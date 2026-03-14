Phẫu thuật tạo hình thành công cho người phụ nữ có vòng 3 “ngoại cỡ”

Suốt nhiều năm trước khi phẫu thuật, chị T phải chịu đựng những cơn đau lưng mãn tính, vẹo cột sống và đặc biệt là cảm giác khó thở dồn dập mỗi khi nằm.

Chị P.T.P.T (30 tuổi, ở TP. Huế) nhập viện trong tình trạng vú phì đại nghiêm trọng (Gigantomastia) sau khi sinh đôi cách đây 9 năm. Với chiều cao 1m55 nhưng nặng 71kg, kích thước vòng một quá khổ không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn trực tiếp đe dọa sức khỏe.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định tổng trọng lượng tuyến vú hai bên lên đến 5 kg.

TS.BS Lê Hồng Phúc, Trưởng kíp phẫu thuật cho biết thách thức lớn nhất của ekip là làm thế nào để thu gọn kích thước tối đa nhưng vẫn bảo tồn được sự sống và cảm giác của phức hợp quầng núm vú. Chính vì vậy, ê kíp phẫu thuật đã lựa chọn phương pháp thu gọn vú dựa trên động mạch vú trong (IMA). Các nhánh mạch nuôi được xác định chính xác qua chụp cắt lớp vi tính đa dãy (MSCT) và siêu âm Doppler.

"Chúng tôi thiết kế vạt cuống vú theo hình chữ T ngược, dựa trên lộ trình mạch máu để đảm bảo tỷ lệ sống sót cao nhất cho quầng núm vú, tránh biến chứng hoại tử. Ca mổ có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa: Phẫu thuật Tạo hình, Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh và Giải phẫu bệnh. Các bác sĩ đã cắt bỏ hơn 2/3 thể tích tuyến vú, tái cấu trúc khuôn ngực và đưa quầng núm vú về vị trí giải phẫu mới an toàn", bác sĩ Phúc chia sẻ.

Cũng theo bác sĩ Phúc, sau 8 ngày điều trị, ca phẫu thuật có những kết quả tốt, khuôn ngực cân đối, kích thước phù hợp vóc dáng, quầng núm vú hồng ấm, tưới máu tốt, vết mổ khô, bệnh nhân hết đau lưng, khó thở và hoàn toàn tự tin với diện mạo mới....

Bên cạnh thành công chuyên môn, Tổ Công tác xã hội của bệnh viện còn hỗ trợ bệnh nhân hơn 10 triệu đồng chi phí viện phí, giúp gia đình giảm bớt gánh nặng kinh tế.

Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới của y tế khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, mở ra hy vọng cho những phụ nữ đang chịu đựng chứng vú phì đại khổng lồ lấy lại chất lượng cuộc sống.