Bao giờ công bố kết quả bầu cử Quốc hội khóa XVI?

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết chỉ vài ngày tới sẽ có kết quả của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/2, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết tính đến 16h đã có hơn 71 triệu cử tri cả nước đã tham gia bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỉ lệ hơn 93%.

5/34 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu tiệm cận 100%, gồm: Tuyên Quang (99,86%), Lào Cai (99,81%), Lạng Sơn (99,30%), Điện Biên (99,23%) và Lai Châu (99,20%).

18/34 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%, trong đó có Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Sơn La, Huế, Vĩnh Long, Cà Mau, Đắk Lắk, Quảng Trị, Cần Thơ, Nghệ An, Gia Lai, Phú Thọ, Ninh Bình, Quảng Ngãi và Thanh Hóa.

Có 9 địa phương đạt tỷ lệ cử tri đi bầu từ trên 90% đến dưới 95%, gồm Hải Phòng, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Lâm Đồng, An Giang, Bắc Ninh, Đồng Nai, Hưng Yên và Hà Nội.

Hai địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 90%, trong đó có Tây Ninh (89,95%).

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, dù thời gian tổ chức không dài và số lượng cử tri trên cả nước rất lớn, tiến độ bầu cử vẫn diễn ra tích cực với không khí sôi nổi, hào hứng tại nhiều khu vực bỏ phiếu.

Nhiều khu vực đã ghi nhận 100% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu. Tuy vậy, Hội đồng Bầu cử quốc gia yêu cầu các tổ bầu cử tiếp tục hoạt động đến hết thời gian theo quy định, đồng thời chuẩn bị hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri vãng lai.

Đối với những cử tri cao tuổi, sức khỏe yếu, nhiều địa phương cũng chủ động mang hòm phiếu phụ đến tận nơi để tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền bầu cử của mình.

Theo tổng hợp từ các địa phương, cuộc bầu cử năm nay không có phát sinh cần phải xử lý và phải xin ý kiến của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Phó chủ tịch Quốc hội cũng cho biết đến thời điểm hiện tại có 5.261 tin bài đưa tin về bầu cử của các cơ quan báo chí trong nước, chưa tính của nước ngoài. Đặc biệt, các cơ quan truyền thông nước ngoài cũng rất quan tâm tới sự kiện chính trị quan trọng này của Việt Nam.

"Đến thời điểm này, chúng tôi khẳng định cuộc bầu cử đã rất thành công với kết quả tích cực. Đặc biệt, dù các tỉnh có điều kiện đi lại còn khó khăn, công tác thông tin liên lạc vẫn được duy trì tốt và tỉ lệ cử tri đi bầu rất cao", bà Thanh nói.

Theo bà Thanh, chỉ trong vài ngày tới sẽ có kết quả của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Dự kiến ngày 22/3 có thể công bố kết quả của cuộc bầu cử và họp báo công khai với nhân dân cả nước về kết quả lựa chọn đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp để chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI vào đầu tháng 4.