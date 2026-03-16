Tổng bí thư Tô Lâm tiếp 3 Bộ trưởng Trung Quốc, thúc đẩy cơ chế đối thoại chiến lược 3+3

Chiều 16/3, Tổng bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân và Bộ trưởng Công an Vương Tiểu Hồng nhân dịp hai nước tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam – Trung Quốc.

Tại buổi tiếp, Tổng bí thư Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi và chúc tốt đẹp tới Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng bí thư cảm ơn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã thể hiện sự ủng hộ đối với Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời chúc mừng những thành tựu phát triển của Trung Quốc và thành công của Kỳ họp thứ tư Lưỡng hội khóa XIV Trung Quốc.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp Bộ trưởng các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng và Công an Trung Quốc. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư đánh giá cao việc 3 bộ trưởng Trung Quốc lần đầu cùng sang thăm Việt Nam và 2 nước tổ chức Đối thoại chiến lược 3+3 lần thứ nhất. Theo Tổng bí thư, cơ chế này góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường gắn kết chiến lược và thúc đẩy quan hệ Việt – Trung phát triển ổn định, đồng thời thể hiện trách nhiệm của hai nước đối với hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Ba bộ trưởng Trung Quốc chuyển lời thăm hỏi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới Tổng bí thư Tô Lâm; chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng và Bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa XVI, đồng thời chúc mừng Tổng bí thư Tô Lâm tái cử Tổng bí thư. Phía Trung Quốc bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV và đạt nhiều thành tựu phát triển mới.

Đoàn đại biểu Trung Quốc tham dự buổi tiếp. Ảnh: TTXVN.

Chia sẻ về định hướng chiến lược của Việt Nam sau Đại hội XIV, Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và chính sách quốc phòng "4 không", quan điểm nhất quán về tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, các tranh chấp, bất đồng cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Tổng bí thư khẳng định phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và lựa chọn chiến lược trong đường lối đối ngoại của Việt Nam. Hai bên đã xác lập hệ thống khuôn khổ và định hướng hợp tác toàn diện, tạo nền tảng chính trị để quan hệ Việt – Trung không ngừng phát triển.

Về phương hướng thời gian tới, Tổng bí thư đề nghị hai bên tiếp tục nâng tầm gắn kết chiến lược, để hợp tác Việt - Trung đạt nhiều kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho hai dân tộc. Tổng bí thư cũng bày tỏ sẵn sàng duy trì trao đổi chặt chẽ với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhằm duy trì trao đổi chặt chẽ, tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp, định hướng ngay từ đầu nhiệm kỳ cho sự phát triển tích cực của quan hệ Việt - Trung.

Tổng bí thư đề nghị các ngành Ngoại giao, Quốc phòng, Công an hai nước tiên phong triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao, xây dựng cơ chế Đối thoại chiến lược 3+3 thành mô hình hợp tác tiêu biểu. Trong đó, Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp thúc đẩy các hoạt động trao đổi cấp cao, tăng cường hợp tác thực chất, nhất là trong lĩnh vực đường sắt, tạo thuận lợi cho thương mại và giao lưu nhân dân.

Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục triển khai tốt các cơ chế giao lưu, hợp tác hiệu quả hiện có, đồng thời nỗ lực tạo đột phá trong các lĩnh vực hợp tác, xứng tầm mức gắn kết, tin cậy chiến lược giữa hai nước.

Bộ Công an hai nước chú trọng định hướng thực thi pháp luật giữa hai nước, tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm, chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ an ninh chính trị.

Tổng bí thư Tô Lâm cũng đề nghị hai bên kiểm soát và xử lý tốt bất đồng trên biển theo nhận thức chung cấp cao; kiên trì giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982, góp phần củng cố lòng tin, duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực.

Ba bộ trưởng Trung Quốc bày tỏ nhất trí với các định hướng của Tổng bí thư Tô Lâm, cho biết Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng.

Phía Trung Quốc khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam, bám sát nhận thức chung cấp cao, tăng cường chia sẻ lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng, quản lý đất nước; làm sâu sắc hợp tác quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật, phòng, chống tội phạm, diễn tập chung; nâng tầm hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là về thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

Đồng thời, củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước thông qua đẩy mạnh hợp tác du lịch, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân; hai bên kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, phù hợp với tầm mức mới của quan hệ hai nước, nhận thức chung cấp cao và luật pháp quốc tế.