thậm chí hủy đặt chỗ trước khi Also công bố lịch giao mới.

3. Người dùng Ấn Độ bắt đầu chịu chi cho AI và ứng dụng trả phí

Từng được xem là thị trường chỉ mạnh về lượt tải miễn phí, Ấn Độ đang chứng kiến người dùng bỏ tiền nhiều hơn cho AI, xem phim và các công cụ làm việc. Chi tiêu trên ứng dụng di động trong quý II đạt kỷ lục 345 triệu USD, tương đương khoảng 9.000 tỷ đồng và tăng 35% so với cùng kỳ.

Người dùng smartphone tại Ấn Độ đang chi nhiều hơn cho AI, xem phim và các dịch vụ số. Ảnh: Getty.

ChatGPT và Claude chiếm gần 83% doanh thu của nhóm ứng dụng AI tại Ấn Độ. Bên cạnh đó, Google One trở thành ứng dụng di động có doanh thu cao nhất trong quý, còn các nền tảng như Amazon Prime Video, Crunchyroll và Sony LIV cũng ghi nhận mức chi tiêu tăng.

Sự phổ biến của ví điện tử và hệ thống thanh toán trực tiếp từ tài khoản ngân hàng giúp việc mua ứng dụng hoặc đăng ký dịch vụ thuận tiện hơn. Doanh thu trung bình trên mỗi lượt tải tại Ấn Độ đã tăng hơn gấp đôi trong khoảng ba năm rưỡi qua, dù vẫn thấp hơn nhiều thị trường phát triển.

Theo Reuters, TechCrunch