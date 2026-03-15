Tổng bí thư Tô Lâm: Lựa chọn những người tin tưởng để tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ cử tri thông qua việc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng bí thư Tô Lâm đã có chia sẻ với báo chí về ý nghĩa của "ngày hội non sông".

Sáng 15/3, Tổng bí thư Tô Lâm cùng hàng nghìn cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tại Khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình, TP Hà Nội.

Cùng khu vực bỏ phiếu của Tổng bí thư Tô Lâm có 5 Ủy viên Bộ Chính trị khác, gồm: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải cũng tham gia bỏ phiếu tại khu vực bầu cử này.

Tổng bí thư Tô Lâm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ảnh: VGP.

Tổng bí thư là một trong 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội.

Tổng bí thư chia sẻ sự phấn khởi khi thực hiện quyền cử tri tại nơi cư trú và chứng kiến không khí cử tri tập trung đông đủ tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Tổng bí thư ghi nhận cuộc bầu cử đã được chuẩn bị rất chu đáo, rất sớm ở tất cả các khâu, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng được thể hiện ý kiến của mình thông qua lá phiếu.

“Đây là việc thực hiện quyền dân chủ trực tiếp để lựa chọn những người mình tín nhiệm, tin tưởng để tiếp tục lãnh đạo đất nước, lãnh đạo địa phương phát triển”, Tổng bí thư nói.

Tổng bí thư Tô Lâm trả lời phỏng vấn báo chí sau khi bỏ phiếu bầu. Ảnh: VGP.

Theo Tổng bí thư, cuộc bầu cử được tổ chức sau thành công của Đại hội XIV của Đảng. Mọi chủ trương, chính sách, định hướng, tầm nhìn, phương hướng phát triển đất nước đã được nêu rõ, được nhân dân, cán bộ, đảng viên rất ủng hộ.

Lãnh đạo Đảng khẳng định đây là ngày hội lớn của đất nước, thể hiện quyền tự do, quyền làm chủ của nhân dân một cách trực tiếp, để lựa chọn những người có đủ uy tín, tín nhiệm, gánh vác công việc chung của đất nước, của địa phương để đưa đất nước phát triển, bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc mãi mãi bền vững.

Tổng bí thư nhấn mạnh mục tiêu là hướng tới phát triển đất nước nhanh, bền vững, ổn định, nâng cao mọi mặt đời sống của người dân. Đây cũng là những nguyện vọng của nhân dân, nhân dân đã tin tưởng giao phó nhiệm vụ này cho các cấp lãnh đạo, những người xứng đáng là đại biểu của nhân dân.