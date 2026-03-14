Mức lương của Tổng bí thư, Chủ tịch nước dự kiến từ ngày 1/7

Theo thông tin được Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cung cấp tại buổi tiếp xúc cử tri ở tỉnh Lào Cai, mức lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ ngày 1/7/2026.
Hiện nay, lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng. Nếu tăng 8% như đề xuất, mức này sẽ lên mức khoảng 2,5 triệu đồng/tháng.
Lương cơ sở là căn cứ để tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức:
Lương = Lương cơ sở × Hệ số lương (chưa bao gồm các khoản phụ cấp).
Nếu áp dụng mức lương cơ sở mới, toàn bộ bảng lương của cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang sẽ được điều chỉnh tương ứng theo hệ số lương hiện hành, trong đó có các chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.
Lương lãnh đạo cấp cao dự kiến tăng hơn 2 triệu đồng
Theo quy định tại Bảng lương chức vụ lãnh đạo Đảng, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương ban hành kèm theo Quyết định 128 năm 2004, chức danh Tổng bí thư hiện hưởng hệ số lương 13,00.
Nếu áp dụng mức lương cơ sở mới 2,527 triệu đồng/tháng, tiền lương của chức danh này dự kiến tăng từ 30,42 triệu đồng lên khoảng 32,85 triệu đồng mỗi tháng, tức tăng hơn 2,4 triệu đồng.
Tương tự, Chủ tịch nước cũng có hệ số lương 13,00 theo bảng lương chức danh lãnh đạo ban hành kèm Nghị quyết 730/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với mức lương cơ sở mới dự kiến, tiền lương của chức danh này cũng dự kiến tăng từ 30,42 triệu đồng lên khoảng 32,8 triệu đồng mỗi tháng.
Bảng lương lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước dự kiến từ 1/7/2026:
|
Chức danh
|
Hệ số lương
|
Hiện tại
|Dự kiến
từ
1/7/2026
|
Tăng thêm
|Chủ tịch nước
|13,00
|30.420.000
|32.851.000
|2.431.000
|Chủ tịch Quốc hội
|12,50
|29.250
|31.588.000
|2.338.000
|Thủ tướng Chính phủ
|12,50
|29.250.000
|31.588.000
|2.338.000
|Bộ trưởng (bậc 1)
|9,70
|22.698.000
|24.512.000
|1.814.000
|Bộ trưởng (bậc 2)
|10,30
|24.102.000
|26.028.000
|1.926.000
Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ có hệ số lương 12,5. Nếu áp dụng mức lương cơ sở mới, thu nhập của hai chức danh này dự kiến tăng từ 29,2 triệu đồng lên khoảng 31,5 triệu đồng mỗi tháng.
Đối với Bộ trưởng, hệ số lương có hai bậc là 9,70 và 10,30 theo quy định tại bảng lương chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước ban hành kèm Nghị quyết 730/2004.
Theo đó, nếu áp dụng mức lương cơ sở mới, tiền lương của Bộ trưởng dự kiến ở hai mức khoảng 24,5 triệu đồng và 26 triệu đồng mỗi tháng.
Ngoài tiền lương theo hệ số, các chức danh lãnh đạo còn được hưởng thêm một số khoản phụ cấp tùy từng chức danh và lĩnh vực công tác như phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh, phụ cấp chức vụ lãnh đạo hoặc phụ cấp đặc thù theo nghề.
Lương tướng quân đội, công an dự kiến tăng gần 2 triệu đồng
Trong lực lượng quân đội, người mang quân hàm đại tướng là cấp bậc cao nhất trong bảng lương sĩ quan. Với mức lương cơ sở mới, thu nhập của đại tướng dự kiến tăng từ khoảng 24,3 triệu đồng hiện nay lên gần 26,3 triệu đồng mỗi tháng.
Các cấp bậc hàm thấp hơn cũng tăng tương ứng theo hệ số quân hàm. Chẳng hạn, cấp bậc hạ sĩ dự kiến tăng từ khoảng 7,5 triệu đồng lên khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng.
|Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân
|Đại tướng
|10,40
|24.336.000
|26.282.880
|1.946.880
|Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân
|Thượng tướng
|9,80
|22.932.000
|24.766.560
|1.834.560
|Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân
|Trung tướng
|9,20
|21.528.000
|23.250.240
|1.722.240
|Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân
|Thiếu tướng
|8,60
|20.124.000
|21.733.920
|1.609.920
|Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân
|Đại tá
|8,00
|18.720.000
|20.217.600
|1.497.600
|Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân
|Thượng tá
|7,30
|17.082.000
|18.448.560
|1.366.560
|Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân
|Trung tá
|6,60
|15.444.000
|16.679.520
|1.235.520
|Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân
|Thiếu tá
|6,00
|14.040.000
|15.163.200
|1.123.200
|Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân
|Đại úy
|5,40
|12.636.000
|13.646.880
|1.010.880
|Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân
|Thượng úy
|5,00
|11.700.000
|12.636.000
|936.000
|Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân
|Trung úy
|4,60
|10.764.000
|11.625.120
|861.120
|Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân
|Thiếu úy
|4,20
|9.828.000
|10.614.240
|786.240
|Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân
|Thượng sĩ
|3,80
|8.892.000
|9.603.360
|711.360
|Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân
|Trung sĩ
|3,50
|8.190.000
|8.845.200
|655.200
|Cấp bậc hàm sĩ quan quân đội nhân dân
|Hạ sĩ
|3,20
|7.488.000
|8.087.040
|599.040
Đối với công an nhân dân, sau khi điều chỉnh lương cơ sở, lương của cấp bậc hàm đại tướng dự kiến tăng từ 24,3 triệu đồng lên khoảng 26,2 triệu đồng mỗi tháng, tức tăng gần 2 triệu đồng so với hiện nay.
Trong nhóm sĩ quan công an nhân dân, cấp bậc hạ sĩ cũng tăng từ gần 7,5 triệu đồng lên 8 triệu đồng/tháng.
Bảng lương công an dự kiến từ 1/7/2026:
|Đại tướng
|10,4
|24.336.000
|26.282.880
|1.946.880
|Thượng tướng
|9,8
|22.932.000
|24.766.560
|1.843.000
|Trung tướng
|9,2
|21.528.000
|23.250.240
|1.722.240
|Thiếu tướng
|8,6
|20.124.000
|21.733.920
|1.609.920
|Đại tá
|8
|18.720.000
|20.217.600
|1.497.600
|Thượng tá
|7,3
|17.082.000
|18.448.560
|1.366.560
|Trung tá
|6,6
|15.444.000
|16.679.520
|1.235.520
|Thiếu tá
|6
|14.040.000
|15.163.200
|1.123.200
|Đại úy
|5,4
|12.636.000
|13.646.880
|1.010.880
|Thượng úy
|5
|11.700.000
|12.636.000
|936.000
|Trung úy
|4,6
|10.764.000
|11.625.120
|861.120
|Thiếu úy
|4,2
|9.828.000
|10.614.240
|786.240
|Thượng sĩ
|3,8
|8.892.000
|9.603.360
|711.360
|Trung sĩ
|3,5
|8.190.000
|8.845.200
|655.200
|Hạ sĩ
|3,2
|7.488.000
|8.087.040
|599.040
Lương công chức, viên chức cũng được điều chỉnh
Ở khối hành chính, mức lương cao nhất của công chức thuộc nhóm chuyên gia cao cấp dự kiến tăng từ khoảng 23,4 triệu đồng lên khoảng 25,2 triệu đồng mỗi tháng, tăng gần 1,8 triệu đồng.
Ở nhóm thấp hơn, mức lương của một số ngạch như kế toán viên sơ cấp hoặc nhân viên bảo vệ kho dự trữ dự kiến tăng từ khoảng 3,16 triệu đồng lên hơn 3,41 triệu đồng mỗi tháng, tăng khoảng 250.000 đồng so với hiện nay.
Theo quy định hiện hành, bảng lương công chức gồm nhiều ngạch với hệ số khác nhau. Khi lương cơ sở tăng, toàn bộ mức lương của các ngạch công chức cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng theo hệ số đang áp dụng.
Bảng lương công chức dự kiến từ 1/7/2026:
|Chuyên gia cao cấp
|Bậc 1
|8.80
|20.592.000
|22.239.360
|1.647.360
|Chuyên gia cao cấp
|Bậc 2
|9.40
|21.996.000
|23.755.680
|1.759.680
|Chuyên gia cao cấp
|Bậc 3
|10.00
|23.400.000
|25.272.000
|1.872.000
|A3 - Nhóm 1
|Bậc 1
|6.20
|14.508.000
|15.668.640
|1.160.640
|A3 - Nhóm 1
|Bậc 2
|6.56
|15.350.000
|16.578.432
|1.228.432
|A3 - Nhóm 1
|Bậc 3
|6.92
|16.192.000
|17.488.224
|1.296.224
|A3 - Nhóm 1
|Bậc 4
|7.28
|17.035.000
|18.398.016
|1.363.016
|A3 - Nhóm 1
|Bậc 5
|7.64
|17.877.000
|19.307.808
|1.430.808
|A3 - Nhóm 1
|Bậc 6
|8.00
|18.720.000
|20.217.600
|1.497.600
|A3 - Nhóm 2
|Bậc 1
|5.75
|13.455.000
|14.531.400
|1.076.400
|A3 - Nhóm 2
|Bậc 2
|6.11
|14.297.000
|15.441.192
|1.144.192
|A3 - Nhóm 2
|Bậc 3
|6.47
|15.139.000
|16.350.984
|1.211.984
|A3 - Nhóm 2
|Bậc 4
|6.83
|15.982.000
|17.260.776
|1.278.776
|A3 - Nhóm 2
|Bậc 5
|7.19
|16.824.000
|18.170.568
|1.346.568
|A3 - Nhóm 2
|Bậc 6
|7.55
|17.667.000
|19.080.360
|1.413.360
|A2 - Nhóm 1
|Bậc 1
|4.40
|10.296.000
|11.119.680
|823.680
|A2 - Nhóm 1
|Bậc 2
|4.74
|11.091.000
|11.978.928
|887.928
|A2 - Nhóm 1
|Bậc 3
|5.08
|11.887.000
|12.838.176
|951.176
|A2 - Nhóm 1
|Bậc 4
|5.42
|12.682.000
|13.697.424
|1.015.424
|A2 - Nhóm 1
|Bậc 5
|5.76
|13.478.000
|14.556.672
|1.078.672
|A2 - Nhóm 1
|Bậc 6
|6.10
|14.274.000
|15.415.920
|1.141.920
|A2 - Nhóm 1
|Bậc 7
|6.44
|15.069.000
|16.275.168
|1.206.168
|A2 - Nhóm 1
|Bậc 8
|6.78
|15.865.000
|17.134.416
|1.269.416
|A2 - Nhóm 2
|Bậc 1
|4.00
|9.360.000
|10.108.800
|748.800
|A2 - Nhóm 2
|Bậc 2
|4.34
|10.155.000
|10.968.048
|813.048
|A2 - Nhóm 2
|Bậc 3
|4.68
|10.951.000
|11.827.296
|876.296
|A2 - Nhóm 2
|Bậc 4
|5.02
|11.746.000
|12.686.544
|940.544
|A2 - Nhóm 2
|Bậc 5
|5.36
|12.542.000
|13.545.792
|1.003.792
|A2 - Nhóm 2
|Bậc 6
|5.70
|13.338.000
|14.405.040
|1.067.040
|A2 - Nhóm 2
|Bậc 7
|6.04
|14.133.000
|15.264.288
|1.131.288
|A2 - Nhóm 2
|Bậc 8
|6.38
|14.929.000
|16.123.536
|1.194.536
|A1
|Bậc 1
|2.34
|5.475.000
|5.913.648
|438.648
|A1
|Bậc 2
|2.67
|6.247.000
|6.747.624
|500.624
|A1
|Bậc 3
|3.00
|7.020.000
|7.581.600
|561.600
|A1
|Bậc 4
|3.33
|7.792.000
|8.415.576
|623.576
|A1
|Bậc 5
|3.66
|8.564.000
|9.249.552
|685.552
|A1
|Bậc 6
|3.99
|9.336.000
|10.083.528
|747.528
|A1
|Bậc 7
|4.32
|10.108.000
|10.917.504
|809.504
|A1
|Bậc 8
|4.65
|10.881.000
|11.751.480
|870.480
|A1
|Bậc 9
|4.98
|11.653.000
|12.585.456
|932.456
|A0
|Bậc 1
|2.10
|4.914.000
|5.307.120
|393.120
|A0
|Bậc 2
|2.41
|5.639.000
|6.090.552
|451.552
|A0
|Bậc 3
|2.72
|6.364.000
|6.873.984
|509.984
|A0
|Bậc 4
|3.03
|7.090.000
|7.657.416
|567.416
|A0
|Bậc 5
|3.34
|7.815.000
|8.440.848
|625.848
|A0
|Bậc 6
|3.65
|8.541.000
|9.224.280
|683.280
|A0
|Bậc 7
|3.96
|9.266.000
|10.007.712
|741.712
|A0
|Bậc 8
|4.27
|9.991.000
|10.791.144
|800.144
|A0
|Bậc 9
|4.58
|10.717.000
|11.574.576
|857.576
|A0
|Bậc 10
|4.89
|11.442.000
|12.358.008
|916.008
|B
|Bậc 1
|1.86
|4.352.000
|4.700.592
|348.592
|B
|Bậc 2
|2.06
|4.820.000
|5.206.032
|386.032
|B
|Bậc 3
|2.26
|5.288.000
|5.711.472
|423.472
|B
|Bậc 4
|2.46
|5.746.000
|6.216.912
|470.912
|B
|Bậc 5
|2.66
|6.224.000
|6.722.352
|498.352
|B
|Bậc 6
|2.86
|6.692.000
|7.227.792
|535.792
|B
|Bậc 7
|3.06
|7.160.000
|7.733.232
|573.232
|B
|Bậc 8
|3.26
|7.628.000
|8.238.672
|610.672
|B
|Bậc 9
|3.46
|8.096.000
|8.744.112
|648.112
|B
|Bậc 10
|3.66
|8.564.000
|9.249.552
|685.552
|B
|Bậc 11
|3.86
|9.032.000
|9.754.992
|722.992
|B
|Bậc 12
|4.06
|9.500.000
|10.260.432
|760.432
|C - Nhóm 1
|Bậc 1
|1.65
|3.861.000
|4.169.880
|308.880
|C - Nhóm 1
|Bậc 2
|1.83
|4.282.000
|4.624.776
|342.776
|C - Nhóm 1
|Bậc 3
|2.01
|4.703.000
|5.079.672
|376.672
|C - Nhóm 1
|Bậc 4
|2.19
|5.124.000
|5.535.568
|411.568
|C - Nhóm 1
|Bậc 5
|2.37
|5.545.000
|5.989.464
|444.464
|C - Nhóm 1
|Bậc 6
|2.55
|5.967.000
|6.444.360
|477.360
|C - Nhóm 1
|Bậc 7
|2.73
|6.388.000
|6.899.256
|511.256
|C - Nhóm 1
|Bậc 8
|2.91
|6.809.000
|7.354.152
|545.152
|C - Nhóm 1
|Bậc 9
|3.09
|7.230.000
|7.809.048
|579.048
|C - Nhóm 1
|Bậc 10
|3.27
|7.651.000
|8.263.944
|612.944
|C - Nhóm 1
|Bậc 11
|3.45
|8.073.000
|8.718.840
|645.840
|C - Nhóm 1
|Bậc 12
|3.63
|8.494.000
|9.173.736
|679.736
|C - Nhóm 2
|Bậc 1
|1.50
|3.510.000
|3.790.800
|280.800
|C - Nhóm 2
|Bậc 2
|1.68
|3.931.000
|4.245.696
|314.696
|C - Nhóm 2
|Bậc 3
|1.86
|4.352.000
|4.700.592
|348.592
|C - Nhóm 2
|Bậc 4
|2.04
|4.773.000
|5.155.488
|382.488
|C - Nhóm 2
|Bậc 5
|2.22
|5.194.000
|5.610.384
|416.384
|C - Nhóm 2
|Bậc 6
|2.40
|5.616.000
|6.065.280
|449.280
|C - Nhóm 2
|Bậc 7
|2.58
|6.037.000
|6.520.176
|483.176
|C - Nhóm 2
|Bậc 8
|2.76
|6.458.000
|6.975.072
|517.072
|C - Nhóm 2
|Bậc 9
|2.94
|6.879.000
|7.429.968
|550.968
|C - Nhóm 2
|Bậc 10
|3.12
|7.300.000
|7.884.864
|584.864
|C - Nhóm 2
|Bậc 11
|3.30
|7.722.000
|8.339.760
|617.760
|C - Nhóm 2
|Bậc 12
|3.48
|8.143.000
|8.794.656
|651.656
|C - Nhóm 3
|Bậc 1
|1.35
|3.159.000
|3.411.720
|252.720
|C - Nhóm 3
|Bậc 2
|1.53
|3.580.000
|3.866.616
|286.616
|C - Nhóm 3
|Bậc 3
|1.71
|4.001.000
|4.321.515
|320.515
|C - Nhóm 3
|Bậc 4
|1.89
|4.422.000
|4.776.408
|354.408
|C - Nhóm 3
|Bậc 5
|2.07
|4.843.000
|5.231.304
|388.304
|C - Nhóm 3
|Bậc 6
|2.25
|5.265.000
|5.686.200
|421.200
|C - Nhóm 3
|Bậc 7
|2.43
|5.686.000
|6.141.096
|455.096
|C - Nhóm 3
|Bậc 8
|2.61
|6.107.000
|6.595.992
|488.992
|C - Nhóm 3
|Bậc 9
|2.79
|6.528.000
|7.050.888
|522.888
|C - Nhóm 3
|Bậc 10
|2.97
|6.949.000
|7.505.784
|556.784
|C - Nhóm 3
|Bậc 11
|3.15
|7.371.000
|7.960.680
|589.680
|C - Nhóm 3
|Bậc 12
|3.33
|7.792.000
|8.415.576
|623.576