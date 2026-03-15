33 bác sĩ, cán bộ ngành y ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Trong danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đã được công bố, có 33 cán bộ ngành y tế.

Các ứng viên đến từ Bộ Y tế, Sở Y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật, trung tâm y tế, trạm y tế, các bệnh viện công lập và tư nhân, cũng như các trường đại học, cao đẳng y dược.

Sự góp mặt của đội ngũ nhân lực y tế trong danh sách ứng cử cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của y tế trong các chính sách phát triển kinh tế xã hội.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, ứng viên ĐBQH khoá XVI

Trong số các ứng viên, có nhiều cán bộ giữ vị trí quản lý quan trọng trong hệ thống y tế. Tiêu biểu là bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế, ĐBQH khoá XV; bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; ông Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa; bà Dương Thị Như Ngọc, Phó Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long.

Ở khối bệnh viện và đơn vị chuyên môn, nhiều lãnh đạo cơ sở khám, chữa bệnh cũng có mặt trong danh sách, như ông Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế; bà Đặng Thùy Trang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau; ông Võ Giáp Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

Trong đó, đáng chú ý khi có đại diện của y tế tư nhân cũng tham gia ứng cử như TS Phạm Thu Xanh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng Kênh, Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng.

Một số cán bộ lãnh đạo khác đến từ các đơn vị dự phòng và y tế cơ sở như bà Hoàng Thị Minh Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên; bà H’Bê Niê, Trưởng phòng Dân số, Sở Y tế Đắk Lắk.

Sự góp mặt của các nhà khoa học, giảng viên y khoa

Khối đào tạo và nghiên cứu y học cũng có nhiều đại diện trong danh sách ứng cử. Họ đều là những người đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, ứng viên ĐBQH khoá XVI. Ảnh: Tienphong

Điển hình là PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, là Đại biểu Quốc hội 2 khoá liên tiếp, khóa XIV và khóa XV; GS.TS Trần Diệp Tuấn, Đại học Y Dược TP.HCM; PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM.

Bên cạnh đó là TS Nguyễn Thị Thu Dung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình; TS Phạm Kiều Anh Thơ, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ; bà Huỳnh Thị Hồng Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Y Dược thuộc Trường Đại học Trà Vinh.

Sự tham gia của các nhà khoa học, giảng viên và cán bộ đào tạo được đánh giá là góp phần phản ánh tiếng nói của lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo nhân lực y tế trong cơ cấu ứng cử đại biểu Quốc hội.

GS.TS Trần Diệp Tuấn, ứng viên ĐBQH khoá XVI. Ảnh: UMP

Nhiều bác sĩ tuyến cơ sở, cán bộ y tế trẻ

Trong số các ứng viên còn có nhiều bác sĩ đang trực tiếp làm việc tại các bệnh viện và trung tâm y tế địa phương. Đây là lực lượng gắn bó trực tiếp với công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân.

Có thể kể đến bác sĩ Nguyễn Mạnh Chung, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình; bác sĩ Nông Thị Thương, khoa Tâm thần Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; bác sĩ Hồ Hải Vân, khoa Nội Thần kinh Bệnh viện Đa khoa An Giang.

Một số cán bộ y tế tuyến cơ sở như bà Lò Thị Đan, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nga My, Nghệ An; bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng khoa Nội Nhi Nhiễm Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil; bác sĩ Kơ Să K’ Xuân, phụ trách khoa Nội Nhi Truyền nhiễm Trung tâm Y tế khu vực Lạc Dương cũng có mặt trong danh sách.

Ngoài ra còn có các bác sĩ trẻ đang công tác tại các khoa chuyên môn như bác sĩ Nguyễn Hoàng Nam, Bệnh viện Đồng Hỷ, Thái Nguyên; bác sĩ Huỳnh Kim Minh Tâm, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang; bác sĩ Nguyễn Bá Mạnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Việc nhiều bác sĩ, nhà khoa học và nhà quản lý y tế tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường tiếng nói chuyên môn trong quá trình xây dựng chính sách y tế, đặc biệt trong bối cảnh ngành y tế đang đứng trước nhiều thách thức như già hóa dân số, gánh nặng bệnh không lây nhiễm và yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe.