Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp: Nhiều địa phương có 100% cử tri đi bầu

Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thông tin về tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sáng 15/3 tại nhiều điểm bầu cử.

Sáng 15/3, khoảng 79 triệu cử tri cả nước chính thức đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, cũng là dịp để cử tri cả nước phát huy quyền làm chủ, trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong các cơ quan quyền lực Nhà nước.

Cử tri Phạm Thị Khánh, Tổ dân phố số 4 bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3 xã Bình Minh, TP Hà Nội sáng 15/3. Ảnh: Xuân Lực

Sáng 15/3, ghi nhận của PV VietTimes, không khí tại các điểm bỏ phiếu trên cả nước diễn ra trong tinh thần phấn khởi và trách nhiệm.

Cập nhật đến 9h cùng ngày, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết theo báo nhanh của các địa phương gửi về Hội đồng Bầu cử Quốc gia, trong sáng nay, cử tri rất phấn khởi, hào hứng tham gia bầu cử ngay từ lúc khai mạc. Đến nay, tỷ lệ cử tri đi bầu cử có tiến triển rất tốt.

Tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn, cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã tập trung từ rất sớm. Điều đó khẳng định, hôm nay thực sự là Ngày hội non sông của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Về tiến độ cử tri đi bầu, bà Tạ Thị Yên cho biết đến 9h cùng ngày, tỷ lệ cử tri đi bầu các xã ở: Hà Tĩnh là 41,2%; Vĩnh Long 28,7%; Cà Mau 26,1%; Tây Ninh 22,4%. Một số xã khác trên địa bàn cả nước như: Đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có 100% cử tri đi bầu; xã Phú Thuận (Đà Nẵng) đạt 55,1%; xã An Lạc (Bắc Ninh) đạt 70,9%; xã Long Quảng (Huế) đạt 77,3%...

Tính đến 11h20 ngày 15/3, theo số liệu cập nhật của Hội đồng Bầu cử quốc gia, cả nước có 31 tỉnh, có trên 50% cử tri đi bầu. Trong đó, Hà Tĩnh có tỷ lệ đi bầu cao nhất - đạt 91,6%.

6 tỉnh, thành có tỷ lệ đi bầu đạt trên 80%, gồm: Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, TP Huế.

Cũng theo thống kê, 11 tỉnh, thành có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 70%; 10 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 60%; 3 tỉnh có tỷ lệ đi bầu đạt trên 50% và 3 tỉnh, thành phố có tỷ lệ đi bầu đạt dưới 50%.

Cử tri lựa chọn đại biểu mình tin tưởng.

Đầu giờ chiều 15/3, bà Tạ Thị Yên, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết đến 14h15 ngày 15/3, theo tổng hợp nhanh báo cáo từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, có 61 triệu 760 nghìn cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt 80,6% tổng số cử tri.

Nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đặc biệt là một số tỉnh miền núi phía Bắc như: Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, cùng một số địa phương khác như Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Nghệ An, Thái Nguyên đạt trên 90% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Đáng chú ý, đã có 380 xã, phường và khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 100%. Đặc biệt là ở các khu vực lực lượng vũ trang và những địa phương vùng cao.

Tại Hà Nội

Từ 7h sáng, nhiều người dân Thủ đô đã có mặt tại điểm bầu cử, mang theo thẻ cử tri, xếp hàng trật tự để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Các tuyến đường dẫn vào điểm bỏ phiếu rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu, tạo nên bầu không khí như ngày hội.

Các điểm bầu cử rực rỡ cờ hoa chào đón gần 79 triệu cử tri.

Người già, thanh niên, phụ nữ đều nở nụ cười khi cầm lá phiếu trên tay, thể hiện niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu sẽ đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Tổ bầu cử làm việc nghiêm túc, hướng dẫn tận tình, đảm bảo quy trình bỏ phiếu diễn ra đúng luật và thuận lợi.

"Tôi rất phấn khởi và tự hào. Đây là ngày hội lớn của toàn dân, mỗi lá phiếu đều mang ý nghĩa quan trọng. Tôi tin rằng việc lựa chọn đúng đại biểu sẽ góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn", cư tri Phạm Thị Khánh, Tổ dân phố số 4, xã Bình Minh, TP Hà Nội chia sẻ sau khi bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3 xã Bình Minh sáng 15/3.

Người dân phấn khởi mang theo thẻ cử tri đến điểm bỏ phiếu.

Có thể nói, đây là một ngày hội dân chủ, nơi mỗi lá phiếu đều mang ý nghĩa góp phần xây dựng đất nước, củng cố niềm tin vào sự phát triển chung của xã hội.

Theo Hội đồng bầu cử Quốc gia, để thuận tiện cho cử tri trong quá trình bỏ phiếu, căn cứ quy định của pháp luật về bầu cử (bao gồm các nội dung hướng dẫn về thể lệ bầu cử của Hội đồng bầu cử quốc gia tại kỳ bầu cử trước đây) và tình hình cụ thể tại địa phương, Ủy ban bầu cử cấp tỉnh chủ động biên soạn thể lệ bầu cử để gửi các Tổ bầu cử niêm yết tại phòng bỏ phiếu.

Khi tới khu vực bầu cử, cử tri sẽ tổ bầu cử được kiểm tra danh sách, xác nhận thông tin cá nhân và nhận phiếu bầu cử.

Sau khi nhận phiếu, cử tri sẽ xem bảng niêm yết danh sách các ứng viên ứng cử...

Danh sách người ứng cử sẽ có thông tin để cử tri lựa chọn đại biểu.

Mỗi cử tri có quyền bỏ 01 phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ 01 phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân mà mình được tham gia bầu cử. Ảnh: Xuân Lực

Hòm phiếu sẽ được gắn băng niêm yết.

Cử tri tự tay bỏ phiểu bầu đại biểu mình tin tưởng.

Ông Trần Kim Đậu cùng vợ mình là bà Nguyễn Thị Oanh (80 tuổi) là khách mời đến dự buổi khai mạc bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 5, phường Phúc Lợi, TP Hà Nội, từ lúc 6h sáng. Ảnh: V.L.

Cụ Trần Kim Đậu, cựu chiến binh với 60 năm tuổi Đảng, cho biết dù đã chứng kiến đất nước đi qua nhiều giai đoạn từ khó khăn đến đổi mới, phát triển, nhưng cảm xúc cầm lá phiếu đi bầu cử của ông vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Ảnh: V.L.

Tại phường Xuân Phương, Hà Nội, người dân xem danh sách ứng cử viên được niêm yết tại khu vực bỏ phiếu số 8 trước khi bầu cử. Ảnh: Quỳnh An.

Các cử tri tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội háo hức bỏ lá phiếu, tham gia Ngày hội bầu cử trong không khí phấn khởi và trang nghiêm. Ảnh: V.Đ.

Cầm trên tay lá phiếu, ông Nguyễn Quang Hùng (68 tuổi, tổ dân phố 7, phường Từ Liêm) cẩn thận đọc kỹ thông tin từng ứng cử viên trước khi đưa ra lựa chọn.

Cử tri Nguyễn Quang Hùng đọc kỹ thông tin từng ứng cử viên trước khi đưa ra lựa chọn. Ảnh: Quỳnh An

Ông Hùng cho biết ông xem kỹ nơi công tác, năm sinh, quá trình công tác cũng như những thành tích của từng ứng cử viên. Tôi mong các đại biểu trúng cử sẽ thực sự lắng nghe tiếng nói của nhân dân, đặt quyền lợi của người dân lên hàng đầu.

Bà Đỗ Thị Lẫm đọc kỹ biếu bầu trước khi đưa ra lựa chọn.

Chung niềm vui trong ngày bầu cử, bà Đỗ Thị Lẫm (70 tuổi, tổ dân phố 7, phường Từ Liêm, Hà Nội) cho biết đã dậy từ sớm đến điểm bỏ phiếu để lựa chọn những đại biểu có đức, có tài, mong muốn các đại biểu trúng cử tận tâm phục vụ nhân dân.

Tại khu vực bỏ phiếu số 05 và số 06, xã Kiều Phú, TP Hà Nội, nhiều cử tri đội mưa đến điểm bầu cử từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Chủ tịch UBND xã Kiều Phú, TP Hà Nội Phùng Duy Diễn tận tình hỗ trợ cử tri cao tuổi di chuyển vào khu vực bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử số 05 và số 06.

Tại các khu vực bầu cử, cử tri là người cao tuổi, gặp kho khăn trong việc di chuyển được thành viên các tổ bầu cử hỗ trợ di chuyển, tại các điểm bầu cử đều có cán bộ y tế túc trực sẵn sàng xử lý trường hợp gặp vấn đề sức khỏe.

Cử tri cao tuổi được cán bộ tổ bầu cử hỗ trợ di chuyển vào khu vực bỏ phiếu

Cán bộ tổ bầu cử giúp cụ bà di chuyển sau khi bỏ phiếu

Tại các tổ bầu cử luôn có cán bộ túc trực sẵn sàng hỗ trợ cử tri.

Hơn 2,1 triệu cử tri Đà Nẵng đi bầu cử



Sáng 15/3, hơn 2,1 triệu cử tri Đà Nẵng đã đến 1.784 khu vực bỏ phiếu để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Trong lần bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XVI, TP Đà Nẵng có 5 đơn vị bầu cử, với 24 ứng cử viên đại biểu Quốc hội để bầu chọn ra 14 đại biểu. Đối với bầu cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa XI có 23 đơn vị bầu cử để chọn ra 76 đại biểu.

Người dân xã A Vương, TP Đà Nẵng đi bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 16 - Thôn Bh'lóoc

Ủy ban bầu cử xã đã triển khai công tác chuẩn bị, đảm bảo an toàn và tiến hành tổ chức khai mạc đúng thời gian quy định.

Xã biên giới A Vương có 16 điểm bầu cử, với 3.550 cử tri (nam 1.770, nữ 1.780) đi bỏ phiếu. Ủy ban bầu cử xã đã triển khai công tác chuẩn bị, đảm bảo an toàn và tiến hành tổ chức khai mạc đúng thời gian quy định.

Người dân đến điểm bỏ phiếu từ rất sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Cử tri xem thông tin ứng viên để lựa chọn người đủ đức tài trước khi bỏ phiếu.

Cử tri Hồ Thị Lúi (106 tuổi) bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 7, thôn Trà Dơn, xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng

Cử tri địu con đi bỏ phiếu lựa chọn đại biểu

Cử tri trẻ Bùi Thị Thúy Vi (19 tuổi), dân tộc Cơ Tu, háo hức lần đầu tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 25, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng.

Cử tri có mặt rất sớm tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Hoà Xuân, TP Đà Nẵng.

Điểm bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo, an toàn và trang trọng.

Cử tri xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng trong ngày hội toàn dân.

Hàng triệu cử tri TP.HCM đi bầu cử

Với gần 9,7 triệu cử tri, TP HCM là địa phương có đông cử tri nhất cả nước. Thành phố có 13 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 42 đơn vị bầu cử HĐND các cấp.

Đúng 7 giờ sáng, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các lãnh đạo địa phương bỏ những lá phiếu bầu đầu tiên.

Ông Võ Văn Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP.HCM thực hiện bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử số 26, phường Phú An, TP.HCM

Ghi nhận của VietTimes, không khí bầu cử diễn ra sáng nay trang nghiêm và phấn khởi trên toàn thành phố, từ khu vực trung tâm đến vùng ven, kể cả các ấp đảo xa.

Cử tri TP HCM tìm hiểu thông tin về người ứng cử trước khi thực hiện quyền bầu cử tại điểm bầu cử số 26, phường Phú An, TP.HCM.

Kỳ này, TP.HCM bầu 38 đại biểu Quốc hội từ 64 ứng cử viên – con số cao nhất cả nước và tăng 8 đại biểu so với nhiệm kỳ trước, trong đó có 24 ứng cử viên trình độ tiến sĩ. Với HĐND TP, cử tri sẽ chọn 125 đại biểu từ 208 ứng cử viên. Ở cấp xã, phường và đặc khu, thành phố có 1.306 đơn vị bầu cử để bầu 4.236 đại biểu.

Ngay từ đầu giờ sáng, đông đảo cử tri phường Phú An (TP.HCM) đã có mặt tại điểm bầu cử số 26 để thực hiện quyền bầu cử.

Người dân trật tự xếp hàng vào bỏ phiếu, gửi gắm niềm tin trong kỳ bầu cử đầu tiên sau khi sáp nhập.

Ông Nguyễn Kỳ, 92 tuổi, thuộc tổ bầu cử số 8 , phường Bình Trưng, TPHCM là công dân cao tuổi thực hiện bỏ phiếu tại nhà.

Thể lệ bầu cử

Theo Hội đồng bầu cử Quốc gia, thể lệ bầu cử có thể gồm một số nội dung cơ bản như sau:

1. Nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu:

- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 07 giờ sáng đến 07 giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 05 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 09 giờ tối cùng ngày;

- Khi bầu cử, cử tri phải xuất trình Thẻ cử tri;

- Mỗi cử tri có quyền bỏ 01 phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ 01 phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân mà mình được tham gia bầu cử;

- Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay. Trường hợp cử tri không thể tự viết phiếu bầu thì nhờ người khác viết phiếu hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Người khuyết tật không thể tự mình bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu;

- Cử tri không bầu cho ai trong phiếu bầu thì gạch giữa cả dòng chữ họ và tên của người mà mình không bầu (gạch đè lên dòng chữ họ và tên người ứng cử); không khoanh tròn; không được đánh dấu trên phiếu bầu; không được viết thêm, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu; không để số người được bầu nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử hoặc gạch xóa hết tên những người ứng cử trong phiếu bầu;

- Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử. Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác;

- Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào mặt trước, phía trên, góc trái của Thẻ cử tri. Thẻ cử tri chỉ có giá trị cho 01 lần bỏ phiếu.

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra;

- Phiếu không có dấu của Tổ bầu cử;

- Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số ượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử;

- Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử;

- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử hoặc phiếu có ghi thêm nội dung khác.