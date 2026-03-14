Mức lương của Tổng bí thư, Chủ tịch nước dự kiến từ ngày 1/7

Nếu mức lương cơ sở tăng 8% từ ngày 1/7/2026 như đề xuất, thu nhập của nhiều chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Theo thông tin được Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cung cấp tại buổi tiếp xúc cử tri ở tỉnh Lào Cai, mức lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ ngày 1/7/2026.

Hiện nay, lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng. Nếu tăng 8% như đề xuất, mức này sẽ lên mức khoảng 2,5 triệu đồng/tháng.

Lương cơ sở là căn cứ để tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức:

Lương = Lương cơ sở × Hệ số lương (chưa bao gồm các khoản phụ cấp).

Nếu áp dụng mức lương cơ sở mới, toàn bộ bảng lương của cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang sẽ được điều chỉnh tương ứng theo hệ số lương hiện hành, trong đó có các chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Lương lãnh đạo cấp cao dự kiến tăng hơn 2 triệu đồng

Theo quy định tại Bảng lương chức vụ lãnh đạo Đảng, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương ban hành kèm theo Quyết định 128 năm 2004, chức danh Tổng bí thư hiện hưởng hệ số lương 13,00.

Nếu áp dụng mức lương cơ sở mới 2,527 triệu đồng/tháng, tiền lương của chức danh này dự kiến tăng từ 30,42 triệu đồng lên khoảng 32,85 triệu đồng mỗi tháng, tức tăng hơn 2,4 triệu đồng.

Tương tự, Chủ tịch nước cũng có hệ số lương 13,00 theo bảng lương chức danh lãnh đạo ban hành kèm Nghị quyết 730/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với mức lương cơ sở mới dự kiến, tiền lương của chức danh này cũng dự kiến tăng từ 30,42 triệu đồng lên khoảng 32,8 triệu đồng mỗi tháng.

Bảng lương lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước dự kiến từ 1/7/2026:



Chức danh

Hệ số lương

Hiện tại Dự kiến

từ

1/7/2026

Tăng thêm Chủ tịch nước 13,00 30.420.000 32.851.000 2.431.000 Chủ tịch Quốc hội 12,50 29.250 31.588.000 2.338.000 Thủ tướng Chính phủ 12,50 29.250.000 31.588.000 2.338.000 Bộ trưởng (bậc 1) 9,70 22.698.000 24.512.000 1.814.000 Bộ trưởng (bậc 2) 10,30 24.102.000 26.028.000 1.926.000

Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ có hệ số lương 12,5. Nếu áp dụng mức lương cơ sở mới, thu nhập của hai chức danh này dự kiến tăng từ 29,2 triệu đồng lên khoảng 31,5 triệu đồng mỗi tháng.

Đối với Bộ trưởng, hệ số lương có hai bậc là 9,70 và 10,30 theo quy định tại bảng lương chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước ban hành kèm Nghị quyết 730/2004.

Theo đó, nếu áp dụng mức lương cơ sở mới, tiền lương của Bộ trưởng dự kiến ở hai mức khoảng 24,5 triệu đồng và 26 triệu đồng mỗi tháng.

Ngoài tiền lương theo hệ số, các chức danh lãnh đạo còn được hưởng thêm một số khoản phụ cấp tùy từng chức danh và lĩnh vực công tác như phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh, phụ cấp chức vụ lãnh đạo hoặc phụ cấp đặc thù theo nghề.

Lương tướng quân đội, công an dự kiến tăng gần 2 triệu đồng

Trong lực lượng quân đội, người mang quân hàm đại tướng là cấp bậc cao nhất trong bảng lương sĩ quan. Với mức lương cơ sở mới, thu nhập của đại tướng dự kiến tăng từ khoảng 24,3 triệu đồng hiện nay lên gần 26,3 triệu đồng mỗi tháng.

Các cấp bậc hàm thấp hơn cũng tăng tương ứng theo hệ số quân hàm. Chẳng hạn, cấp bậc hạ sĩ dự kiến tăng từ khoảng 7,5 triệu đồng lên khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng.

Nhóm quân đội Nhóm ngạch Hệ số Hiện tại Dự kiến

từ 1/7/2026 Tăng thêm Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân

Đại tướng

10,40

24.336.000

26.282.880

1.946.880

Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân

Thượng tướng

9,80

22.932.000

24.766.560

1.834.560

Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân

Trung tướng

9,20

21.528.000

23.250.240

1.722.240

Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân

Thiếu tướng

8,60

20.124.000

21.733.920

1.609.920

Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân

Đại tá

8,00

18.720.000

20.217.600

1.497.600

Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân

Thượng tá

7,30

17.082.000

18.448.560

1.366.560

Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân

Trung tá

6,60

15.444.000

16.679.520

1.235.520

Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân

Thiếu tá

6,00

14.040.000

15.163.200

1.123.200

Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân

Đại úy

5,40

12.636.000

13.646.880

1.010.880

Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân

Thượng úy

5,00

11.700.000

12.636.000

936.000

Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân

Trung úy

4,60

10.764.000

11.625.120

861.120

Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân

Thiếu úy

4,20

9.828.000

10.614.240

786.240

Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân

Thượng sĩ

3,80

8.892.000

9.603.360

711.360

Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân

Trung sĩ

3,50

8.190.000

8.845.200

655.200

Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân

Hạ sĩ

3,20

7.488.000

8.087.040

599.040



Đối với công an nhân dân, sau khi điều chỉnh lương cơ sở, lương của cấp bậc hàm đại tướng dự kiến tăng từ 24,3 triệu đồng lên khoảng 26,2 triệu đồng mỗi tháng, tức tăng gần 2 triệu đồng so với hiện nay.

Trong nhóm sĩ quan công an nhân dân, cấp bậc hạ sĩ cũng tăng từ gần 7,5 triệu đồng lên 8 triệu đồng/tháng.

Bảng lương công an dự kiến từ 1/7/2026:

Nhóm ngạch Hệ số Hiện tại Dự kiến

từ 1/7/2026 Tăng

thêm Đại tướng

10,4

24.336.000

26.282.880

1.946.880

Thượng tướng

9,8

22.932.000

24.766.560

1.843.000

Trung tướng

9,2

21.528.000

23.250.240

1.722.240

Thiếu tướng

8,6

20.124.000

21.733.920

1.609.920

Đại tá

8

18.720.000

20.217.600

1.497.600

Thượng tá

7,3

17.082.000

18.448.560

1.366.560

Trung tá

6,6

15.444.000

16.679.520

1.235.520

Thiếu tá

6

14.040.000

15.163.200

1.123.200

Đại úy

5,4

12.636.000

13.646.880

1.010.880

Thượng úy

5

11.700.000

12.636.000

936.000

Trung úy

4,6

10.764.000

11.625.120

861.120

Thiếu úy

4,2

9.828.000

10.614.240

786.240

Thượng sĩ

3,8

8.892.000

9.603.360

711.360

Trung sĩ

3,5

8.190.000

8.845.200

655.200

Hạ sĩ

3,2

7.488.000

8.087.040

599.040



Lương công chức, viên chức cũng được điều chỉnh

Ở khối hành chính, mức lương cao nhất của công chức thuộc nhóm chuyên gia cao cấp dự kiến tăng từ khoảng 23,4 triệu đồng lên khoảng 25,2 triệu đồng mỗi tháng, tăng gần 1,8 triệu đồng.

Ở nhóm thấp hơn, mức lương của một số ngạch như kế toán viên sơ cấp hoặc nhân viên bảo vệ kho dự trữ dự kiến tăng từ khoảng 3,16 triệu đồng lên hơn 3,41 triệu đồng mỗi tháng, tăng khoảng 250.000 đồng so với hiện nay.

Theo quy định hiện hành, bảng lương công chức gồm nhiều ngạch với hệ số khác nhau. Khi lương cơ sở tăng, toàn bộ mức lương của các ngạch công chức cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng theo hệ số đang áp dụng.

Bảng lương công chức dự kiến từ 1/7/2026:



Nhóm công chức

Nhóm ngạch

Hệ số

Hiện tại Dự kiến

từ

1/7/2026

Tăng

thêm Chuyên gia cao cấp

Bậc 1

8.80

20.592.000

22.239.360

1.647.360

Chuyên gia cao cấp

Bậc 2

9.40

21.996.000

23.755.680

1.759.680

Chuyên gia cao cấp

Bậc 3

10.00

23.400.000

25.272.000

1.872.000

A3 - Nhóm 1

Bậc 1

6.20

14.508.000

15.668.640

1.160.640

A3 - Nhóm 1

Bậc 2

6.56

15.350.000

16.578.432

1.228.432

A3 - Nhóm 1

Bậc 3

6.92

16.192.000

17.488.224

1.296.224

A3 - Nhóm 1

Bậc 4

7.28

17.035.000

18.398.016

1.363.016

A3 - Nhóm 1

Bậc 5

7.64

17.877.000

19.307.808

1.430.808

A3 - Nhóm 1

Bậc 6

8.00

18.720.000

20.217.600

1.497.600

A3 - Nhóm 2

Bậc 1

5.75

13.455.000

14.531.400

1.076.400

A3 - Nhóm 2

Bậc 2

6.11

14.297.000

15.441.192

1.144.192

A3 - Nhóm 2

Bậc 3

6.47

15.139.000

16.350.984

1.211.984

A3 - Nhóm 2

Bậc 4

6.83

15.982.000

17.260.776

1.278.776

A3 - Nhóm 2

Bậc 5

7.19

16.824.000

18.170.568

1.346.568

A3 - Nhóm 2

Bậc 6

7.55

17.667.000

19.080.360

1.413.360

A2 - Nhóm 1

Bậc 1

4.40

10.296.000

11.119.680

823.680

A2 - Nhóm 1

Bậc 2

4.74

11.091.000

11.978.928

887.928

A2 - Nhóm 1

Bậc 3

5.08

11.887.000

12.838.176

951.176

A2 - Nhóm 1

Bậc 4

5.42

12.682.000

13.697.424

1.015.424

A2 - Nhóm 1

Bậc 5

5.76

13.478.000

14.556.672

1.078.672

A2 - Nhóm 1

Bậc 6

6.10

14.274.000

15.415.920

1.141.920

A2 - Nhóm 1

Bậc 7

6.44

15.069.000

16.275.168

1.206.168

A2 - Nhóm 1

Bậc 8

6.78

15.865.000

17.134.416

1.269.416

A2 - Nhóm 2

Bậc 1

4.00

9.360.000

10.108.800

748.800

A2 - Nhóm 2

Bậc 2

4.34

10.155.000

10.968.048

813.048

A2 - Nhóm 2

Bậc 3

4.68

10.951.000

11.827.296

876.296

A2 - Nhóm 2

Bậc 4

5.02

11.746.000

12.686.544

940.544

A2 - Nhóm 2

Bậc 5

5.36

12.542.000

13.545.792

1.003.792

A2 - Nhóm 2

Bậc 6

5.70

13.338.000

14.405.040

1.067.040

A2 - Nhóm 2

Bậc 7

6.04

14.133.000

15.264.288

1.131.288

A2 - Nhóm 2

Bậc 8

6.38

14.929.000

16.123.536

1.194.536

A1

Bậc 1

2.34

5.475.000

5.913.648

438.648

A1

Bậc 2

2.67

6.247.000

6.747.624

500.624

A1

Bậc 3

3.00

7.020.000

7.581.600

561.600

A1

Bậc 4

3.33

7.792.000

8.415.576

623.576

A1

Bậc 5

3.66

8.564.000

9.249.552

685.552

A1

Bậc 6

3.99

9.336.000

10.083.528

747.528

A1

Bậc 7

4.32

10.108.000

10.917.504

809.504

A1

Bậc 8

4.65

10.881.000

11.751.480

870.480

A1

Bậc 9

4.98

11.653.000

12.585.456

932.456

A0

Bậc 1

2.10

4.914.000

5.307.120

393.120

A0

Bậc 2

2.41

5.639.000

6.090.552

451.552

A0

Bậc 3

2.72

6.364.000

6.873.984

509.984

A0

Bậc 4

3.03

7.090.000

7.657.416

567.416

A0

Bậc 5

3.34

7.815.000

8.440.848

625.848

A0

Bậc 6

3.65

8.541.000

9.224.280

683.280

A0

Bậc 7

3.96

9.266.000

10.007.712

741.712

A0

Bậc 8

4.27

9.991.000

10.791.144

800.144

A0

Bậc 9

4.58

10.717.000

11.574.576

857.576

A0

Bậc 10

4.89

11.442.000

12.358.008

916.008

B

Bậc 1

1.86

4.352.000

4.700.592

348.592

B

Bậc 2

2.06

4.820.000

5.206.032

386.032

B

Bậc 3

2.26

5.288.000

5.711.472

423.472

B

Bậc 4

2.46

5.746.000

6.216.912

470.912

B

Bậc 5

2.66

6.224.000

6.722.352

498.352

B

Bậc 6

2.86

6.692.000

7.227.792

535.792

B

Bậc 7

3.06

7.160.000

7.733.232

573.232

B

Bậc 8

3.26

7.628.000

8.238.672

610.672

B

Bậc 9

3.46

8.096.000

8.744.112

648.112

B

Bậc 10

3.66

8.564.000

9.249.552

685.552

B

Bậc 11

3.86

9.032.000

9.754.992

722.992

B

Bậc 12

4.06

9.500.000

10.260.432

760.432

C - Nhóm 1

Bậc 1

1.65

3.861.000

4.169.880

308.880

C - Nhóm 1

Bậc 2

1.83

4.282.000

4.624.776

342.776

C - Nhóm 1

Bậc 3

2.01

4.703.000

5.079.672

376.672

C - Nhóm 1

Bậc 4

2.19

5.124.000

5.535.568

411.568

C - Nhóm 1

Bậc 5

2.37

5.545.000

5.989.464

444.464

C - Nhóm 1

Bậc 6

2.55

5.967.000

6.444.360

477.360

C - Nhóm 1

Bậc 7

2.73

6.388.000

6.899.256

511.256

C - Nhóm 1

Bậc 8

2.91

6.809.000

7.354.152

545.152

C - Nhóm 1

Bậc 9

3.09

7.230.000

7.809.048

579.048

C - Nhóm 1

Bậc 10

3.27

7.651.000

8.263.944

612.944

C - Nhóm 1

Bậc 11

3.45

8.073.000

8.718.840

645.840

C - Nhóm 1

Bậc 12

3.63

8.494.000

9.173.736

679.736

C - Nhóm 2

Bậc 1

1.50

3.510.000

3.790.800

280.800

C - Nhóm 2

Bậc 2

1.68

3.931.000

4.245.696

314.696

C - Nhóm 2

Bậc 3

1.86

4.352.000

4.700.592

348.592

C - Nhóm 2

Bậc 4

2.04

4.773.000

5.155.488

382.488

C - Nhóm 2

Bậc 5

2.22

5.194.000

5.610.384

416.384

C - Nhóm 2

Bậc 6

2.40

5.616.000

6.065.280

449.280

C - Nhóm 2

Bậc 7

2.58

6.037.000

6.520.176

483.176

C - Nhóm 2

Bậc 8

2.76

6.458.000

6.975.072

517.072

C - Nhóm 2

Bậc 9

2.94

6.879.000

7.429.968

550.968

C - Nhóm 2

Bậc 10

3.12

7.300.000

7.884.864

584.864

C - Nhóm 2

Bậc 11

3.30

7.722.000

8.339.760

617.760

C - Nhóm 2

Bậc 12

3.48

8.143.000

8.794.656

651.656

C - Nhóm 3

Bậc 1

1.35

3.159.000

3.411.720

252.720

C - Nhóm 3

Bậc 2

1.53

3.580.000

3.866.616

286.616

C - Nhóm 3

Bậc 3

1.71

4.001.000

4.321.515

320.515

C - Nhóm 3

Bậc 4

1.89

4.422.000

4.776.408

354.408

C - Nhóm 3

Bậc 5

2.07

4.843.000

5.231.304

388.304

C - Nhóm 3

Bậc 6

2.25

5.265.000

5.686.200

421.200

C - Nhóm 3

Bậc 7

2.43

5.686.000

6.141.096

455.096

C - Nhóm 3

Bậc 8

2.61

6.107.000

6.595.992

488.992

C - Nhóm 3

Bậc 9

2.79

6.528.000

7.050.888

522.888

C - Nhóm 3

Bậc 10

2.97

6.949.000

7.505.784

556.784

C - Nhóm 3

Bậc 11

3.15

7.371.000

7.960.680

589.680

C - Nhóm 3

Bậc 12

3.33

7.792.000

8.415.576

623.576

