Những lá phiếu sớm của cử tri Đặc khu Bạch Long Vĩ

Cuộc bầu cử được tổ chức tại hai khu vực bỏ phiếu là Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công và Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ.

Lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: M. Trung.



Công tác tổ chức bầu cử được chuẩn bị chu đáo. Các khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng; hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ được kiểm tra, niêm phong theo đúng quy trình.

Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng và dân quân thường trực được phân công bảo đảm an ninh, trật tự tại các điểm bỏ phiếu. Không khí ngày bầu cử trên địa bàn đặc khu diễn ra sôi nổi, phấn khởi.

Các tuyến đường chính, khu trung tâm và khu vực bỏ phiếu được trang hoàng cờ Tổ quốc, pa nô, băng rôn và khẩu hiệu. Tất cả các hộ dân đều treo cờ Tổ quốc, tạo nên không khí rực rỡ, trang trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cử tri đối với ngày hội lớn của đất nước.

Những lá phiếu sớm của cử tri tại Đặc khu Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng. Ảnh: M.Trung.

Đúng 6h30, lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong không khí trang trọng.

Tham dự lễ khai mạc có đoàn giám sát bầu cử của thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu, đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và đông đảo cử tri.

Đặc khu Bạch Long Vĩ thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1, gồm các đặc khu Cát Hải, Bạch Long Vĩ; các phường Đông Hải, Hải An, Hưng Đạo, Dương Kinh, Gia Viên, Ngô Quyền, Nam Đồ Sơn, Đồ Sơn và các xã Kiến Thụy, Kiến Minh, Kiến Hải, Kiến Hưng, Nghi Dương. Đơn vị bầu cử này có 5 người ứng cử, bầu 3 đại biểu.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND thành phố, đặc khu Bạch Long Vĩ thuộc đơn vị bầu cử số 9, gồm 6 phường Hải An, Đông Hải, Đồ Sơn, Nam Đồ Sơn, Dương Kinh, Hưng Đạo và hai đặc khu Cát Hải, Bạch Long Vĩ. Đơn vị bầu cử này có 8 người ứng cử, bầu 5 đại biểu.

Đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: M.Trung.

Theo Ủy ban Bầu cử đặc khu Bạch Long Vĩ, các điều kiện tổ chức cuộc bầu cử đã được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm an toàn. Địa phương đã rà soát kỹ danh sách cử tri và bố trí hòm phiếu lưu động để phục vụ những cử tri chưa thể vào bờ bỏ phiếu.

Trong sáng cùng ngày, đoàn công tác của đặc khu ra khu vực tàu thuyền neo đậu, đánh bắt để ngư dân có thể tham gia bỏ phiếu, bảo đảm mọi cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Các cử tri đặc khu Bạch Long Vĩ xem tiểu sử các ứng cử viên được niêm yết tại điểm bầu cử. Ảnh: M.Trung.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử đặc khu Bạch Long Vĩ, đến 10h sáng 14/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại đặc khu đạt trên 93,5%.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong ngày bầu cử được bảo đảm; không phát sinh vụ việc phức tạp liên quan đến bầu cử.