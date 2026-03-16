Chốt nhà đầu tư bến cảng container Liên Chiểu

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu tại phường Hải Vân.

Theo đó, nhà đầu tư trúng thầu là Liên danh Công ty CP Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco và APM Terminals B.V. (Hà Lan). Giá trị bằng tiền nộp ngân sách nhà nước là 1.000 tỷ đồng.

Theo quyết định, dự án được triển khai tại phường Hải Vân, với quy mô khoảng 172 ha, gồm 146 ha vùng đất và gần 26 ha vùng nước trước bến. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 45.268 tỷ đồng.

Công suất thiết kế tổng thể của cảng đạt khoảng 5,7 triệu TEU/năm (tương đương khoảng 74 triệu tấn hàng hóa/năm). Trong đó, giai đoạn đến năm 2030 dự kiến đạt sản lượng từ 14,25 – 36,3 triệu tấn/năm.

Dự án sẽ triển khai từ quý IV/2025 đến quý I/2036 (gần 10 năm). Trong giai đoạn 1 (2025 – 2028), sẽ xây dựng và đưa vào khai thác ít nhất 2 bến cảng, công suất khai thác (giai đoạn 1) là 4 triệu teu/năm; cùng hệ thống hậu phương cảng và các công trình phụ trợ đồng bộ, tạo nền tảng mở rộng toàn bộ dự án trong các giai đoạn tiếp theo... Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất/cho thuê đất/giao khu vực biển.

Theo quy hoạch, dự án sẽ xây dựng 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng 2.750 m, có khả năng tiếp nhận tàu container sức chở đến 18.000 TEU. Bên cạnh đó, cảng cũng bố trí bến sà lan tiếp nhận tàu đến 5.000 tấn để phục vụ gom, chia hàng, góp phần giảm tải cho đường bộ và giảm chi phí logistics.

Dự án Bến cảng Liên Chiểu gồm 2 hợp phần. Trong đó, hợp phần A – cơ sở hạ tầng dùng chung có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và thành phố. Hợp phần này đã được khởi công cuối năm 2022 và hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Hợp phần B được kêu gọi đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân để xây dựng các bến cảng và được giao cho liên danh nhà đầu tư triển khai.

Liên danh Hateco – APM Terminals B.V. (Hà Lan) có gì khác biệt?

Công ty CP Tập đoàn Hateco (Hateco Group) là tập đoàn tư nhân đa ngành lớn của Việt Nam, được thành lập năm 2004 với tiền thân là Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Công trình Kiến trúc Hà Nội. Đến năm 2019, chính thức đổi tên thành Hateco Group.

Hateco Group có vốn điều lệ khoảng 6.900 – 7.500 tỷ đồng; trụ sở chính tại số 1 đường Huỳnh Tấn Phát, Khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội

Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực: Bất động sản nhà ở, văn phòng, thương mại, nghỉ dưỡng, khu công nghiệp; Logistics & Cảng biển; đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, đường sá, kho bãi.

Hateco hiện là chủ đầu tư Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng (HHIT) – một trong những cảng nước sâu hiện đại nhất Việt Nam (khánh thành tháng 4/2025).

Còn APM Terminals B.V. (Hà Lan) là công ty thuộc Tập đoàn A.P. Moller - Maersk (Đan Mạch) - một trong những tập đoàn vận tải biển lớn trên thế giới có trụ sở chính tại Hà Lan.

Tính đến năm 2026, Tập đoàn A.P. Moller - Maersk đã vận hành hơn 60 cảng và terminal tại khoảng 60 quốc gia; chiếm khoảng 15–20% công suất cảng container toàn cầu.

Tập đoàn A.P. Moller - Maersk còn được biết đến là nhà tiên phong về cảng tự động hóa, cảng xanh (decarbonisation) và công nghệ logistics hiện đại.