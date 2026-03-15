33 bác sĩ, cán bộ ngành y ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Trong danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đã được công bố, có 33 cán bộ ngành y tế.
Các ứng viên đến từ Bộ Y tế, Sở Y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật, trung tâm y tế, trạm y tế, các bệnh viện công lập và tư nhân, cũng như các trường đại học, cao đẳng y dược.
Sự góp mặt của đội ngũ nhân lực y tế trong danh sách ứng cử cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của y tế trong các chính sách phát triển kinh tế xã hội.
Trong số các ứng viên, có nhiều cán bộ giữ vị trí quản lý quan trọng trong hệ thống y tế. Tiêu biểu là bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế, ĐBQH khoá XV; bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; ông Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa; bà Dương Thị Như Ngọc, Phó Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long.
Ở khối bệnh viện và đơn vị chuyên môn, nhiều lãnh đạo cơ sở khám, chữa bệnh cũng có mặt trong danh sách, như ông Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế; bà Đặng Thùy Trang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau; ông Võ Giáp Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.
Trong đó, đáng chú ý khi có đại diện của y tế tư nhân cũng tham gia ứng cử như TS Phạm Thu Xanh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng Kênh, Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng.
Một số cán bộ lãnh đạo khác đến từ các đơn vị dự phòng và y tế cơ sở như bà Hoàng Thị Minh Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên; bà H’Bê Niê, Trưởng phòng Dân số, Sở Y tế Đắk Lắk.
Sự góp mặt của các nhà khoa học, giảng viên y khoa
Khối đào tạo và nghiên cứu y học cũng có nhiều đại diện trong danh sách ứng cử. Họ đều là những người đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
Điển hình là PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, là Đại biểu Quốc hội 2 khoá liên tiếp, khóa XIV và khóa XV; GS.TS Trần Diệp Tuấn, Đại học Y Dược TP.HCM; PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM.
Bên cạnh đó là TS Nguyễn Thị Thu Dung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình; TS Phạm Kiều Anh Thơ, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ; bà Huỳnh Thị Hồng Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Y Dược thuộc Trường Đại học Trà Vinh.
Sự tham gia của các nhà khoa học, giảng viên và cán bộ đào tạo được đánh giá là góp phần phản ánh tiếng nói của lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo nhân lực y tế trong cơ cấu ứng cử đại biểu Quốc hội.
Nhiều bác sĩ tuyến cơ sở, cán bộ y tế trẻ
Trong số các ứng viên còn có nhiều bác sĩ đang trực tiếp làm việc tại các bệnh viện và trung tâm y tế địa phương. Đây là lực lượng gắn bó trực tiếp với công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân.
Có thể kể đến bác sĩ Nguyễn Mạnh Chung, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình; bác sĩ Nông Thị Thương, khoa Tâm thần Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; bác sĩ Hồ Hải Vân, khoa Nội Thần kinh Bệnh viện Đa khoa An Giang.
Một số cán bộ y tế tuyến cơ sở như bà Lò Thị Đan, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nga My, Nghệ An; bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng khoa Nội Nhi Nhiễm Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil; bác sĩ Kơ Să K’ Xuân, phụ trách khoa Nội Nhi Truyền nhiễm Trung tâm Y tế khu vực Lạc Dương cũng có mặt trong danh sách.
Ngoài ra còn có các bác sĩ trẻ đang công tác tại các khoa chuyên môn như bác sĩ Nguyễn Hoàng Nam, Bệnh viện Đồng Hỷ, Thái Nguyên; bác sĩ Huỳnh Kim Minh Tâm, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang; bác sĩ Nguyễn Bá Mạnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.
Việc nhiều bác sĩ, nhà khoa học và nhà quản lý y tế tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường tiếng nói chuyên môn trong quá trình xây dựng chính sách y tế, đặc biệt trong bối cảnh ngành y tế đang đứng trước nhiều thách thức như già hóa dân số, gánh nặng bệnh không lây nhiễm và yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Danh sách những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI đang công tác trong lĩnh vực y tế, y dược
Cán bộ, lãnh đạo, công chức làm việc tại Bộ Y tế; Sở Y tế; trung tâm y tế; trạm y tế các địa phương ứng cử ĐBQH khóa XVI gồm:
1. Võ Giáp Hùng (1969), Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp.
2. BS Nguyễn Mạnh Chung (1993), Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.
3. BS Nguyễn Hồng Việt (1977), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.
4. BS Nguyễn Thị Phương (1988), Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.
5. Lê Thị Hoài Chung (1973), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An.
6. BS Nguyễn Thị Thanh Hương (1986), Bí thư Chi bộ Nội Y học cổ truyền, Trưởng khoa Nội Nhi Nhiễm, Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng.
7. BS Kơ Să K' Xuân (1989), Phó Bí thư Chi bộ Khoa điều trị, phụ trách Khoa Nội Nhi Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế khu vực Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
8. Nguyễn Thanh Ngân (1984), Phó Bí thư Chi bộ IX, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.
9. Lò Thị Đan (1990), Phó Trạm trưởng Trạm y tế xã Nga My, tỉnh Nghệ An.
10. BS Nguyễn Công Hoàng (1974), Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
11. BS Nông Thị Thương (1992), Bác sĩ khoa Tâm thần, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
12. BS Nguyễn Hoàng Nam (1989), Ủy viên Ban chấp hành Chi bộ Ngoại Sản Kiểm soát nhiễm khuẩn, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bệnh viện Đồng Hỷ, phụ trách khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
13. Hoàng Thị Minh Toàn (1978), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên.
14. Dương Thị Như Ngọc (1980), Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long.
15. Lữ Thị Lượng (1986), Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
16. Lê Văn Cường (1978), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.
Cán bộ, giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng ứng cử ĐBQH khóa XVI gồm:
1. PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu (1972), Phó Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Phó trưởng Bộ môn Tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Chủ tịch Phân hội Tim bẩm sinh Việt Nam, Hội Tim mạch học Việt Nam.
2. TS Nguyễn Thị Thu Dung (1969), Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình, Phó Chủ tịch Hội Y tế công cộng Việt Nam, Chủ tịch Hội Y tế công cộng tỉnh Hưng Yên, Phó Chủ tịch Hội Y học giấc ngủ Việt Nam, Chủ tịch Hội Y học giấc ngủ Hưng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.
3. PGS.TS Nguyễn Vũ Trung (1972), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xuân Hòa, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM.
4. GS.TS Trần Diệp Tuấn (1967), Bí thư Đảng ủy Đại học Y Dược TP.HCM, Bí thư Đảng ủy Trường Y, giảng viên Bộ môn Nhi, Trường Y Đại học Y Dược TP.HCM.
5. ThS Trần Thị Thanh Huyền (1988), Đảng ủy viên, Trưởng khoa Vi sinh Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.
6. TS Phạm Thu Xanh (1965), Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng điều hành hệ thống bệnh viện và phòng khám Tổng công ty Hàng Kênh, Bí thư Đảng bộ bộ phận Bệnh viện, Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng.
7. BS Nguyễn Bá Mạnh (1985), Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng khoa Ngoại Ung bướu và Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, cơ sở An Đồng.
8. TS Phạm Kiều Anh Thơ (1987), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường, Trưởng phòng Đào tạo đại học, Giảng viên Bộ môn Sinh lý, Khoa Y Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
9. BS Huỳnh Thanh Trúc (1979), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Khám bệnh Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ.
10. BS Nguyễn Thị Hoài Phương (1979), Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Xuân, thành phố Huế.
11. PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân (1982), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND thành phố Huế, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế.
12. BS Hồ Hải Vân (1991), Bác sĩ Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa An Giang.
13. BS Huỳnh Kim Minh Tâm (1984), Đảng ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.
14. Đào Hồng Lan (1971), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Y tế.
15. ThS Đặng Thùy Trang (1977), Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.
16. BS H’Bê Niê (1976), Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở, Trưởng phòng Dân số, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.
17. Huỳnh Thị Hồng Thu (1987), Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Y Dược thuộc Trường Đại học Trà Vinh, kiêm Phó Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh.