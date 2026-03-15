Gần 62 triệu cử tri đã bỏ phiếu

Chiều 15/3, bà Tạ Thị Yên, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy viên Tiểu ban Nhân sự thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia, cho biết đến 14h30, theo tổng hợp báo cáo từ 34 tỉnh, thành phố, công tác bầu cử đang được triển khai nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, diễn ra khẩn trương, trật tự và an toàn.



Theo số liệu tổng hợp mới nhất, đã có gần 62 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 80,6% tổng số cử tri trong danh sách.

Nhiều địa phương ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đặc biệt tại 9 tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang; cùng một số địa phương khác như Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Nghệ An và Thái Nguyên đạt trên 90% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Đáng chú ý, đến thời điểm này đã có 380 xã, phường và khu vực bỏ phiếu hoàn thành việc bỏ phiếu với 100% cử tri tham gia, tập trung tại các khu vực lực lượng vũ trang và một số địa bàn vùng cao.

Cử tri Đinh Văn Chính bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3 xã Bình Minh, TP Hà Nội sáng 15/3. Ảnh: Xuân Lực.

Theo bà Tạ Thị Yên, kết quả này cho thấy sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm cao của cử tri trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

“Không khí ngày bầu cử trên phạm vi cả nước diễn ra sôi nổi, phấn khởi và dân chủ. Tại nhiều khu vực bỏ phiếu, cử tri đến từ khá sớm để thực hiện quyền bầu cử”, bà Tạ Thị Yên cho biết.

Trong buổi sáng cùng ngày, Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng ghi nhận nhiều hình ảnh xúc động, như các cử tri cao tuổi được người thân đưa đến điểm bỏ phiếu từ sớm, hay những cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử với tâm thế hào hứng và trách nhiệm.

Trong đó, có trường hợp cụ Dương Thị Sáo (109 tuổi, ở đơn vị bầu cử số 4 xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị) đã gương mẫu đi dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu tại địa bàn.

Một trường hợp đặc biệt khác vợ chồng cụ ông Lê Trọng Ngữ (100 tuổi) và cụ bà Vũ Thị Yên (98 tuổi) đã tới dự khai mạc và thực hiện quyền, nghĩa vụ bầu cử tại tổ bầu cử Đồng Trung, xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An.