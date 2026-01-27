Tổng bí thư và Thủ tướng chúc Tết công nhân ngành than

Gặp mặt công nhân ngành than Quảng Ninh, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh giai cấp công nhân là cội nguồn sức mạnh của Đảng, yêu cầu nâng cao năng suất, kỷ luật và tuyệt đối an toàn.

Ngày 27/1, trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Ninh, Tổng bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, gặp mặt và chúc Tết công nhân ngành than.

Trước buổi gặp mặt, đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ than Đèo Nai ngày 30/3/1959.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động khi đến thăm công nhân ngành than Quảng Ninh, vùng đất có truyền thống cách mạng đặc biệt vẻ vang, gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam và của Đảng.

Tổng bí thư nhấn mạnh việc lãnh đạo Đảng, Nhà nước chọn Quảng Ninh là điểm đến đầu tiên sau Đại hội XIV thể hiện sự tri ân và niềm tin sâu sắc của Đảng đối với giai cấp công nhân, lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Tổng bí thư, đây không phải là hoạt động mang tính nghi lễ mà xuất phát từ bản chất, phương pháp lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng của giai cấp công nhân, đại biểu cho lợi ích của nhân dân lao động và của cả dân tộc. Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ mối liên hệ máu thịt với công nhân và nhân dân.

Tổng bí thư Tô Lâm chúc Tết, tặng quà cán bộ, công nhân trực tiếp sản xuất tại Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư nhắc lại những giai đoạn trong lịch sử cách mạng, khi cán bộ, đảng viên phải đi sâu vào nhà máy, hầm mỏ, công trường, sống và lao động cùng công nhân. Trong bối cảnh hiện nay, tinh thần đó vẫn còn nguyên giá trị, bởi muốn đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống phải bắt đầu từ thực tiễn sản xuất và đời sống người lao động.

Tổng bí thư cho biết tinh thần xuyên suốt của Đại hội XIV là phục vụ nhân dân, vì nhân dân, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, của người lao động; tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển đất nước nhanh, bền vững; lấy con người làm trung tâm, lấy năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả làm thước đo chủ yếu.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, Tổng bí thư đề nghị giai cấp công nhân và ngành than - khoáng sản tập trung nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động. Toàn ngành cần tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong điều hành, quản trị mỏ.

Tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” phải được cụ thể hóa thành kỷ luật công nghệ, kỷ luật an toàn và kỷ luật lao động, coi đây là yêu cầu bắt buộc trong sản xuất. Việc tăng năng suất phải gắn chặt với tăng thu nhập và cải thiện đời sống công nhân.

Tổng bí thư yêu cầu thu nhập, tiền lương, tiền thưởng của công nhân phải phản ánh đúng giá trị lao động, trình độ tay nghề và mức độ đóng góp. Cần có cơ chế khuyến khích mạnh mẽ các tập thể, cá nhân lao động giỏi, sáng tạo, kỷ luật tốt; đồng thời quan tâm điều kiện sinh hoạt, nhà ở, y tế, giáo dục, văn hóa cho công nhân và gia đình.

Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, công nhân trực tiếp sản xuất tại Công ty Cổ phần Than Đèo Nai-Cọc Sáu, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN.

Ngoài ra, Tổng bí thư nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp. Đây là mệnh lệnh chính trị và là giới hạn đạo đức trong tổ chức sản xuất, tuyệt đối không được đánh đổi an toàn của người lao động lấy sản lượng và tăng trưởng. Ngành than cần tăng cường giám sát hiện trường, ứng dụng công nghệ cảnh báo sớm rủi ro và nâng cao ý thức chấp hành quy trình an toàn.

Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh, Tổng bí thư cho rằng mỗi công nhân cần được tạo điều kiện học tập, đào tạo lại, nâng bậc tay nghề để làm chủ thiết bị, công nghệ mới. Xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, kỷ luật cao là nền tảng để thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tổng bí thư cũng nhấn mạnh vai trò then chốt của tổ chức Đảng và công đoàn trong doanh nghiệp. Công đoàn phải thực sự là chỗ dựa tin cậy của công nhân, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh từ cơ sở; đồng thời chú trọng phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất, nâng cao chất lượng và vai trò lãnh đạo của Đảng ngay từ công trường, hầm lò.

Nhân dịp này, Tổng bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng quà cho đại diện các tập thể và công nhân ngành than, đồng thời đến thăm, động viên công nhân Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu, trò chuyện và chúc Tết những người lao động trực tiếp trên khai trường.