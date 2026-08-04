Giá trị vốn hóa của Amazon lần đầu tiên cán mốc 3.000 tỷ USD nhờ sự bùng nổ của AI

Giá trị thị trường của tập đoàn Amazon đã chính thức vượt cột mốc 3.000 tỷ USD lần đầu tiên vào phiên giao dịch đầu tuần. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi đợt tăng giá cổ phiếu mạnh mẽ sau báo cáo kết quả kinh doanh khả quan, kết hợp với những tín hiệu cho thấy làn sóng trí tuệ nhân tạo đang tạo ra nhu cầu bùng nổ cho dịch vụ điện toán đám mây. Đây vốn là động cơ mang lại lợi nhuận chính cho doanh nghiệp. Cổ phiếu của công ty đã tăng năm phần trăm lên mức giá kỷ lục hai trăm tám mươi lăm đô la mỹ và tăng tổng cộng hơn 23% kể từ đầu năm.

Trong tuần trước, cổ phiếu của gã khổng lồ thương mại điện tử và điện toán đám mây có trụ sở tại thành phố Seattle đã ghi nhận mức tăng trong ngày cao nhất kể từ tháng tư năm 2012. Kết quả này đạt được sau khi doanh nghiệp công bố mức tăng trưởng mảng điện toán đám mây cao nhất trong hơn 4 năm, đồng thời nâng dự báo chi tiêu vốn hàng năm. Các chuyên gia phân tích thị trường nhận định tập đoàn này đại diện cho hai câu chuyện lớn của nền kinh tế hiện tại là tiêu dùng và trí tuệ nhân tạo.

Sự nghi ngờ lớn nhất của giới đầu tư trước mùa báo cáo tài chính là liệu các gã khổng lồ công nghệ có cắt giảm chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo hay không. Tuy nhiên, những số liệu tích cực từ các tập đoàn lớn đã xua tan mối lo ngại này và tạo động lực tăng trưởng chung cho toàn bộ thị trường. Cổ phiếu của các đơn vị cung cấp dịch vụ đám mây khác cũng đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tuần.

Thị trường bắt đầu ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các doanh nghiệp thuộc nhóm các gã khổng lồ công nghệ. Trong khi một số đơn vị ghi nhận dòng tiền âm do tiếp tục rót hàng tỷ USD vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo, đơn vị dịch vụ đám mây của Amazon lại hưởng lợi lớn từ việc mở rộng quan hệ hợp tác cung cấp hạ tầng và chip xử lý với các đối tác hàng đầu như OpenAI, Anthropic và Meta.

Trước đây chỉ có các tập đoàn như Apple, Microsoft, Alphabet và Nvidia từng đạt mức vốn hóa 3.000 tỷ USD. Doanh nghiệp do ông Jeff Bezos sáng lập năm 1994 chỉ mất hơn hai năm để tăng thêm 1.000 tỷ USD giá trị thị trường sau khi chạm mốc 2.000 tỷ USD vào tháng 6 năm 2024.

Theo Reuters