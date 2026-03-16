Cặp vợ chồng dùng tiền điện tử giao dịch mua bán chất ma túy qua mạng xã hội

Để che giấu hành vi mua bán trái phép chất ma túy, vợ chồng Nam và Vọng lập shop bán quần áo trên Facebook, mua bán và thanh toán bằng tiền điện tử USDT.

Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Đà Nẵng vừa cho biết các mũi trinh sát đã bắt quả tang 6 đối tượng do Nguyễn Hoài Nam (SN 2000, trú: xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Vọng (SN 1997, trú xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai) cầm đầu tổ chức mua bán trái phép chất ma túy trên không gian mạng.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện nhiều trang cá nhân và hội nhóm như: WeedDaNang-net, WEEDCATSHOP, Blck, Rec420, Red Eyes Club, 420 Farmer, RedCat, BlackCat… cùng nhiều tài khoản Telegram, WhatsApp, Facebook đăng tải công khai việc chào bán cần sa với hàng trăm thành viên tham gia.

Nhận định đây là hoạt động phạm tội có tổ chức, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, nên Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Đà Nẵng đã xác lập chuyên án 226V để tập trung đấu tranh, triệt xóa, bắt giữ 6 đối tượng.

Cụ thể gồm: Nguyễn Hoài Nam; Nguyễn Thị Vọng; Tô Thanh Phong Hòa (SN 2003, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai); Nguyễn Đào Hà Anh (SN 1995, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai); Lê Hồng Phương (SN 1996, ĐKTT: xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk; trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Trương Như Thái Nguyên (SN 1989, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Vợ chồng Nam - Vọng khai nhận, đã lập shop bán quần áo trên Facebook, thường xuyên livestream kinh doanh nhằm tạo vỏ bọc.

Các đối tượng nhập số lượng lớn quần áo cũ, sau đó giấu các gói ma túy cần sa bên trong rồi đóng gói gửi qua các công ty chuyển phát nhanh.

Việc giao dịch được thực hiện thông qua các nhóm Telegram với nhiều tên khác nhau, người tham gia phải quét mã QR để vào nhóm, không công khai số điện thoại; các tài khoản quản trị điều hành hoạt động mua bán và thanh toán bằng tiền điện tử USDT.

Tang vật thu giữ gồm: khoảng 20kg thảo mộc khô nghi là ma túy loại cần sa cùng nhiều tang vật, phương tiện, tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội.

Trước đó, vào tháng 1/2026, liên quan đến chuyên án này, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ 4 đối tượng quốc tịch Nga về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng này nhiều lần mua ma túy từ vợ chồng Nam – Vọng, sau đó lập các trang web để bán lại cho người nước ngoài sinh sống, du lịch tại Đà Nẵng nhằm thu lợi bất chính.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.