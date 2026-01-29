Thủ tướng phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển KHCN, chuyển đổi số

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng cho biết hưởng ứng tinh thần hành động của Đại hội Đảng lần thứ XIV và triển khai ngay Nghị quyết Đại hội, với phương châm "làm việc nào dứt việc đó, làm đến cùng, lấy hiệu quả làm thước đo", Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương triển khai ngay công tác thi đua, khen thưởng.

Điểm lại kết quả phong trào thi đua yêu nước thời gian qua, Thủ tướng cho biết nhiều phong trào được tổ chức thành công thiết thực, góp phần vào phát triển đất nước, đem lại hạnh phúc cho nhân dân như: "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19", "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước", "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc". "Chiến dịch Quang Trung xây, sửa nhà cho người dân miền Trung bị hư hại do thiên tai", "Thi đua học tập suốt đời", "Bình dân học vụ số"…

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ 17 của Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: VGP.

Nhấn mạnh 9 định hướng lớn đối với phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong giai đoạn mới mà Tổng bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI vừa qua, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ, cơ quan Thường trực của Hội đồng xây dựng chương trình hành động triển khai, trong đó phân công cụ thể rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền để thực hiện, hoàn thành trong tháng 2/2026.

Với quan điểm "thi đua là gieo trồng, khen thưởng là gặt hái", Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua đã phát động trước đây, đồng thời phát động các phong trào thi đua mới phù hợp với bối cảnh mới, thiết thực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị; các phong trào phải được sự tham gia của toàn dân và mọi người được hưởng thụ; góp phần "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái", mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân; xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân văn, hòa bình, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các phong trào đi vào những vấn đề mới, vấn đề khó, hướng tới chủ động nắm bắt và thực hiện 5 chiến lược: Hoàn thiện thể chế chiến lược; huy động nguồn lực chiến lược; đầu tư hạ tầng chiến lược; phát triển công nghệ chiến lược; giữ cân bằng chiến lược.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh tinh thần "4 không: Không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không bị động trong một năm", "nói đi đôi với làm", "nói ít, làm nhiều", "nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật", "không hình thức, không màu mè, không khoa trương".

Nhất trí với việc phát động phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh", Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát động các phong trào thi đua về phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao hiệu quả của kinh tế nhà nước, phong trào xây dựng xã, phường, đặc khu an toàn, hạnh phúc, không có ma túy, không có tội phạm…

Thủ tướng nhắc nhở việc phát động và tổ chức phong trào thi đua trong giai đoạn mới phải gắn với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân; tạo động lực, truyền cảm hứng toàn dân tộc tham gia thi đua, tích cực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi kép-xanh và số.

Thủ tướng Chính phủ nhất trí với việc phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Ảnh: VGP.

Cùng với đó, phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của doanh nhân, doanh nghiệp, nhà khoa học, trí thức, học sinh, sinh viên và toàn thể nhân dân; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển quốc gia, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong toàn hệ thống chính trị và trong nhân dân, tham gia phát triển đất nước nhanh và bền vững; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực Hội đồng xây dựng chương trình với tinh thần khẩn trương, xác định rõ mục tiêu, nội hàm, quan điểm, đối tượng, phạm vi, nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức thực hiện, báo cáo Hội đồng phát động, triển khai bảo đảm chuyên nghiệp, bài bản, hiệu quả các phong trào thi đua, trong đó có phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh".