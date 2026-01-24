Thủ tướng gửi thư chúc mừng U23 Việt Nam giành HCĐ châu Á: 10 người vẫn chiến thắng quả cảm

Ngay sau khi U23 Việt Nam giành HCĐ U23 châu Á 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng, biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm dành chiến thắng thuyết phục dù chỉ còn 10 người trên sân.

Rạng sáng 24/1, ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam xuất sắc giành huy chương Đồng tại Giải bóng đá U23 châu Á 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng Ban huấn luyện và toàn thể đội tuyển.

Trong thư, Thủ tướng thay mặt Chính phủ và người hâm mộ cả nước biểu dương tinh thần thi đấu kiên cường, quả cảm của các cầu thủ, đặc biệt ở trận tranh huy chương Đồng khi chỉ còn 10 người trên sân nhưng vẫn giành chiến thắng thuyết phục. Thành tích này không chỉ mang lại niềm vui, niềm tự hào cho nhân dân, mà còn góp phần thiết thực chào mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng.

Cầu thủ Đình Bắc tỏa sáng với siêu phẩm đá phạt giúp U23 Việt Nam vươn lên dẫn 2-1 khi đá với đội tuyển bóng đá nam Hàn Quốc. Ảnh: Anh Khoa.

Thủ tướng nhấn mạnh chiến thắng của U23 Việt Nam là minh chứng cho ý chí, niềm tin và khát vọng Việt Nam. Đội tuyển đã thể hiện bản lĩnh, lối chơi chặt chẽ, kỷ luật, thông minh, tất cả vì màu cờ sắc áo thiêng liêng của Tổ quốc. Thủ tướng ghi nhận sự chuẩn bị công phu, khoa học của Ban huấn luyện, sự chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của các cầu thủ.

Tiếp nối thành công với tấm huy chương Vàng tại SEA Games 33, hành trình của U23 Việt Nam tại giải châu Á lần này đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới: giàu khát vọng, bản lĩnh, kiên cường, sẵn sàng vươn ra “biển lớn”.

"Nhân dịp này, tôi trân trọng cảm ơn người hâm mộ cả nước đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành, cổ vũ nhiệt tình, tiếp thêm niềm tin, động lực và sức mạnh tinh thần to lớn cho Đội tuyển, kể cả ở những trận đấu mà kết quả chưa được như mong muốn", Thủ tướng viết trong thư.

Thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn người hâm mộ cả nước đã luôn đồng hành, cổ vũ nhiệt tình, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đội tuyển. Ông tin tưởng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “Chiến binh Sao Vàng”, vượt qua khó khăn, gặt hái thêm nhiều thành công trên đấu trường quốc tế, làm rạng danh bóng đá nước nhà.