Chủ tịch Arobid Trần Văn Chín: Dữ liệu và AI kết nối đối tác, mở lối thương mại số

Xây dựng hạ tầng xúc tiến thương mại trên môi trường số, Arobid đang theo đuổi cách tiếp cận mới: khai thác dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để kết nối doanh nghiệp với đúng đối tác, đúng nhu cầu thị trường trong hệ sinh thái thương mại toàn cầu.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ Arobid.

Trao đổi với VietTimes, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ Arobid Trần Văn Chín chia sẻ về cách doanh nghiệp này tìm lối đi riêng giữa các nền tảng B2B toàn cầu, về vai trò của AI trong việc tìm đúng người mua, cũng như cơ hội để các nền tảng B2B trở thành một hạ tầng quan trọng của kinh tế số Việt Nam.

Dùng AI tìm đúng người mua

- Ông từng mô tả Arobid là một hạ tầng xúc tiến thương mại trên môi trường số. Nếu đặt cạnh hội chợ truyền thống và các nền tảng B2B hiện nay, đâu là khác biệt cốt lõi của mô hình này, đặc biệt khi doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến hiệu quả chi phí và khả năng đo lường hiệu quả xúc tiến thương mại?

- Nếu hội chợ truyền thống có thể xem là hạ tầng xúc tiến thương mại trên mặt đất, thì Arobid được thiết kế như một hạ tầng xúc tiến thương mại trên môi trường số.

Điểm khác biệt cốt lõi là Arobid không chỉ cung cấp các gian hàng trực tuyến hay công cụ trưng bày sản phẩm như nhiều nền tảng B2B hiện nay. Chúng tôi xây dựng một hạ tầng số nơi các hoạt động xúc tiến thương mại có thể diễn ra liên tục, với quy mô lớn và được vận hành dựa trên dữ liệu cùng trí tuệ nhân tạo.

Nền tảng B2B (Business-to-Business) là mô hình kinh doanh nơi các doanh nghiệp giao dịch, mua bán sản phẩm, dịch vụ với nhau thay vì bán cho người dùng cuối.

Trên hạ tầng đó, các trung tâm xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp trong và ngoài nước có thể cùng khai thác để tổ chức triển lãm trực tuyến, kết nối giao thương và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Có thể hiểu đơn giản, Arobid không chỉ dừng lại ở việc số hóa một hội chợ truyền thống, mà hướng tới xây dựng một hạ tầng xúc tiến thương mại số cho nền kinh tế.

Đồng thời, mô hình này cũng được thiết kế theo hướng tối ưu chi phí, tiết kiệm thời gian và cho phép đo lường hiệu quả rõ ràng. So với các hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống, thường đòi hỏi chi phí lớn cho gian hàng vật lý, di chuyển, logistics và nhân sự, mô hình trên môi trường số giúp doanh nghiệp tham gia với chi phí thấp hơn rất nhiều.

Một điểm quan trọng khác là doanh nghiệp có thể tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại xuyên suốt cả năm, thay vì chỉ trong vài ngày như một kỳ hội chợ truyền thống.

Đặc biệt, trên nền tảng số, hiệu quả xúc tiến thương mại có thể được đo lường bằng dữ liệu. Doanh nghiệp có thể theo dõi mức độ quan tâm của đối tác, các kết nối giao thương được hình thành và từ đó hiểu rõ hơn hiệu quả của từng hoạt động xúc tiến thương mại để điều chỉnh chiến lược tiếp cận thị trường phù hợp hơn.

- Khi tham gia hệ sinh thái Arobid, doanh nghiệp sẽ nhận được những giá trị cụ thể nào? Đồng thời, làm thế nào để một triển lãm trực tuyến không chỉ dừng ở việc trưng bày sản phẩm mà có thể tạo ra các cơ hội giao thương thực sự?

- Có thể tóm lại những giá trị mà doanh nghiệp nhận được từ hệ sinh thái Arobid ở 3 điểm chính.

Thứ nhất, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận khách hàng và đối tác quốc tế mà không cần phải di chuyển, qua đó giảm đáng kể chi phí cho các hoạt động xúc tiến thương mại và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường trên quy mô toàn cầu.

Thứ hai, sản phẩm của doanh nghiệp có thể được trưng bày và giới thiệu liên tục trên môi trường số, thay vì chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn của các kỳ hội chợ truyền thống. Điều này giúp hoạt động xúc tiến thương mại trở nên thường xuyên, liên tục và không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian.

Thứ ba, doanh nghiệp được hỗ trợ bởi dữ liệu và các hệ thống trí tuệ nhân tạo, giúp tìm kiếm đối tác phù hợp, phân tích nhu cầu thị trường và nâng cao hiệu quả kết nối giao thương. Nhờ đó, quá trình tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường không còn hoàn toàn phụ thuộc vào các kênh tiếp cận truyền thống.

Thực tế cho thấy doanh nghiệp không thiếu nơi để trưng bày sản phẩm, điều họ cần là người mua thực sự và cơ hội gặp đúng đối tác. Vì vậy, ngay từ khi thiết kế nền tảng, chúng tôi đặc biệt tập trung giải quyết bài toán kết nối giữa cung và cầu trên môi trường số.

Arobid không chỉ xây dựng một không gian triển lãm trực tuyến, mà còn phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng chủ động tìm kiếm người mua và kết nối họ với những doanh nghiệp phù hợp. Các hệ thống này phân tích dữ liệu thị trường, nhu cầu tìm kiếm và hồ sơ doanh nghiệp để đưa đúng người mua đến đúng gian hàng.

Nhờ đó, triển lãm trực tuyến không chỉ dừng lại ở việc trưng bày sản phẩm, mà trở thành một môi trường kết nối giao thương thực chất, nơi các cơ hội hợp tác được hình thành dựa trên dữ liệu, nhu cầu thị trường và khả năng phù hợp giữa các đối tác.

Arobid hướng tới xây dựng mô hình thương mại toàn cầu Make in Vietnam giúp doanh nghiệp Việt làm chủ công nghệ và mở rộng thị trường bền vững.

Lối đi riêng giữa “rừng” nền tảng B2B toàn cầu

- Arobid sắp công bố phiên bản 2.0 với nhiều nâng cấp mới. Những thay đổi quan trọng nhất trong phiên bản này là gì, và nền tảng làm thế nào để giải quyết băn khoăn của nhiều doanh nghiệp rằng tham gia các nền tảng trực tuyến chỉ để trưng bày sản phẩm nhưng khó tạo ra hợp đồng thực sự?

- Phiên bản 1.0 của Arobid tập trung vào việc xây dựng nền tảng hạ tầng cho hoạt động triển lãm và xúc tiến thương mại trên môi trường số. Đây là giai đoạn chúng tôi hình thành hệ sinh thái, tạo không gian để doanh nghiệp trưng bày sản phẩm, kết nối giao thương và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trực tuyến.

Bước sang phiên bản 2.0, trọng tâm của chúng tôi là tích hợp trí tuệ nhân tạo sâu hơn vào toàn bộ quá trình vận hành của nền tảng, nhằm nâng cao chất lượng kết nối và hiệu quả xúc tiến thương mại.

Chúng tôi đang triển khai một số hệ thống AI quan trọng. Chẳng hạn, AI Onboarding giúp doanh nghiệp tham gia nền tảng nhanh hơn và chuẩn hóa dữ liệu ngay từ đầu. AI Deep Search Engine hỗ trợ người mua tìm đúng nhà cung cấp phù hợp với nhu cầu của mình. Bên cạnh đó, hệ thống AI Buyer Find & Match tiếp tục đóng vai trò kết nối giao thương giữa người mua và nhà cung cấp dựa trên phân tích dữ liệu.

Những công nghệ này giúp hệ sinh thái vận hành hiệu quả hơn, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội kết nối thương mại thực chất cho cộng đồng doanh nghiệp.

Chúng tôi cũng luôn nói rất rõ rằng không có nền tảng nào có thể cam kết hợp đồng trong hoạt động xúc tiến thương mại B2B, bởi việc giao dịch thành công còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố từ phía doanh nghiệp.

Tuy nhiên, điều Arobid cam kết là xây dựng một hạ tầng số giúp doanh nghiệp có nhiều cơ hội hơn để gặp đúng đối tác phù hợp cho hoạt động kinh doanh, từ phía nguồn cung đến nhu cầu mua hàng.

Bằng cách kết hợp triển lãm và xúc tiến thương mại trực tuyến với dữ liệu thị trường cùng các hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ trợ kết nối, chúng tôi kỳ vọng có thể giúp doanh nghiệp mở ra nhiều cơ hội hợp tác và giao thương mới trên môi trường số.

- Khi đặt Arobid bên cạnh các nền tảng B2B quốc tế lớn như Alibaba Group, Amazon, Global Sources hay Made-in-China.com, nhiều người có câu hỏi Arobid đang định vị mình ở đâu trong hệ sinh thái thương mại toàn cầu. Theo ông, nền tảng này lựa chọn con đường phát triển như thế nào?

- Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều biến động địa chính trị và xung đột thương mại, các mô hình xúc tiến thương mại truyền thống phụ thuộc vào di chuyển, hội chợ vật lý hay chuỗi cung ứng trực tiếp đang chịu nhiều gián đoạn.

Kinh tế số vì vậy trở thành một “hạ tầng giao thương mới”, giúp doanh nghiệp kết nối và giao dịch vượt qua những rào cản về địa lý, chi phí và cả những bất ổn của môi trường thương mại truyền thống.

Trên cơ sở đó, Arobid phát triển Version 2.0 theo chiến lược AI-driven Digital Trade Infrastructure, vận hành dựa trên ba nguyên tắc cốt lõi: AI-first, Customer-first và System-first, nhằm giúp hoạt động xúc tiến thương mại có thể diễn ra liên tục, quy mô lớn và ít phụ thuộc vào các điều kiện vật lý của thị trường.

Ông Trần Văn Chín giới thiệu với Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Văn Được về nền tảng công nghệ Arobid tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025.

Nói như vậy để thấy chúng tôi xây dựng Arobid theo một góc tiếp cận khác so với các nền tảng B2B quốc tế hiện nay.

Arobid được định vị như một hạ tầng xúc tiến thương mại số, nơi các tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp có thể cùng khai thác để tổ chức triển lãm, kết nối giao thương và mở rộng thị trường.

Vì vậy, Arobid không chỉ đơn thuần là một nền tảng giao dịch. Chúng tôi hướng tới xây dựng một hạ tầng phục vụ các hoạt động xúc tiến thương mại của cộng đồng doanh nghiệp. Trên hạ tầng đó, các tổ chức và doanh nghiệp có thể chủ động tổ chức các hoạt động kết nối thị trường, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội kinh doanh.

Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một môi trường xúc tiến thương mại số nơi doanh nghiệp có thể tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, tăng khả năng kết nối giao thương và từ đó mở ra thêm cơ hội tăng trưởng doanh số.

Kết nối giao thương bằng dữ liệu

- Việt Nam đang thúc đẩy mạnh việc đưa các hoạt động xúc tiến thương mại lên môi trường số, trong đó đặt mục tiêu tăng tỷ lệ hội chợ, triển lãm trực tuyến theo Quyết định 1968/QĐ-TTg. Theo ông, cần những cơ chế hoặc chính sách nào để khuyến khích doanh nghiệp tham gia mạnh mẽ hơn vào mô hình này?

- Chúng tôi cho rằng xúc tiến thương mại trên môi trường số sẽ trở thành một xu hướng tất yếu trong giai đoạn tới, khi hoạt động thương mại toàn cầu ngày càng gắn chặt với dữ liệu và các nền tảng số.

Trong nhiều năm qua, các chương trình xúc tiến thương mại truyền thống đã nhận được nhiều cơ chế hỗ trợ để giúp doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm và kết nối thị trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, các hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường số cũng cần được nhìn nhận như một hạ tầng quan trọng phục vụ phát triển kinh tế số.

Nếu có những chính sách khuyến khích phù hợp, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, sẽ có điều kiện tiếp cận các công cụ xúc tiến thương mại hiện đại với chi phí hợp lý hơn. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng cơ hội kết nối đối tác và thị trường quốc tế, mà còn thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong hoạt động thương mại của cộng đồng doanh nghiệp.

Về lâu dài, khi các hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức ngày càng nhiều trên môi trường số, doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm những kênh tiếp cận thị trường mới, nâng cao khả năng kết nối giao thương và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế số toàn cầu đang phát triển nhanh chóng.

- Theo ông, Việt Nam đang có những cơ hội nào để phát triển kinh tế số thông qua các nền tảng B2B như Arobid?

- Các nền tảng B2B số có thể đóng vai trò như một hạ tầng quan trọng của kinh tế số, bởi chúng giúp kết nối trực tiếp doanh nghiệp với thị trường, đối tác và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đối với Việt Nam, cơ hội là rất lớn. Chúng ta có một cộng đồng doanh nghiệp năng động, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu trong nhiều ngành hàng. Tuy nhiên, một thách thức lâu nay là việc tiếp cận thị trường quốc tế vẫn phụ thuộc nhiều vào các kênh xúc tiến thương mại truyền thống hoặc các nền tảng nước ngoài.

Khi các nền tảng B2B số trong nước phát triển, doanh nghiệp Việt Nam có thêm một kênh mới để giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường trên môi trường số. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí xúc tiến thương mại mà còn tạo ra khả năng kết nối thị trường liên tục, không bị giới hạn bởi thời gian hay địa lý.

Quan trọng hơn, khi các hoạt động giao thương được vận hành trên nền tảng số, dữ liệu thị trường cũng được tích lũy và phân tích. Đây chính là nguồn tài nguyên quan trọng giúp doanh nghiệp hiểu rõ nhu cầu thị trường, xu hướng ngành hàng và điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp hơn.

Nếu được phát triển đúng hướng, các nền tảng B2B như Arobid không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hoạt động thương mại, mà còn góp phần hình thành những hạ tầng số mới cho nền kinh tế, qua đó thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế số của Việt Nam trong dài hạn.

- Xin cảm ơn ông!