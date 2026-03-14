Hàng nghìn sinh viên y dược “săn việc” tại Ngày hội việc làm 2026

Hàng nghìn sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đổ về Ngày hội việc làm 2026 sẵn sàng chinh phục nhà tuyển dụng.

Ngày hội việc làm năm 2026 của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội diễn ra hôm nay, 14/3, thu hút hàng nghìn sinh viên các ngành y dược tham gia. Nhiều bệnh viện, doanh nghiệp y tế đã trực tiếp có mặt để tìm kiếm nhân lực.

TS.BS Phạm Văn Tân, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, cho biết ngày hội việc làm năm 2026 nhằm tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận trực tiếp với các cơ sở y tế và doanh nghiệp, qua đó hiểu rõ yêu cầu của thị trường lao động và chuẩn bị tốt hơn cho con đường nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp”

TS.BS Phạm Văn Tân khai mạc Ngày hội việc làm năm 2026

Trong giai đoạn phát triển mới, trường đang triển khai nhiều bước đi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, từ mở rộng quy mô đến đổi mới chương trình giảng dạy, nhằm tạo thêm nhiều cơ hội học tập, nghiên cứu và việc làm cho sinh viên trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Hiện trường đang đào tạo 8 ngành trình độ cao đẳng gồm điều dưỡng, dược, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, y sĩ đa khoa và chăm sóc sắc đẹp. Trong đó, 7 ngành đã được kiểm định chất lượng, riêng ngành y sĩ đa khoa có khóa sinh viên tốt nghiệp đầu tiên trong năm nay và dự kiến sẽ được kiểm định trong thời gian tới.

Sinh viên tham gia tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp tại Ngày hội việc làm

Ngày hội việc làm năm nay có 34 đơn vị tuyển dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tham gia. Nhiều bệnh viện và doanh nghiệp lớn trực tiếp mở gian hàng tuyển dụng, tư vấn cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.

Tại các gian tư vấn, đại diện các bệnh viện, cơ sở y tế và doanh nghiệp đã trao đổi trực tiếp với sinh viên về nhu cầu tuyển dụng, môi trường làm việc cũng như cơ hội phát triển nghề nghiệp. Nhiều sinh viên chủ động mang theo hồ sơ, tìm hiểu vị trí việc làm và đặt câu hỏi cho nhà tuyển dụng.

Sau khi được tư vấn, Cao Thị Thanh Tâm, sinh viên năm cuối ngành Chăm sóc sắc đẹp, cho biết cô nhận thấy cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực này khá rộng mở.

Theo Tâm, ngày hội không chỉ giúp sinh viên tiếp cận thông tin tuyển dụng mà còn mang đến nhiều kinh nghiệm thực tế, từ cách chuẩn bị hồ sơ, viết CV đến kỹ năng giao tiếp khi phỏng vấn.